Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

  16:25
Vedení titulů iDNES.cz a MF DNES se důrazně ohrazuje vůči chování Českého svazu ledního hokeje k našemu sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje. | foto: ČTK

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) v posledních týdnech vynechává Roberta Rampu ze standardní komunikace, a to navzdory několika prosbám a žádostem o nápravu tohoto stavu.

Náš redaktor opakovaně prosil o zahrnutí do seznamu adresátů, kterým ČSLH zasílá např. informace o pořádaných tiskových konferencích nebo o akreditačních procesech, které jsou nutnou formalitou pro účast na vybraných událostech jako je například právě uskutečněná nominační tisková konference k Zimním olympijským hrám nebo naposledy středeční setkání se stříbrným týmem reprezentace do 20 let.

Robert Rampa na nominační olympijskou tiskovou konferenci neobdržel pozvání a akreditaci z důvodů omezené kapacity a preference jiných novinářů. Takový postup považujeme za nepřijatelný, tím spíše v situaci, kdy se uvedený redaktor bude českému hokeji věnovat i přímo na olympijských hrách v Itálii.

Proto šéfredaktoři v otevřeném dopisu vyzývají Český svaz ledního hokeje, ať postupuje při akreditacích a distribuci mediálních informací bez rozdílu a cenzury.

Otevřený dopis Českému svazu ledního hokeje

Vážení,

jako šéfredaktoři deníku MF DNES a zpravodajského portálu iDNES.cz se na Vás obracíme ohledně postupu Českého svazu ledního hokeje vůči našim redakcím, konkrétně ve vztahu ke sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

V posledním období dochází k situacím, kdy náš redaktor není zahrnován do standardní distribuce informací, pozvánek na tiskové akce či akreditačních procesů, a to i v případech událostí zásadního sportovního a veřejného významu. Nejnovějším příkladem je neudělení akreditace na tiskovou konferenci k oznámení nominace české hokejové reprezentace na olympijské hry.

Uváděné důvody, jako je omezená kapacita či preference jiných redaktorů, nepovažujeme v tomto kontextu za dostatečné ani systémové, zejména s ohledem na postavení titulů, které jako šéfredaktoři zastupujeme a na dlouhodobou odbornou specializaci uvedeného redaktora na lední hokej.

Dovolujeme si zároveň zdůraznit, že ačkoliv mezi Mediální skupinou MAFRA a Českým svazem ledního hokeje existují určité spory, které jsou řešeny v právní či soudní rovině, tyto skutečnosti by neměly mít žádný vliv na každodenní profesní fungování vztahů mezi svazem a redakcemi v zájmu čtenářů, fanoušků a veřejnosti. Směšování těchto rovin považujeme za nepřípustné.

Olympijské hry jsou tradičně chápány jako apolitická sportovní událost založená na principech fair play, transparentnosti a rovného přístupu. Tyto principy by měly být důsledně uplatňovány i v oblasti komunikace s médii a při zajišťování přístupu k informacím.

Selektivní vylučování konkrétního novináře považujeme za nepřijatelné – tím spíše v situaci, kdy se jedná o redaktora, jenž se bude českému hokeji věnovat i přímo na olympijských hrách. Takový postup v nás logicky vyvolává obavy, jakým způsobem bude s naším zástupcem zacházeno i v průběhu této vrcholné mezinárodní akce.

Z důvodů výše uvedených vyzýváme Český svaz ledního hokeje, ať postupuje při akreditacích a distribuci mediálních informací bez rozdílu a cenzury.

S postupem ČSLH vůči redakcím MF DNES a iDNES.cz seznámíme naše čtenáře a rovněž předáme podklady k přezkoumání Klubu sportovních novinářů.

Matyáš Kaiser
šéfredaktor iDNES.cz

Jaroslav Plesl
šéfredaktor MF DNES

