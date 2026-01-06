Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) v posledních týdnech vynechává Roberta Rampu ze standardní komunikace, a to navzdory několika prosbám a žádostem o nápravu tohoto stavu.
Náš redaktor opakovaně prosil o zahrnutí do seznamu adresátů, kterým ČSLH zasílá např. informace o pořádaných tiskových konferencích nebo o akreditačních procesech, které jsou nutnou formalitou pro účast na vybraných událostech jako je například právě uskutečněná nominační tisková konference k Zimním olympijským hrám nebo naposledy středeční setkání se stříbrným týmem reprezentace do 20 let.
Robert Rampa na nominační olympijskou tiskovou konferenci neobdržel pozvání a akreditaci z důvodů omezené kapacity a preference jiných novinářů. Takový postup považujeme za nepřijatelný, tím spíše v situaci, kdy se uvedený redaktor bude českému hokeji věnovat i přímo na olympijských hrách v Itálii.
Proto šéfredaktoři v otevřeném dopisu vyzývají Český svaz ledního hokeje, ať postupuje při akreditacích a distribuci mediálních informací bez rozdílu a cenzury.
Otevřený dopis Českému svazu ledního hokeje
Vážení,
jako šéfredaktoři deníku MF DNES a zpravodajského portálu iDNES.cz se na Vás obracíme ohledně postupu Českého svazu ledního hokeje vůči našim redakcím, konkrétně ve vztahu ke sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.
V posledním období dochází k situacím, kdy náš redaktor není zahrnován do standardní distribuce informací, pozvánek na tiskové akce či akreditačních procesů, a to i v případech událostí zásadního sportovního a veřejného významu. Nejnovějším příkladem je neudělení akreditace na tiskovou konferenci k oznámení nominace české hokejové reprezentace na olympijské hry.
Uváděné důvody, jako je omezená kapacita či preference jiných redaktorů, nepovažujeme v tomto kontextu za dostatečné ani systémové, zejména s ohledem na postavení titulů, které jako šéfredaktoři zastupujeme a na dlouhodobou odbornou specializaci uvedeného redaktora na lední hokej.
Dovolujeme si zároveň zdůraznit, že ačkoliv mezi Mediální skupinou MAFRA a Českým svazem ledního hokeje existují určité spory, které jsou řešeny v právní či soudní rovině, tyto skutečnosti by neměly mít žádný vliv na každodenní profesní fungování vztahů mezi svazem a redakcemi v zájmu čtenářů, fanoušků a veřejnosti. Směšování těchto rovin považujeme za nepřípustné.
Olympijské hry jsou tradičně chápány jako apolitická sportovní událost založená na principech fair play, transparentnosti a rovného přístupu. Tyto principy by měly být důsledně uplatňovány i v oblasti komunikace s médii a při zajišťování přístupu k informacím.
Selektivní vylučování konkrétního novináře považujeme za nepřijatelné – tím spíše v situaci, kdy se jedná o redaktora, jenž se bude českému hokeji věnovat i přímo na olympijských hrách. Takový postup v nás logicky vyvolává obavy, jakým způsobem bude s naším zástupcem zacházeno i v průběhu této vrcholné mezinárodní akce.
Z důvodů výše uvedených vyzýváme Český svaz ledního hokeje, ať postupuje při akreditacích a distribuci mediálních informací bez rozdílu a cenzury.
S postupem ČSLH vůči redakcím MF DNES a iDNES.cz seznámíme naše čtenáře a rovněž předáme podklady k přezkoumání Klubu sportovních novinářů.
Matyáš Kaiser
Jaroslav Plesl