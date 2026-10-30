Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

„Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být,“ řekl Hadamczik stanici Radiožurnál.
CAS však rozhodl opačně, Rusko se má vrátit do světového hokeje už na přelomu roku, kdy se koná MS juniorů v Kanadě.
Stanovisko se setkalo u několika evropských států s nepochopením, nejen Češi, ale také Finové, Švédové, Rakušané nebo třeba Němci, kteří v květnu hostí seniorský šampionát mužů, brzy nato vydali odmítavé prohlášení.
Vesměs se shodli: „S rozhodnutím nesouhlasíme, budeme ho řešit s Mezinárodní hokejovou federací.“
„Musím nejdřív mluvit s výkonným výborem. Zjistit, jaké vůbec máme možnosti. Arbitráž má právo takto rozhodnout, jestli to je morální právo, to bych pochyboval. Zatím bych se neukvapoval v rozhodnutích, počkal bych na výkonný výbor. Jsme kolektivní orgán,“ vykládal Hadamczik pro Deník N.
„Je otázka, jak se k tomu postaví jednotlivé země. Jestli se Norsko, Finsko a Švédsko postaví zajedno a řeknou, že to tak nemůže být. V takovém případě Česko nemůže být výjimkou,“ ujistil.
„Když nepojedou tyto evropské země, jsem přesvědčen o tom, že by výkonný výbor měl udělat stejné rozhodnutí,“ doplnil.
Nejen v Česku bude návrat Rusů do hokeje v nejbližších dnech velkým tématem. Musí ho řešit především Mezinárodní hokejová federace IIHF a další svazy, které pořádají nejbližší šampionáty.
Avšak i další země situaci monitorují a chystají se reagovat. Třeba Finové jen pár minut po stanovisku CAS jasně deklarovali, že pochopí, pokud se jejich reprezentanti nebudou chtít zúčastnit akcí, kde budou i Rusové.
„Když jsou lidé charakterní, musí se spojit. V jednotném názoru je síla. Když budeme sami, tak se musíme dívat, jaké sankce nás můžou postihnout,“ upozornil Hadamczik ještě pro Radiožurnál.
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Rozhodnutí CAS označil za tvrdé a neuvážené. „Šokovalo mě to. Protože jsem nikdy nečekal, že dokud bude válka, bude to vůbec někdo projednávat. Arbitrážní komise měla složení: předseda Ital, členové Egypťan a Brit. Ten byl samozřejmě proti a ti dva ho přehlasovali. Je trapné, že se to vůbec může stát,“ podivoval se ještě.
Český hokej nyní stanovisko CAS podrobně analyzuje a řeší i jeho praktické a právní důsledky. Jeho postoj k účasti Rusů na mezinárodních akcí se ale nadále nemění.