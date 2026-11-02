Samorost ohromuje Finsko. Hokejisté jsou někdy jako piloti F1 bez řidičáku, říká

Jan Daněk

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Andrej Šustr v dresu finského Jukuritu. | foto: CTK / imago sportfotodienst / MAKISARKA.FI ČTK

Ještě na jaře byl schovaný ve druhé švédské lize a zdálo se, že jeho neobyčejné hokejové putování klouže do zapomnění. Poslední týdny mu ovšem pravidelně volají čeští novináři a minulý týden se ozval i nový trenér národního týmu Zdeněk Moták, s nímž se zná ještě z mládežnických reprezentací. „Když jsem viděl jeho jméno na displeji, tušil jsem, co by to mohlo znamenat,“ usměje se Andrej Šustr. „Byl jsem příjemně překvapený.“

Pětatřicetiletý obránce se v pondělí odpoledne bude v pražských Holešovicích hlásit na srazu nároďáku před Finskými hrami. Dlouhán z finského Jukuritu představuje nečekané jméno v Motákově premiérové nominaci.

„Jsem rád, že je člověk odměněný za energii, kterou do toho dává,“ poví on.

Šustr prokazuje, že vlastní jedinečný hokejový dar: jakmile se zdá odepsaný, zaručeně překvapí.

Ještě jako středoškolák odcházel z Plzně coby neperspektivní a nepotřebný. Studoval a hrál na Aljašce. Byl první a dlouho jediný Čech, který se ze zámořského univerzitního systému dostal až do slavné NHL.

V hokeji přibývá nebezpečných hitů, ale chyba nemusí být jen na straně faulujícího. Hráči se často s pukem zbytečně dostávají do zranitelných pozic.

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