Samorost ohromuje Finsko. Hokejisté jsou někdy jako piloti F1 bez řidičáku, říká

Pětatřicetiletý obránce se v pondělí odpoledne bude v pražských Holešovicích hlásit na srazu nároďáku před Finskými hrami. Dlouhán z finského Jukuritu představuje nečekané jméno v Motákově premiérové nominaci.
„Jsem rád, že je člověk odměněný za energii, kterou do toho dává,“ poví on.
Šustr prokazuje, že vlastní jedinečný hokejový dar: jakmile se zdá odepsaný, zaručeně překvapí.
Ještě jako středoškolák odcházel z Plzně coby neperspektivní a nepotřebný. Studoval a hrál na Aljašce. Byl první a dlouho jediný Čech, který se ze zámořského univerzitního systému dostal až do slavné NHL.
V hokeji přibývá nebezpečných hitů, ale chyba nemusí být jen na straně faulujícího. Hráči se často s pukem zbytečně dostávají do zranitelných pozic.