S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Děgťarjov přitom ve svém až bizarním prohlášení tvrdí: „Mezinárodní hokejová federace IIHF předtím nepochopitelně zařadila Ukrajinu na místo, které na turnaji patří Rusku. Náš start na šampionátu je nezpochybnitelný a zasloužený, tak proč teď zase někdo řeší vyřazování Ukrajinců, když tam vůbec neměli být? Zavání to provokací a podněcováním konfliktu. Ale taková už je současná evropská politika.“
Nejen on, ale také další ruští funkcionáři se nyní předhánějí v tvrzeních, že bez Ruska nebude nikdy žádná medaile plnohodnotná.
Podobně se vyjadřoval i významný německý sportovní funkcionář Carl Diem, když jeho zemi vyloučili za vyprovokování 1. světové války z olympijských her 1920 a 1924. Tehdy vyhlašoval: „Německý sport nepotřebuje prosit o uznání, naše výsledky totiž mluví samy za sebe. Svět musí pochopit, že bez nás olympijské hnutí nemůže existovat, že bez nás nemají výsledky žádnou hodnotu. Okrádáte nás o místo, jež nám náleží.“
Jako by se Děgťarjov nechal Diemovými slovy inspirovat, že?
Přesto je v obou případech zásadní rozdíl.