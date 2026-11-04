S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Tomáš Macek

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Běloruský útočník Shane Prince překonává Maxima Dorožka v ruské brance. | foto: Profimedia.cz

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov se rozčiluje: „Jak je možné, že hostitelské země hokejových šampionátů chtějí navzdory verdiktu CAS bránit účasti ruské reprezentace?“ A když už je v ráži, pustí se hned i do Ukrajiny. Ta letos do elitní divize mistrovství světa postoupila, jenže po návratu Ruska, jemuž hokejová federace IIHF zmrazila žebříček, má najednou o vybojované místo zase přijít.

Děgťarjov přitom ve svém až bizarním prohlášení tvrdí: „Mezinárodní hokejová federace IIHF předtím nepochopitelně zařadila Ukrajinu na místo, které na turnaji patří Rusku. Náš start na šampionátu je nezpochybnitelný a zasloužený, tak proč teď zase někdo řeší vyřazování Ukrajinců, když tam vůbec neměli být? Zavání to provokací a podněcováním konfliktu. Ale taková už je současná evropská politika.“

Nejen on, ale také další ruští funkcionáři se nyní předhánějí v tvrzeních, že bez Ruska nebude nikdy žádná medaile plnohodnotná.

Podobně se vyjadřoval i významný německý sportovní funkcionář Carl Diem, když jeho zemi vyloučili za vyprovokování 1. světové války z olympijských her 1920 a 1924. Tehdy vyhlašoval: „Německý sport nepotřebuje prosit o uznání, naše výsledky totiž mluví samy za sebe. Svět musí pochopit, že bez nás olympijské hnutí nemůže existovat, že bez nás nemají výsledky žádnou hodnotu. Okrádáte nás o místo, jež nám náleží.“

Jako by se Děgťarjov nechal Diemovými slovy inspirovat, že?

Přesto je v obou případech zásadní rozdíl.

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