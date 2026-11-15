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Ruští hokejisté si v Kanadě nezahrají. IIHF potvrdila, že bude MS dvacítek bez nich
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Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy
Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...
Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas
Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...
Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů
Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...
Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině
Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat,...
PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?
Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...
Dres po stropem? Třásl se mi hlas, říkal po poctě dojatý Vlasák. Plzeň je druhý domov
Chvílemi si otíral slzy, když ho při slavnostním ceremoniálu přemohly emoce. „Omlouvám se, třese se mi hlas,“ přiznal pak bývalý hokejový virtuos Tomáš Vlasák do mikrofonu postaveného na červeném...
Ruští hokejisté si v Kanadě nezahrají. IIHF potvrdila, že bude MS dvacítek bez nich
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským...
ONLINE: Mladá Boleslav vede nad Plzní o dva góly, týmy hrají poslední třetinu
Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy 19. kola. Od 16.00 hostí Kladno lídra tabulky Třinec, Sparta se představí doma proti Hradci Králové. V 17.00 začne duel Českých Budějovic proti mistrovským...
Špunti na hokeji: Pirátům nakreslili dres, moderovali, točili a zápas rozzářili
Děti, kam se podíváš. Na ledě, za mikrofonem i kamerou, v režii, v hledišti. Hokejoví Piráti z Chomutova věnovali sobotní prvoligový zápas se Sokolovem malým a mladým. A první ročník akce Děti dětem...
Pastrňák pálil i nahrával, Boston však padl. Carolina ve Finsku opět dominovala
David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a ještě přihrál na jeden gól, s hokejisty Bostonu ale podlehl doma Minnesotě 2:6. Také druhý zápas ve finských Helsinkách patřil Carolině....
Pardubice B zvládly souboj o druhé místo, o výhře Zlína rozhodl Köhler
Pardubická rezerva vyhrála v první hokejové lize přímý souboj o druhé místo v tabulce s Třebíčí 4:2 a vzdálila se soupeři na pět bodů. Vedoucí Vsetín porazil ve 22. kole Frýdek-Místek stejným...
Pocta pro Fina, jenž proslul „hubany“ či přezdívkami. NHL ocenila Tikkanena
Po Nicklasi Lidströmovi, Jarim Kurrim a Matsu Sundinovi se v pořadí čtvrtým držitelem ocenění Börje Salminga za odvahu stal bývalý hokejový útočník Esa Tikkanen. Vítěz pěti Stanley Cupů cenu přebíral...
Poprvé u mužů a hned trable. Ať je s kým hrát! přeje si Fadrný v náročném programu
Naskočil do vlaku, který nezastavoval, neboť měl zpoždění. Manko dokázal částečně smazat, ale sám dobře ví, že na konečnou stanici je to ještě daleko. Jan Fadrný před pár týdny coby nový hlavní...
Šéf Tábora chválí spolupráci s Motorem i změny na radnici. Trápí ho ale návštěvnost
Druhá sezona pro nováčka jako ta nejtěžší? Ani náhodou. Táborští hokejisté se od začátku ročníku drží v popředí tabulky první ligy. Aktuálně jsou pátí, tři body za druhými Pardubicemi B a mají o...
Bývalý šéf MOV podporuje návrat Rusů. O účasti podle něj nemají rozhodovat vlády
Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach podpořil návrat ruských hokejistů na světové šampionáty. V rozhovoru pro televizi Sport1 německý funkcionář uvedl, že o...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Námitka proti návratu Rusů. Hokejové federaci vadí cesta soudců do Moskvy
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) podle zámořských médií podala k Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) námitku proti jeho rozhodnutí vrátit ruské hokejisty do soutěží. Televize TSN či web The...
Z bílého pláště do dresu Litvínova. Medik Kysela, syn legendy: Splnil jsem si sen
Další z rodu Kyselů na extraligové scéně - po Ing. Robertu Kyselovi budoucí MUDr. Vojtěch Kysela. Syn hokejové legendy a lékařský student poskytl oslabenému Litvínovu první pomoc. A navzdory páteční...