Ruští hokejisté si v Kanadě nezahrají. IIHF potvrdila, že bude MS dvacítek bez nich

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Aktualizujeme   19:17
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Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem. | foto: Profimedia.cz

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají. IIHF zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.

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