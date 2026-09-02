Rusové podávají odvolání proti IIHF, o jejich účasti na MS rozhodne arbitráž

Rusové se odvolávají proti stanovisku Mezinárodní hokejové federace (IIHF), jejíž rada se na konci července rozhodla potvrdit zákaz startu ruských hokejových týmů na mezinárodních akcích.
V květnu se přitom Rusové úspěšně odvolali k disciplinární komisi IIHF, jenže rada svůj názor ani poté nezměnila a potvrdila své původní stanovisko.
„Aby byly dodrženy procesní lhůty, podala Ruská hokejová federace (RIHF) nejprve stížnost k disciplinární komisi IIHF ohledně červencových rozhodnutí Rady IIHF. V zájmu rychlého a efektivního vyřešení sporu a po dosažení dohody s IIHF ohledně nezbytných podmínek pro podání odvolání k CAS však RIHF dne 31. srpna podala kompletní odvolací podklady přímo k CAS,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Jednání se má uskutečnit na konci října, oznámení s výsledkem se očekává nedlouho poté.
„Pokud CAS rozhodne, že se ruské týmy mohou účastnit mistrovství světa, bude toto rozhodnutí pro IIHF závazné,“ dodává závěrem Ruská federace.
Ta necílí jen na šampionát mužů, který bude příští rok v květnu hostit německý Mannheim a Düsseldorf. Odvolání podává už nyní také kvůli dalším akcím, třeba šampionátu juniorů, kam by své mladíky také ráda dostala.
„Sezona už začíná a všichni mají zájem na tom, aby se rozhodlo co nejdříve a ne pár dní před začátkem šampionátu. V jistém smyslu je i v zájmu IIHF, aby se záležitost vyřešila co nejdříve. Pokud CAS naše odvolání schválí, umožní nám to kvalifikovat se na mistrovství světa juniorů v prosinci,“ říkal pro Match TV Dmitrij Kurbatov, generální ředitel Ruské hokejové federace.
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Následně zmínil další turnaje, na které by se Rusové kvalifikovali v případě schválení u arbitráže, kde je bude zastupovat americká právnická firma. Třeba šampionát žen, chlapců do 18 let nebo i mistrovství světa dospělých.
„Všechno je možné. Otázkou je, jak rozhodne CAS. Jedna věc je ale jasná: rozhodnutí CAS bude pro IIHF závazné. Jinak by se jednalo o porušení příslušných pravidel a povinností. Strany uznávají rozhodnutí CAS a jsou povinny se jimi řídit,“ připomněl Kurbatov.
Podle něj by IIHF neměla mít problém s tím měnit složení účastníků šampionátu na poslední chvíli. Prý když dokázala Rusy po začátku války z mezinárodních akcí během pár týdnů vyloučit, měla by být schopná je i rychle vrátit.
Čelil také otázce, jestli by se na MS nebál přímého střetnutí s Ukrajinou, případně jak velká by to byla pro všechny strany komplikace.
„Nemůžu mluvit za IIHF. Ale technicky vzato je to naprosto řešitelná situace. Mohli bychom týmy rozdělit do skupin nebo využít jiné možnosti. Možná se někteří stáhnou,“ říkal.