Sedm zemí odmítlo hrát s Ruskem na MS juniorů, tvrdí německý šéf. Prý i Česko

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  23:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: IIHF.com

Sedm zemí odmítlo podle šéfa německého hokejového svazu Franka Lutze podepsat upravený program nadcházejícího mistrovství světa juniorů, které se na přelomu prosince a ledna uskuteční v Kanadě. Mezinárodní hokejová federace IIHF po rozhodnutí arbitrážního soudu CAS, jenž do vrcholných soutěží s okamžitou platností vrátil Rusko, do něj místo Norska zařadila sbornou. Informoval o tom německý web ad-hoc-news.

Podle webu sport.cz je mezi bojkotujícími zeměmi i Česko. Lutz o bojkotu řekl na jednání sportovního výboru německého Spolkového sněmu, kde se řešil i seniorský světový šampionát, který se v květnu uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu.

„Chápeme, že řešení nemůže spadnout z nebe ze dne na den. Není však pro nás představitelné, aby se celá záležitost protahovala ještě několik týdnů,“ řekl Lutz, který vyzval IIHF, aby situaci řešila.

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Poté, co CAS rozhodl o návratu Ruska do mezinárodních soutěží, představitelé Rakouska, Česka, Dánska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska uvedli, že zápasy proti ruskému týmu budou bojkotovat.

K dalším utkáním na turnajích jsou připraveni nastoupit. Představitelé Norska následně uvedli, že je mezinárodní federace informovala o tom, že je vyřadila z programu MS juniorů na úkor Ruska.

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