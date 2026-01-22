Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Robert Rampa
  21:52
Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF ignoruje snahu Mezinárodního olympijského výboru. Dokonce použila slova o antidiskriminačních principech.
Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii | foto: Reuters

Ruský brankář Ivan Fedotov (28) inkasuje ve finále olympijského turnaje...
Brankář Ivan Fedotov si jako jeden z mála ruských hokejistů nenasadil stříbrnou...
Ruští hokejisté Vadim Šipačov (87), Nikita Něstěrov (89), Kirill Semjonov (94)...
Zklamaní ruští hokejisté. Zleva Sergej Tělegin, Sergej Andronov a Pavel...
11 fotografií

„Rozhodnutí považujeme za nepřijatelné a obrátíme se na Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS),“ stojí v prohlášení.

IIHF ve čtvrtek prodloužila platnost vyloučení Ruska a Běloruska z mezinárodních soutěží i pro sezonu 2026/27. Zopakovala oficiální důvod, a to obavy o bezpečnost účastníků turnajů.

Zároveň přidala, že na doporučení MOV „zváží“ možnost návratu Rusů a Bělorusů do mládežnických kategoriích do 18 let od sezony 2027/28. Jasně ale dodala, že se musí zásadně snížit rizika ohrožení bezpečnosti účastníků.

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Prezident mezinárodní federace Luc Tardiff opakovaně prohlásil, že „návrat Rusů do hokejové rodiny si přeje, ale znamenal by, že válka na Ukrajině skončila“.

Rusové si nyní stěžují, na středeční jednání Rady IIHF nedostali pozvánku a nemohli se zúčastnit diskuse a vyjádřit svůj názor.

„Zklamalo nás to. Jsme přesvědčeni, že prosincové rozhodnutí MOV doporučit všem sportovním federacím na světě navrátit ruské a běloruské juniory na mezinárodní scénu naplňuje principy antidiskriminace. Přesto se IIHF rozhodla toto doporučení ignorovat,“ píšou Rusové.

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Nesouhlasí ani s oficiálním zdůvodněním zákazu, tedy s obavami, že nejde zajistit bezpečnost účastníků, pokud by se turnajů Rusové a Bělorusové účastnili.

„Už to není relevantní důvod, navíc postrádá jakýkoliv základ a jedná se čistě o formalitu pro to, aby nám mohli účast odepřít,“ zlobí se.

Rusové a Bělorusové letos přijdou o první olympiádu, o páté mistrovství světa a nemohli se zúčastnit ani loňského turnaje Čtyř národů. Příští rok mají přijít o šestý šampionát. S nadějí vyhlíží možnost zúčastnit se Světového poháru v roce 2028, který bude opět pořádat NHL.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Columbus vs. DallasHokej - - 23. 1. 2026:Columbus vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.51
  • 4.15
  • 2.47
Carolina vs. ChicagoHokej - - 23. 1. 2026:Carolina vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 1.59
  • 4.66
  • 4.95
Montreal vs. BuffaloHokej - - 23. 1. 2026:Montreal vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.35
  • 4.09
  • 2.67
Boston vs. VegasHokej - - 23. 1. 2026:Boston vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 3.06
  • 4.09
  • 2.11
Winnipeg vs. FloridaHokej - - 23. 1. 2026:Winnipeg vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.50
  • 4.04
  • 2.52
Nashville vs. OttawaHokej - - 23. 1. 2026:Nashville vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.61
  • 4.05
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Loni v černu vyděsila fanoušky Litvínova zpráva o chystaném zrušení společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize, teď si můžou vydechnout. Akcionáři zrušili formulku v usnesení, které...

22. ledna 2026  20:06

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

22. ledna 2026  16:45

Čihař o Kelowně: Říkají nám Čeští vrazi. Spoluhráči vysvětloval „poplácání“ z MS

Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Raketová kariéra hokejisty Vojtěcha Čihaře pokračuje na symbolické mezizastávce v Kelowna Rockets, kam se přesunul po mistrovství světa dvacítek. A s Tomášem Poletínem, parťákem z nároďáku, dostali...

22. ledna 2026

Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

Lukáš Dostál chytá střelu hvězdného obránce Calea Makara.

Přesně takový výkon potřeboval. Spolehlivý, sebevědomý, ve všech směrech dominantní. Navíc přišel proti suverénnímu Coloradu, odskočenému lídrovi hokejové NHL. První hvězdou utkání se nemohl stát...

22. ledna 2026  13:47

Tomáš Galvas? Nejlepší ofenzivní bek ligy, říká Polášek. Pozor na něj, varuje i brácha

Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka.

Jeho útočné výpady, drzé kličky i góly udivují celou hokejovou extraligu. Mladý liberecký obránce Tomáš Galvas se ze světového šampionátu dvacítek vrátil nejen se stříbrnou medailí, ale také s kupou...

22. ledna 2026  10:30

Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf....

22. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  8:22

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.