„Porušují předpisy olympijského hnutí,“ ulevil si rozhořčeně poslanec Státní dumy a prezident ruského curlingového svazu Dmitrij Sviščev.
„Vedoucí představitelé jednotlivých zemí se aktivně angažují ve sportovních záležitostech, ale zapomínají, že právo pořádat soutěže je pro každou zemi výsadou. Češi a další se chovají v rozporu se všemi pravidly.“
Moskva žádá, aby se situací začal podrobněji zabývat Mezinárodní olympijský výbor.
Bojkot zahájili v úterý Finové, přidali se Norové, Dánové, Švédové, Češi, Rakušané i Lotyši, jimž zákaz účasti v zápasech proti Rusku a Bělorusku ukládá tamní zákon.
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Rusům zároveň vadí také postoj pořadatelských států nadcházejících turnajů pod záštitou IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje), kde jejich výběry nejsou vítány.
Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že reprezentantům země, která už více než čtyři roky vede válku proti sousední Ukrajině, neumožní start na juniorském šampionátu na přelomu roku.
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V Česku, které v lednu v Ostravě hostí mistrovství světa žen do 18 let, stále platí zákaz vydávání krátkodobých víz pro ruské občany. Stejný krok zvažují i Němci, pořadatelé květnového šampionátu mužů.
„Také je máme v hledáčku,“ podotkl ministr sportu Michail Děgťarjov. „Jsem si jistý tím, že pokud ustoupí svým politikům, u soudu velmi tvrdě narazí.“
Bojkot namířený proti Rusku podle něj škodí také světovému sportu: „Tyto země připravují vlastní reprezentanty o možnost utkat se s námi tváří v tvář, fanoušky ochuzují o skvělou podívanou. Bereme to jako projev infantilismu.“
S kritikou se ozval i trenér Andrej Nazarov. „Takové chování mi připomíná somálské piráty, kteří unesou tankery s ropou, ale pak neví, co s nimi dál. Celá tahle banda jsou jen malí zlodějíčci, co se snaží stát velkými hráči. Ale my se nenecháme zastrašit, dobře víme, že nejsilnější vždycky vítězí,“ poznamenal pro web Championat.
Proti návratu sborné se vymezují také sponzoři včetně těch českých. Sázková kancelář Tipsport vystoupila jako první s prohlášením, že pokud se Rusové zúčastní, dá od turnajů IIHF ruce pryč.
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Posléze se přidaly také společnosti Plzeňský Prazdroj, Nokian Tyres nebo AJ Products.
„Protestují proti nám nějací švédští nábytkáři... Beztak si jen chtějí udělat reklamu a ukázat, jak jsou skvělí,“ zlobil se poslanec Státní dumy a bývalý kapitán reprezentace Vjačeslav Fetisov.
„Ti Švédové (AJ Products) jen hledali záminku, moc se jim nedaří. Pokud se naskytne příležitost, ruští sponzoři podpoří mezinárodní soutěže s velkou radostí. Všechna aktuální opatření mají za cíl jediné: zastrašování a vyvíjení tlaku na IIHF,“ pronesl Sviščev.
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Mezinárodní hokejová federace bude jednat do čtvrtka, ve středečním stanovisku ale vyslala CAS jasný vzkaz: „Globální dopad rozhodnutí a výzvy, které z něj vyplývají pro všechny zainteresované strany, byly výrazně podceněny.“
Ve středu ráno navíc reagovala i společnost Škoda Auto, hlavní sponzor mistrovství světa, která se s pátečním verdiktem CAS rovněž neztotožňuje.
„Vzhledem k pokračující ruské agresi považujeme návrat ruské reprezentace na mistrovství světa za neslučitelný s hodnotami, které dlouhodobě zastáváme. Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla pro ČTK.