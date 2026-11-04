PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

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  15:51
Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina představitelů Mezinárodní hokejové federace (IIHF) s ním nesouhlasí a s Ruskem hrát odmítá. Některé země však rozhodnutí vítají. Přinášíme přehled všech účastníků světového šampionátu a jejich postoje k návratu Rusů.
Část 1/13

Česko

David Sklenička bojuje o puk s Rusem Nikitou Kučerovem.

Česko se k rozhodnutí Arbitrážního soudu (CAS) postavilo odmítavě. Prezident českého hokejového svazu Alois Hadamczik v úterý uvedl, že se národní tým přidává k zemím, které se rozhodly zápasy s Ruskem. oficiálně bojkotovat.

„Český hokej se připojuje k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ zní v prohlášení.

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Otázkou stále zůstává lednové mistrovství světa žen do 18 let, které se má hrát v Ostravě. Svaz bude proto ve čtvrtek jednat s vládou a bude vyžadovat neudělení cestovních víz ruským sportovkyním.

K situaci se vyjádřili také prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. „Pokud bylo jednou rozhodnuto, že tam Rusové nepatří, tak tam nepatří do konce probíhající války,“ řekl předseda vlády.

Zúčastní se nakonec Rusové hokejového MS v roce 2027?

Nespojovat svou značku s Ruskem se rozhodlo i několik významných českých sponzorů mezinárodních hokejových turnajů. První se ozvala společnost Tipsport, podílet se odmítá také Plzeňský Prazdroj.

„Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla také mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která je hlavním sponzorem turnaje.

Škoda Auto reaguje: Pokud se Rusové zúčastní MS, přehodnotíme naše zapojení


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