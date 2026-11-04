PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Česko
Česko se k rozhodnutí Arbitrážního soudu (CAS) postavilo odmítavě. Prezident českého hokejového svazu Alois Hadamczik v úterý uvedl, že se národní tým přidává k zemím, které se rozhodly zápasy s Ruskem. oficiálně bojkotovat.
„Český hokej se připojuje k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ zní v prohlášení.
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Otázkou stále zůstává lednové mistrovství světa žen do 18 let, které se má hrát v Ostravě. Svaz bude proto ve čtvrtek jednat s vládou a bude vyžadovat neudělení cestovních víz ruským sportovkyním.
K situaci se vyjádřili také prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. „Pokud bylo jednou rozhodnuto, že tam Rusové nepatří, tak tam nepatří do konce probíhající války,“ řekl předseda vlády.
Nespojovat svou značku s Ruskem se rozhodlo i několik významných českých sponzorů mezinárodních hokejových turnajů. První se ozvala společnost Tipsport, podílet se odmítá také Plzeňský Prazdroj.
„Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla také mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, která je hlavním sponzorem turnaje.
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