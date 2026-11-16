Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně

Autor: ,
  16:19
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně. | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Momentka z utkání Německo vs. Rusko na MS 2017,
Ruské vlajky v rukou fandů na stadionu v Petrohradu
Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.
Alexandr Ovečkin v dresu výběru ruských hvězd z NHL v charitativním utkání...
36 fotografií
Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a komplikovaném procesu k osobám nejpovolanějším. „Nevím, co jsme mohli udělat jinak,“ vzkázal německý funkcionář.

Mlčení prolomil v rozhovoru pro švédský Expressen. Den poté, co IIHF prohlásila, že Rusové se světového šampionátu juniorů, který na přelomu roku hostí Edmonton a Red Deer, nezúčastní.

Reindl a spol. se opřeli o nekompromisní stanovisko kanadské vlády, jež se rozhodla neudělit ruským hokejistům víza a účast nepovolila ani v případě již platných víz.

MS juniorů bude bez Rusů. Ti se bouří: politické rozhodnutí a diskriminace

Z druhé strany ihned zaznívaly hlasy o nespravedlnosti a názory, že by se turnaj měl přesunout.

„Tou otázkou jsme se rovněž museli zabývat, vzali jsme v úvahu úplně všechno,“ řekl Reindl. „Možnost změny pořadatelství ale absolutně nepřicházela v úvahu. Mistrovství se blíží, v krátkodobém horizontu to nebylo možné.“

Se zástupci Ruské hokejové federace (FHR), kteří se nabízeli, že šampionát budou hostit, se sešel osobně. O finálním rozhodnutí je informoval s předstihem.

Uvítali jste kroky kanadské vlády, kterými znemožnila účast Rusů na MS juniorů?

celkem hlasů: 1383

„Považuji za důležité s nimi zůstat v přímém kontaktu, vůči IIHF neudělali nic špatného. I když s verdiktem nesouhlasí, komunikace je dobrá,“ uvedl jedenasedmdesátiletý Němec, jenž ve volbách o post šéfa předčil Petra Břízu.

Vedení světového hokeje podle něj nechybovalo. Ani když jako hlavní důvod zákazu neuvádělo válku na Ukrajině, ale obavy o bezpečnost a hladký průběh turnajů s ruskou účastí.

Právě tento argument ale CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) při posuzování případu považovala za nedostatečný.

Jakub Flek v obležení ruských protivníků.

„Dodrželi jsme všechna pravidla, podle kterých je třeba postupovat. Musíme být pečliví a spravedliví na všechny strany, každý teď může říct, že se něco mělo udělat jinak,“ tvrdil Reindl.

Rada IIHF „po důkladném posouzení proveditelnosti alternativních řešení“ potvrdila, že se šampionát uskuteční s týmy podle původního programu. Tedy s Norskem, které na úvod turnaje vyzve Čechy, a jež mělo být v případě návratu Rusů zařazeno do nižší divize.

FHR okamžitě reagovala, rozhodnutí označila za „nepřijatelné a nezákonné“ a odvolala se k Mezinárodnímu olympijskému výboru. Požadovala také, aby MOV vyvodil důsledky i s ohledem na pořádání dalších sportovních akcí v zámořské zemi.

Bývalý šéf MOV podporuje návrat Rusů. O účasti podle něj nemají rozhodovat vlády

„Rozhodnutí IIHF bylo učiněno čistě z politických důvodů. Vyloučení ruského národního týmu porušuje základní právní principy, olympismus, principy nediskriminace, rovnost mezi sportovci a integritu mezinárodních soutěží,“ stálo v prohlášení FHR.

„Jediným legitimním rozhodnutím by bylo přesunout turnaj z Kanady do země, která je připravena zajistit účast všech oprávněných národních týmů včetně Ruska,“ nabízel ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.

S ním souhlasila také poslankyně Státní dumy a bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová, která na nejnovější vývoj tradičně ostře zareagovala. „IIHF projevila slabost. Nedokázala odolat tlaku národních federací a politiků. Ale teď přijdou pokuty, protože soudní rozhodnutí musí být vykonána,“ komentovala.

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během přátelského zápasu Ruska s Českem před Světovým pohárem.

„Je to bezprecedentní, Kanada zabránila mezinárodnímu turnaji. Je škoda, že nikdo nenaslouchal názoru Ruska, které mohlo rychle a efektivně takový šampionát uspořádat samo. Kanaďané jsou darebáci a bude nutné si to s nimi vyřídit jinak. Nejde o politickou porážku, ale o politickou agresi. Ať se Kanada připraví na pomstu,“ uvedl pak poslanec Vitalij Milonov.

Reindl i tak považuje debatu ohledně juniorského mistrovství za uzavřenou, k dalším akcím hodlá přistupovat individuálně. A to i ke květnovému mistrovství mužů v Německu.

Většina účastníků včetně Česka už nyní, s půlročním předstihem, dala jasně najevo: Proti Rusku nenastoupíme!

„Taková prohlášení a bojkot je třeba brát velmi vážně, musíme zahájit diskuzi se všemi zeměmi, které zastávají tento postoj. Je to pro nás nová situace,“ přiznal Reindl.

Nerespektují pravidla, pohrdají principy Olympijské charty. Putin kritizuje i Čechy

Od Expressenu dostal i otázku, zda by si přál, aby se Rusové na mezinárodní scénu vrátili.

„Z čistě sportovního hlediska by to bylo dobré, ale existují i další faktory, související s bezpečností a ochranou našich turnajů a národních hokejových svazů,“ zopakoval dobře známou větu.

Reakce z ruské strany lze očekávat také v Česku, které v lednu pořádá šampionát juniorek do 18 let v Ostravě-Porubě. Zástupci vlády už dříve oznámili, že Rusům rovněž neudělí víza.

Vstoupit do diskuse (66 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. FinskoHokej - O 3. místo - 16. 11. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 60.00
  • 5.00
  • 1.18
USA vs. KanadaHokej - Finále - 16. 11. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
16. 11. 19:00
  • 1.41
  • 5.02
  • 5.78
NY Rangers vs. MontrealHokej - - 17. 11. 2026:NY Rangers vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
17. 11. 01:30
  • 2.58
  • 3.98
  • 2.47
Utah vs. VancouverHokej - - 17. 11. 2026:Utah vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 11. 03:30
  • 1.54
  • 4.82
  • 5.33
Liberec vs. Kölner HaieHokej - Osmifinále - 17. 11. 2026:Liberec vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
17. 11. 15:00
  • 1.95
  • 4.80
  • 2.81
Plzeň vs. DavosHokej - Osmifinále - 17. 11. 2026:Plzeň vs. Davos //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:30
  • 2.30
  • 4.80
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...

Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině

Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.

Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat,...

MS juniorů bude bez Rusů. Ti se bouří: politické rozhodnutí a diskriminace

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským...

OBRAZEM: Tady vládnou děti. Chomutov jim svěřil aranžmá prvoligového zápasu

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Vychovat si hokejistu? Nejen. I rozhodčího. Anebo moderátora a redaktora. A také kameramana či režiséra kostky. Hokejový Chomutov v sobotním prvoligovém zápase se Sokolovem zaujal povedenou akcí Děti...

16. listopadu 2026  16:57

Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a...

16. listopadu 2026  16:19

Dostálovo tápání. Čísla má tristní, zůstal i na tribuně: Musím se na tým víc napojit

Lukáš Dostál se snaží vyznat ve skrumáži před brankou.

Přesně takový zápas by nutně potřeboval. Jediný inkasovaný gól, jasný výsledek 6:1, vítaná podpora sebevědomí. Lukáš Dostál ale pohodlné vítězství hokejistů Anaheimu nad Calgary sledoval jen ze...

16. listopadu 2026  14:56

Před odvetou Ligy mistrů vyhlíží liberečtí hokejisté vítěznou šňůru

Liberečtí hráči se radují z gólu proti Litvínovu v 19. kole hokejové extraligy.

Po dvou soutěžních porážkách hokejisté Liberce zase zabrali. Bílí Tygři v utkání 19. kola extraligy v neděli doma sestřelili Litvínov jednoznačně 5:1 a v tabulce se posunuli na osmé místo.

16. listopadu 2026  13:59

Německo vítá zákaz pro ruské hokejisty, mluví o solidaritě: Ale co bude s naším MS?

Momentka z utkání Německo vs. Rusko na MS 2017,

Německý hokejový svaz uvítal stanovisko kanadské vlády, která zakázala ruským juniorům účast na prosincovém šampionátu mladíků do 20 let. A chválí solidaritu zemí, které se postavily proti návratu...

16. listopadu 2026  13:42

Tak jste ženská, nebo co?! čílil se Pešán na sudího. Mlejnek se frustraci hráčů nedivil

Pardubický trenér Filip Pešán v utkání s Českými Budějovicemi.

Šlo o pasáž hry, která měla ve vyrovnaném extraligovém utkání klíčovou roli. A pro pardubického Petera Čerešňáka vyšla negativně, po jeho vyloučení totiž hokejisté Českých Budějovic vstřelili při...

16. listopadu 2026  12:57

Trable Vervy bez dua K+K. Cvakli jsme si lístky a šli se točit, supěl Polášek

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Adam Polášek,...

Rozpadne-li se elitní lajna, přijdou problémy, báli se už před sezonou fanoušci hokejového Litvínova. Když teď ze zdravotních důvodů vypadly ze sestavy největší ofenzivní hvězdy Ondřej Kaše s Davidem...

16. listopadu 2026  12:25

Rusové se obracejí na MOV kvůli vyloučení z MS dvacítek, žádají trest pro Kanadu

Ruští junioři slaví vítězství celého turnaje Karjala.

Rusko se odvolalo k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a požaduje, aby Kanada přišla o pořadatelství mistrovství světa hokejistů do 20 let za to, že neumožní ruskému týmu na turnaji startovat....

16. listopadu 2026  12:19

Zlínský hokejový víkend: první výhra za tři body a pak porážka

Prvoligové hokejové utkání mezi Zlínem a Havířovem

Třikrát a dost! Známý slogan dokonale sedí na letošní vítězné série zlínských hokejistů v Maxa lize. Poté, co v sobotu doma přejeli nováčka z Havířova 5:0 a teprve podruhé v ročníku zvítězili třikrát...

16. listopadu 2026  12:15

Výhra, ale i protest tichem, hokejový Hradec Králové čelí nevoli fanoušků

I transparenty vyjádřili fanoušci hokejistů Hradce Králové svoji nespokojenost...

Hokejový Hradec Králové neprožívá lehké období. Nečelí totiž, v posledních zápasech nepříliš úspěšně, jen soupeřům na ledě, ale i části svých vlastních fanoušků. A to nesouvisí jen s výsledky, vždyť...

16. listopadu 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři

Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...

Drsný sever, drsná hokejová rvačka. A v hlavní roli gólmani. Nedělní magnet první ligy mezi Litoměřicemi a béčkem Pardubic vyvrcholil divokou hromadnou bitkou, pustili se do sebe i brankáři, domácí...

16. listopadu 2026  10:50

Chytil zazářil dvěma góly, v zápase bodovali také Hronek s Hertlem

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

V nedělním programu hokejové NHL z českého pohledu vyčníval zápas Vegas s Vancouverem, ve kterém bodovali hned tři krajánci. V dresu Golden Knights jednou asistoval Tomáš Hertl a překvapivý triumf...

16. listopadu 2026  7:03,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×