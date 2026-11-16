Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně

Mlčení prolomil v rozhovoru pro švédský Expressen. Den poté, co IIHF prohlásila, že Rusové se světového šampionátu juniorů, který na přelomu roku hostí Edmonton a Red Deer, nezúčastní.
Reindl a spol. se opřeli o nekompromisní stanovisko kanadské vlády, jež se rozhodla neudělit ruským hokejistům víza a účast nepovolila ani v případě již platných víz.
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Z druhé strany ihned zaznívaly hlasy o nespravedlnosti a názory, že by se turnaj měl přesunout.
„Tou otázkou jsme se rovněž museli zabývat, vzali jsme v úvahu úplně všechno,“ řekl Reindl. „Možnost změny pořadatelství ale absolutně nepřicházela v úvahu. Mistrovství se blíží, v krátkodobém horizontu to nebylo možné.“
Se zástupci Ruské hokejové federace (FHR), kteří se nabízeli, že šampionát budou hostit, se sešel osobně. O finálním rozhodnutí je informoval s předstihem.
„Považuji za důležité s nimi zůstat v přímém kontaktu, vůči IIHF neudělali nic špatného. I když s verdiktem nesouhlasí, komunikace je dobrá,“ uvedl jedenasedmdesátiletý Němec, jenž ve volbách o post šéfa předčil Petra Břízu.
Vedení světového hokeje podle něj nechybovalo. Ani když jako hlavní důvod zákazu neuvádělo válku na Ukrajině, ale obavy o bezpečnost a hladký průběh turnajů s ruskou účastí.
Právě tento argument ale CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) při posuzování případu považovala za nedostatečný.
„Dodrželi jsme všechna pravidla, podle kterých je třeba postupovat. Musíme být pečliví a spravedliví na všechny strany, každý teď může říct, že se něco mělo udělat jinak,“ tvrdil Reindl.
Rada IIHF „po důkladném posouzení proveditelnosti alternativních řešení“ potvrdila, že se šampionát uskuteční s týmy podle původního programu. Tedy s Norskem, které na úvod turnaje vyzve Čechy, a jež mělo být v případě návratu Rusů zařazeno do nižší divize.
FHR okamžitě reagovala, rozhodnutí označila za „nepřijatelné a nezákonné“ a odvolala se k Mezinárodnímu olympijskému výboru. Požadovala také, aby MOV vyvodil důsledky i s ohledem na pořádání dalších sportovních akcí v zámořské zemi.
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„Rozhodnutí IIHF bylo učiněno čistě z politických důvodů. Vyloučení ruského národního týmu porušuje základní právní principy, olympismus, principy nediskriminace, rovnost mezi sportovci a integritu mezinárodních soutěží,“ stálo v prohlášení FHR.
„Jediným legitimním rozhodnutím by bylo přesunout turnaj z Kanady do země, která je připravena zajistit účast všech oprávněných národních týmů včetně Ruska,“ nabízel ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.
S ním souhlasila také poslankyně Státní dumy a bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová, která na nejnovější vývoj tradičně ostře zareagovala. „IIHF projevila slabost. Nedokázala odolat tlaku národních federací a politiků. Ale teď přijdou pokuty, protože soudní rozhodnutí musí být vykonána,“ komentovala.
„Je to bezprecedentní, Kanada zabránila mezinárodnímu turnaji. Je škoda, že nikdo nenaslouchal názoru Ruska, které mohlo rychle a efektivně takový šampionát uspořádat samo. Kanaďané jsou darebáci a bude nutné si to s nimi vyřídit jinak. Nejde o politickou porážku, ale o politickou agresi. Ať se Kanada připraví na pomstu,“ uvedl pak poslanec Vitalij Milonov.
Reindl i tak považuje debatu ohledně juniorského mistrovství za uzavřenou, k dalším akcím hodlá přistupovat individuálně. A to i ke květnovému mistrovství mužů v Německu.
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„Taková prohlášení a bojkot je třeba brát velmi vážně, musíme zahájit diskuzi se všemi zeměmi, které zastávají tento postoj. Je to pro nás nová situace,“ přiznal Reindl.
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Od Expressenu dostal i otázku, zda by si přál, aby se Rusové na mezinárodní scénu vrátili.
„Z čistě sportovního hlediska by to bylo dobré, ale existují i další faktory, související s bezpečností a ochranou našich turnajů a národních hokejových svazů,“ zopakoval dobře známou větu.
Reakce z ruské strany lze očekávat také v Česku, které v lednu pořádá šampionát juniorek do 18 let v Ostravě-Porubě. Zástupci vlády už dříve oznámili, že Rusům rovněž neudělí víza.