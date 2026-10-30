Konečně zvítězil zdravý rozum, prospěje to celému hokeji, píšou Rusové o návratu

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Aktualizujeme   12:18aktualizováno  12:52

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa. | foto: Reuters

Na takový verdikt čekali dlouho. A nelze se tak příliš divit, že po rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která Rusko vrací do mezinárodních soutěží, zavládly v tamním hokeji nadšené reakce.

„Rozhodnutí CAS je důležitým krokem pro celý ruský hokej. Vždycky jsme říkali, že naše týmy by měly hrát na mezinárodní scéně a ti nejlepší by se měli utkat s těmi nejlepšími. To prospívá celému světovému hokeji,“ reagoval první viceprezident Ruské hokejové federace Roman Rotenberg.

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„Máme talentovanou generaci hokejistů, kteří si zaslouží příležitost bojovat o medaile na mistrovství světa. Naším cílem je být připraveni se kdykoli vrátit. Rusko je hokejová velmoc a mezinárodní hokej se bez našeho národního týmu neobejde,“ hlásil.

„Nečekám, že náš návrat proběhne hladce. Nevím, co tyhle odporné země udělají a co si budou myslet, ale CAS nějak rozhodl a oni se nemůžou odvolat. Podle mě budou hledat jakékoli záminky, ale samotná situace je pro nás příjemná. Jednou nohou jsme se dotkli ledu,“ pronesl ostřeji bývalý reprezentační trenér Vladimir Pljuščev.

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Rusové se mají vrátit hned do pěti světových šampionátů, které se příští rok uskuteční. Vůbec první akcí po více než čtyřech má být juniorské mistrovství světa do 20 let v Kanadě na přelomu roku.

Verdikt se však má týkat i lednového ženského turnaje do 18 let, které pořádá Ostrava-Poruba, a především mužského seniorského šampionátu, který proběhne v květnu v Německu.

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„Skvělá zpráva pro naše hokejisty a všechny fanoušky našeho týmu! Všechno bude v pořádku a jen to prospěje dalšímu rozvoji hokeje,“ netajil radost bývalý trenér Vjačeslav Bykov.

„Parádní zpráva! Konečně zvítězil zdravý rozum,“ uvedl zase bývalý ruský hráč Maxim Sušinskij pro server Championat.

„Návrat bude stoprocentně těžký. Hodně jsme ztratili, mezinárodní zápasy prakticky nebyly. V prvních letech bych neměl velká očekávání,“ dodal.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) tak na základě rozhodnutí musí řešit i praktické záležitosti, které se týkají bezpečnostních a organizačních opatření. Změny se mimo jiné dotknou formátů soutěží, například v elitní mužské kategorii mají Rusové nahradit Ukrajinu, ve které vede válečný konflikt, a která se měla mezi nejlepšími představit po 20 letech.

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„Myslím, že nás přijmou až za rok, protože nevědí, jak změnit harmonogram. Odpor ale bude nadále přetrvávat. Baltské země, Švédové, Češi a Finové. Tihle darebáci budou dělat vlny. Přidají se k nim i Dánové. Rozhodují vlády a prezidenti svazů jsou jen jejich loutky,“ reagoval ostře bývalý útočník Alexandr Koževnikov.

Rusové se vůči opakovaným zamítavým rozhodnutím IIHF vymezovali od roku 2022, kdy po zahájení války na Ukrajině vešel v platnost jejich zákaz účasti na mezinárodních akcích.

Když neuspěli ani v tomto roce, obrátili se na CAS. Ten už dal ve sporu za pravdu jim, podle něj IIHF své bezpečnostní obavy nepodpořila dostatečnými důkazy.

„Vždycky jsem říkal, že to mělo jít k soudu, protože pozice IIHF je slabá. Teď uvidíme, jaký bude návrat v praxi, ať už s vízy a podobnými problémy. Musíme je zkrátka vláčet po soudech, protože ty rozhodnou v náš prospěch. Jinak to ani nejde,“ pochvaloval si komentátor Dmitrij Gubernijev.

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