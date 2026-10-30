Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Mezinárodní hokejová federace, která účast Rusů na svých akcích zakazovala od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, nad rozhodnutím vyjádřila zklamání, ale respektuje ho.
„IIHF s touto částí rozhodnutí nesouhlasí a trvá na tom, že její rozhodnutí byla nezbytná k zajištění bezpečnosti a ochrany všech účastníků a k zachování integrity jejích soutěží,“ stojí v prohlášení hokejové federace.
„Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, tento výsledek neodstraňuje obavy, které byly základem jejích posouzení,“ dodává mezinárodní federace.
Okamžitý verdikt bude mít vliv už na soutěže, které jsou v pokročilých fázích příprav. Kromě dvou zmíněných turnajů výše platí rozhodnutí také pro ženské mistrovství světa v listopadu příštího roku a šampionáty od 18 let v mužské i ženské kategorii.
Změny silně zasáhnou například formáty soutěží, jejich harmonogramy, ale především i bezpečnostní opatření.
Jakých akcí se můžou Rusové zúčastnit
„IIHF neprodleně posoudí kroky a čas potřebný k provedení tohoto rozhodnutí a vyřeší jeho provozní důsledky. Bezpečnost všech účastníků a integrita každého šampionátu zůstanou při této práci ústředním bodem,“ dodává federace, která další informace k mezinárodním turnajům sdělí v příslušné době.
Rusové kromě světových šampionátů přišli také o letošní olympijské hry, vůči čtyři roky trvajícímu zákazu se opakovaně ohrazovali. A když ani v tomto roce neuspěli, obrátili se na CAS.
Ten nyní dává Rusům možnost vrátit se do turnajů v roce 2027, kam spadá i mistrovství světa dvacítek, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě.
Největší pozornost láká seniorský šampionát. Na něm by Rusové měli nahradit Ukrajinu. Tedy zemi, ve které provádějí válečný konflikt, a která se do elitní skupiny pro příští rok dostala díky postupu z nižší divize.
Jenže návratu po 20 letech se nedočká. A paradoxně kvůli ruskému agresorovi.
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