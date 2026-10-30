Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

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Aktualizujeme   10:45aktualizováno  11:18

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s Kanadou | foto: Reuters

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v Německu či mistrovství světa dvacítek na přelomu roku.

Mezinárodní hokejová federace, která účast Rusů na svých akcích zakazovala od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, nad rozhodnutím vyjádřila zklamání, ale respektuje ho.

„IIHF s touto částí rozhodnutí nesouhlasí a trvá na tom, že její rozhodnutí byla nezbytná k zajištění bezpečnosti a ochrany všech účastníků a k zachování integrity jejích soutěží,“ stojí v prohlášení hokejové federace.

„Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, tento výsledek neodstraňuje obavy, které byly základem jejích posouzení,“ dodává mezinárodní federace.

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Okamžitý verdikt bude mít vliv už na soutěže, které jsou v pokročilých fázích příprav. Kromě dvou zmíněných turnajů výše platí rozhodnutí také pro ženské mistrovství světa v listopadu příštího roku a šampionáty od 18 let v mužské i ženské kategorii.

Změny silně zasáhnou například formáty soutěží, jejich harmonogramy, ale především i bezpečnostní opatření.

Jakých akcí se můžou Rusové zúčastnit

  • MS mužů 2027
  • MS mužů do 20 let 2027
  • MS žen 2027
  • MS mužů do 18 let 2027
  • MS žen do 18 let 2027

„IIHF neprodleně posoudí kroky a čas potřebný k provedení tohoto rozhodnutí a vyřeší jeho provozní důsledky. Bezpečnost všech účastníků a integrita každého šampionátu zůstanou při této práci ústředním bodem,“ dodává federace, která další informace k mezinárodním turnajům sdělí v příslušné době.

Rusové kromě světových šampionátů přišli také o letošní olympijské hry, vůči čtyři roky trvajícímu zákazu se opakovaně ohrazovali. A když ani v tomto roce neuspěli, obrátili se na CAS.

Ten nyní dává Rusům možnost vrátit se do turnajů v roce 2027, kam spadá i mistrovství světa dvacítek, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě.

Největší pozornost láká seniorský šampionát. Na něm by Rusové měli nahradit Ukrajinu. Tedy zemi, ve které provádějí válečný konflikt, a která se do elitní skupiny pro příští rok dostala díky postupu z nižší divize.

Jenže návratu po 20 letech se nedočká. A paradoxně kvůli ruskému agresorovi.

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