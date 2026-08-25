Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Autor:
  16:22
Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě. | foto: AP

Naštvaný brankář Sergej Bobrovskij po porážce ve čtvrtfinále MS od Kanady.
Ruští hokejisté jsou zklamaní z porážky ve čtvrtfinále MS proti Kanadě. Zcela...
Kanada se raduje z gólu ve čtvrtfinále s Ruskem
Rusové se radují ve čtvrtfinále s Kanadou z vedoucího gólu Jevgenije Timkina
25 fotografií
Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce hostí světovou univerziádu.

V Rusku si tak okamžitě pochvalovali, že tentokrát na velké akci jejich hokejisté chybět nebudou.

„IIHF nám nemohla házet klacky pod nohy. Turnaj se koná pod záštitou FISU, navíc v Číně, která je vůči Rusku přátelská,“ stojí například na serveru championat.ru.

Právě pořadatelství FISU, tedy Mezinárodní federace univerzitního sportu, je v tomto případě stěžejní.

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

„Letos rozšířila přístup pro ruské soutěžící prostřednictvím mechanismu neutrálního statusu. To našim mladým hokejistům otevřelo cestu na turnaj,“ vysvětloval ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.

„Dokonce i ve sportech, v nichž mezinárodní federace nadále uplatňují úplná omezení, FISU používá mechanismus neutrálního statusu,“ pochvaloval si přístup zmíněné univerzitní federace.

Pro mladé ruské hokejisty tak díky ní půjde o první větší mezinárodní turnaj od roku 2021. V čínském Čchang-čchunu se představí kromě mužského týmu i ženský.

Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Stále zůstává v platnosti, že oba výběry budou nastupovat pod neutrální vlajkou, i tak si ale Rusové příležitost na této úrovni pochvalují.

„Dlouhodobě pracujeme na návratu všech hokejových týmů naší země na mezinárodní scénu. Připuštění studentských reprezentací na zimní univerziádu je dalším krokem k úspěchu na této cestě,“ uvedl šéf ruského hokeje Vladislav Treťjak.

I on by si jistě přál, aby návrat sborné proběhl i na nejvýznamnějších akcích. Avšak zatímco spojenci z Běloruska už od IIHF dostali zelenou pro start na mistrovství světa žen či vybraných mládežnických šampionátech, Rusové zatím i nadále musejí čekat.

Rusové reagují na zákaz od IIHF: Svinstvo! Čechy a další označují za použité kondomy

A tak zatímco v jiných sportech – šermu, plavání, gymnastice či krasobruslení – už na vrcholných akcích soutěžit můžou, v hokeji nikoliv. Až nyní dostali dostali šanci na univerziádě.

V lednu se tak Rusové alespoň pokusí navázat na předchozí úspěchy z této akce. Když se dříve účastnili, vyhráli sedm z posledních devíti turnajů.

Oproti jiným akcím nemívá univerziáda takový mezinárodní věhlas, představují se na ní spíše hráči z druhého sledu. Podmínkou je totiž probíhající studium na vysoké škole či její čerstvé absolvování.

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

I přesto je možné, že se Rusové na oslavu návratu na mezinárodní pole pokusí složit konkurenceschopný výběr.

„Lze předpokládat, že do Číny nepoletí jen hráči z druhé nejvyšší soutěže VHL, ale silnější sestava. Mezinárodní turnaje nám tak moc chybí, že i tento na nás působí jako závan čerstvého vzduchu,“ zamýšlela se novinářka Elena Kuzněcovová.

Zda to ruskému hokeji přinese po dlouhé době mezinárodní úspěch a pomůže přiblížit návrat i na elitní úrovni, se pak ukáže v následujících měsících.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. JihlavaHokej - - 25. 8. 2026:Pardubice B vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.80
  • 4.80
  • 1.42
Tychy vs. Frýdek-M.Hokej - - 25. 8. 2026:Tychy vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.17
  • 3.98
  • 2.74
Sokolov vs. SlaviaHokej - - 25. 8. 2026:Sokolov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.80
  • 2.05
Skalica vs. TřebíčHokej - - 25. 8. 2026:Skalica vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 2.82
  • 4.24
  • 1.98
Spišská N. Ves vs. DebreceniHokej - - 25. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Debreceni //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 1.21
  • 6.78
  • 9.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

V jednom týmu Jaromír Jágr, proti němu David Pastrňák, k tomu i další osobnosti ze Slovenska a Bostonu. Ti všichni se představí v Trenčíně na páteční rozlučce s kariérou legendárního obránce Zdena...

Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní

Cutter Gauthier se raduje z gólu ve druhém utkání série s Edmontonem.

Už tak složité léto se stává ještě svízelnějším. Snad na žádné hokejové adrese v NHL nemají tolik starostí jako v Anaheimu, vinit ale mohou jen sami sebe. A to i v případě další komplikace, která se...

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

Až 36 týmů. NHL spěje k nevídané expanzi, adeptů přibývá. U fanoušků ale sílí kritika

Komisionář NHL Gary Bettman.

Nejslavnější hokejová soutěž zažívá skvělé časy. Finančně roste, zároveň se ustálila. Ale na jak dlouho? Vedení NHL se viditelně přiklání ke krokům, které stabilizaci příliš nepomohou. Je otevřené...

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce...

25. srpna 2026  16:22

Občas potřebujeme seřvat. Draisaitl věří kontroverznímu kouči, řešili i dřívější aféry

Leon Draisaitl slaví vítěznou branku prvního zápasu.

S Connorem McDavidem zkoušeli ke Stanley Cupu dokráčet po různých cestách. Pokaždé marně, bezúspěšně. Tudy se ale v Edmontonu ještě nevydali. V zádech s koučem, který je extrémně přísný a náročný....

25. srpna 2026  15:21

Walter Cup se po týdnu našel. Šampionky z Montrealu mohou pokračovat v oslavách

Walter Cup vystavený na montrealské radnici po triumfu domácího týmu v PWHL.

Po necelém týdnu se našla trofej pro šampionky zámořské hokejové ligy PWHL, jež se ztratila během putování mezi hráčkami letošního vítězného klubu Montreal Victoire. Zástupci soutěže to bez dalších...

25. srpna 2026  10:28

Už jsem neudržel ani flašku. Koláčka zastavila operace, teď bojuje o sestavu

Budějovický útočník Josef Koláček se raduje z gólu.

Měl rozjetou nejlepší sezonu v kariéře. Vypadalo to, že ve svém třetím extraligovém ročníku konečně získá silnější pozici v týmu Českých Budějovic a naplní pověst střelce. Jenže dlouhodobé problémy s...

25. srpna 2026  8:43

Kämpf už pálí za Litvínov. Na kabinu má neuchopitelný vliv, cítí Petružálek

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Dvorana slávy na...

Přišel, skóroval, zvítězil. Po návratu ze slavné NHL se David Kämpf chce proměnit z psa obranáře na gólového vlčáka a hned ve své premiéře v černo-žlutém dresu hokejového Litvínova se na turnaji...

25. srpna 2026  7:45

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

24. srpna 2026  16:27

Pátá medaile v řadě? Věřím, že budeme úspěšní, hlásí nový trenér juniorů Tomajko

Jan Tomajko vede hokejovou reprezentaci juniorů.

Pro juniorskou reprezentaci jde o tradiční závěr léta. Kemp a poslední turnaj před startem nové sezony, jejíž vrcholem bude opět světový šampionát. „A chceme hrát takový hokej jako minulá dvacítka,“...

24. srpna 2026  16:26

Dejte céčko Pastrňákovi, přejí si v Bostonu. Klub ale váhá, jestli kapitána potřebuje

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

Bostonské plány se patrně nemění. Že by tým do nové sezony NHL opět vyrazil bez kapitána? Bez jasně stanoveného lídra kabiny? „Pro mě to je v hokeji spíš tradice, písmenko na dresu,“ prohlásil...

24. srpna 2026  15:13

Produktivní posila Zdráhal: Na styl Hradce si zvykám. Herní výkony jdou nahoru

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Útočník Patrik Zdráhal přišel do Hradce jako jedna z první letních posil hokejového Mountfieldu. A to poté, co v minulé sezoně vystřídal dva kluby, jednak Vítkovice, za které toho ve své dlouhé...

24. srpna 2026  8:15

České hokejistky udolaly Švýcarsko, přesto jsou na turnaji EHT v Klotenu poslední

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Daniela...

České hokejistky zakončily Euro Hockey Tour v Klotenu výhrou nad domácím Švýcarskem 2:1. I když získaly první body, skončily na turnaji poslední.

22. srpna 2026  17:31

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Poprvé jsem si mohl zahrát s Jágrem, chválil si Chárovu rozlučku Hossa

Zee’s Final Shift týmová fotka.

Páteční velkolepá rozlučka s hokejovou kariérou bývalého slovenského obránce Zdena Cháry oživila tři roky staré vzpomínky, kdy se na Stadionu Pavla Demitry loučil pro změnu další z velkých...

22. srpna 2026  16:26

Chára se loučil s kariérou, nechyběli Jágr s Pastrňákem a také Čech

Zdeno Chára.

Bývalý hokejový obránce Zdeno Chára udělal definitivní tečku za svou bohatou kariérou. V pátek se dlouhán s největším počtem startů mezi beky v historii NHL loučil za účasti řady hvězdných hráčů s...

22. srpna 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.