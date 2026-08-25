Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

V Rusku si tak okamžitě pochvalovali, že tentokrát na velké akci jejich hokejisté chybět nebudou.
„IIHF nám nemohla házet klacky pod nohy. Turnaj se koná pod záštitou FISU, navíc v Číně, která je vůči Rusku přátelská,“ stojí například na serveru championat.ru.
Právě pořadatelství FISU, tedy Mezinárodní federace univerzitního sportu, je v tomto případě stěžejní.
|
Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV
„Letos rozšířila přístup pro ruské soutěžící prostřednictvím mechanismu neutrálního statusu. To našim mladým hokejistům otevřelo cestu na turnaj,“ vysvětloval ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.
„Dokonce i ve sportech, v nichž mezinárodní federace nadále uplatňují úplná omezení, FISU používá mechanismus neutrálního statusu,“ pochvaloval si přístup zmíněné univerzitní federace.
Pro mladé ruské hokejisty tak díky ní půjde o první větší mezinárodní turnaj od roku 2021. V čínském Čchang-čchunu se představí kromě mužského týmu i ženský.
|
Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí
Stále zůstává v platnosti, že oba výběry budou nastupovat pod neutrální vlajkou, i tak si ale Rusové příležitost na této úrovni pochvalují.
„Dlouhodobě pracujeme na návratu všech hokejových týmů naší země na mezinárodní scénu. Připuštění studentských reprezentací na zimní univerziádu je dalším krokem k úspěchu na této cestě,“ uvedl šéf ruského hokeje Vladislav Treťjak.
I on by si jistě přál, aby návrat sborné proběhl i na nejvýznamnějších akcích. Avšak zatímco spojenci z Běloruska už od IIHF dostali zelenou pro start na mistrovství světa žen či vybraných mládežnických šampionátech, Rusové zatím i nadále musejí čekat.
|
Rusové reagují na zákaz od IIHF: Svinstvo! Čechy a další označují za použité kondomy
A tak zatímco v jiných sportech – šermu, plavání, gymnastice či krasobruslení – už na vrcholných akcích soutěžit můžou, v hokeji nikoliv. Až nyní dostali dostali šanci na univerziádě.
V lednu se tak Rusové alespoň pokusí navázat na předchozí úspěchy z této akce. Když se dříve účastnili, vyhráli sedm z posledních devíti turnajů.
Oproti jiným akcím nemívá univerziáda takový mezinárodní věhlas, představují se na ní spíše hráči z druhého sledu. Podmínkou je totiž probíhající studium na vysoké škole či její čerstvé absolvování.
|
Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov
I přesto je možné, že se Rusové na oslavu návratu na mezinárodní pole pokusí složit konkurenceschopný výběr.
„Lze předpokládat, že do Číny nepoletí jen hráči z druhé nejvyšší soutěže VHL, ale silnější sestava. Mezinárodní turnaje nám tak moc chybí, že i tento na nás působí jako závan čerstvého vzduchu,“ zamýšlela se novinářka Elena Kuzněcovová.
Zda to ruskému hokeji přinese po dlouhé době mezinárodní úspěch a pomůže přiblížit návrat i na elitní úrovni, se pak ukáže v následujících měsících.