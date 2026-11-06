Ať je Ovečkin ve vedení světového hokeje! Přijmou ho s nadšením, myslí si Treťjak

Autor:
  14:02
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví trefu proti New Jersey.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu slaví trefu proti New Jersey. | foto: Geoff Burke-Imagn Images

Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem.
Alexandr Ovečkin (Washington) pálí na branku v utkání se Seattlem.
Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí.
Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.
79 fotografií
V NHL je coby nejlepší střelec v historii soutěže nezpochybnitelným ambasadorem své země. V souvislosti s návratem ruských hokejistů do mezinárodních soutěží se řeší případné budoucí zapojení Alexandra Ovečkina nejen do vedení národního svazu, ale rovnou i do nejvyšších pozic ve světové federaci.

S myšlenkou nyní přišel současný šéf Ruské hokejové federace (RHF) Vladislav Treťjak v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti.

„Pro ruský hokejový svaz by samozřejmě bylo zajímavé mít ve svých řadách legendu, jako je on,“ zamýšlel se bývalý skvělý gólman s ohledem na Ovečkinovo zapojení do tamního svazu.

„Mohl by se ucházet i o místo v Radě IIHF (Mezinárodní hokejové federace). Mluví výborně anglicky,“ doplnil nynější funkcionář, že hvězdný kanonýr může svého vlivu využít i na mezinárodním poli.

Vladislav Treťjak

„Ovečkin je ambasadorem Ruska. Ano, vždy se najdou skeptici a kritici, kteří říkají, že hraje v Americe, ne v Rusku. Samozřejmě bychom chtěli, aby hrál ve své rodné zemi, ale nezapomeňte, že byl na 13 mistrovstvích světa a na třech olympijských hrách. I když měl zlomeninu nohy, přijel do kempu národního týmu. Nikdy za něj neodmítl hrát,“ oceňoval Treťjak.

Ovečkin na začátku října oznámil, že v zámoří odehraje poslední sezonu a poté se vrátí do rodné vlasti, jak už ostatně dříve opakovaně avizoval. Jeho snem je ještě na domácí půdě naskočit za moskevské Dynamo, kde hokejově vyrůstal. A pak?

„Všechno záleží na něm samotném a jeho přáních. Možná bude po tak náročné kariéře chtít prvních pár let prostě jen odpočívat,“ nastínil Treťjak.

Velmi krotká ovečka. Nejlepší střelec všech dob v NHL nevídaně strádá

„Vzpomínám si na sebe. Zpočátku jsem chtěl spálit dres, cítil jsem se sportem přesycený. Jak se bude cítit Ovečkin a v jakém bude stavu, můžeme jen odhadovat. Ale v jedné věci jsem si naprosto jistý: dveře do RHF bude mít vždy otevřené. A myslím, že i v jiných oblastech ho přijmou se stejným nadšením,“ líčil Treťjak.

Ovečkin má jednoznačný přesah do politiky už nyní. Na instagramovém profilu má stále profilový obrázek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na jehož podporu v roce 2017 založil hnutí s názvem Putin Team.

Na začátku války na Ukrajině vyzval k míru, agresi ovšem veřejně nikdy neodsoudil. A v letošním roce se dokonce objevil v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko.

Ovečkin o podpoře Putinovy strany: Jsem pro mír a lásku. Požádali mě, já souhlasil

To vše jen pár týdnů před tím, než hokejovým prostředím začal rezonovat návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží, o kterém v minulém týdnu rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS).

Osm zemí včetně Česka se už stihlo oficiálně vyjádřit, že proti ruským týmům za probíhající agrese na Ukrajině nenastoupí, ke stejnému postoji se přihlásily i národní týmy Francie a Polska, ačkoliv nepatří do elitní divize. Vůči účasti Rusů se vymezují také významní sponzoři světových šampionátů.

IIHF mezitím řeší, jak se postavit vůči verdiktu CAS, který ale opakovaně kritizuje, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy k prokázání toho, že byly splněny právní podmínky pro neúčast ruských hokejistů na vrcholných akcích.

Nepředložili dostatečné důkazy. CAS odmítá kritiku hokejové federace

Rusové tak postupně dávají najevo, že jsou připraveni na mezinárodní scéně hrát opět zásadní roli. Stihli už například vyhlásit, že budou schopní uspořádat seniorské mistrovství světa v příštím roce, pokud se ho vzdá Německo, jak tamní představitelé naznačili z důvodu bezpečnostních opatření. Stejně tak zájem projevili i ruští sponzoři.

Do budoucna by zástupci nejrozsáhlejší země světa chtěli mít opět větší vliv i na půdě světové hokejové federace. V nedávno volené Radě IIHF totiž přišli o svého zástupce Pavla Bureho.

„Hodně rozhodují hlasy evropských zemí, takže jsme se do Rady nedostali. Ale zástupci Nového Zélandu, Bulharska a Jižní Koreje ano. Je zvláštní, že takový orgán nemá zástupce předních hokejových národů. Nemyslím si, že je špatné, že jsou v Radě malé hokejové země. Ale je škoda, že Rusko a Kanada přišly o členství,“ mrzel Treťjaka výsledek nedávných voleb.

POHLED: Změní se kluziště v bojiště? Návrat Rusů hrozí rozvratem hokejové říše

Navrhuje mimo jiné přehodnocení způsobu, jakým se Rada tvoří.

„Bylo by spravedlivější, kdyby pět nebo osm předních zemí automaticky získalo právo mít v ní svého zástupce. Navíc by se to mohlo odvíjet od objektivního kritéria, jako je například umístění v žebříčku IIHF,“ naznačil šéf ruského hokeje.

Právě žebříček ale nyní rovněž vyvolává rozpaky. Rusko sice v průběhu války na Ukrajině oficiálně stojí mimo něj, stále se mu však započítávají body. A těch má aktuálně dokonce více než vedoucí Švýcarsko.

V případě navrácení do mezinárodních soutěží by pak tedy Rusové měli být nejvýše nasazení, což by také mohlo znamenat změny ve složení už nalosovaných skupin na nadcházejícím mistrovství světa.

Rusko může po MS ovládnout žebříček světového hokeje. Nešlo by pak sesadit

„Ti na předních příčkách žebříčku udávají tón pro rozvoj hokeje po celém světě. Rusko pomáhá mnoha zemím. Máme například programy spolupráce s Gruzií, Spojenými arabskými emiráty, Kyrgyzstánem, Íránem, Srbskem a dalšími zeměmi,“ vyjmenovával Treťjak.

„Jsme silný hokejový národ, poskytujeme trenéry, sdílíme metody a pořádáme soutěže. Když jsem působil v Radě, věděl jsem o všem a prosazoval jsem své myšlenky nejen ve prospěch Ruska, ale celého světa,“ uvedl trojnásobný olympijský vítěz a desetinásobný světový šampion.

Ztrátu ruského místa v Radě mu alespoň částečně vykompenzovala výhra Franze Reindla ve volbě prezidenta IIHF, jenž v těsném hlasování porazil Petra Břízu.

POHLED: S Němcem v čele se hokej možná vydá vstříc Rusku. Bříza za Hadamczika?

„Je to slušný člověk, profesionál ve svém oboru s bohatým hokejovým zázemím. Samozřejmě to v nové pozici bude mít těžké. Bohužel ne všechny země nás chtějí vidět na mezinárodní scéně, ale hodně bude záležet na Franzovi. Jako prezident musí udávat tón celé IIHF. Uvidíme, jak prosadí verdikt CAS. Doufáme v plodnou spolupráci s ním a jeho manažerským týmem,“ přál si Treťjak.

Další pravidelné volby prezidenta IIHF a členů Rady jsou naplánované tradičně po čtyřech letech, tedy na rok 2030. V nich už by Rusové opět rádi hráli významnou roli. A možná rovnou i s Ovečkinem.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tipsport - partner programu
Rakousko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 30.00
  • 21.30
  • 1.02
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 15.00
  • 12.10
  • 1.09
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 22. kolo - 6. 11. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 1.75
  • 4.49
  • 3.53
Dánsko vs. FinskoHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Dánsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 24.20
  • 1.01
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.01
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 7. 11. 2026:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
7. 11. 01:00
  • 1.96
  • 4.26
  • 3.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...

6. listopadu 2026  13:30

Zahajme revoluci, jinak se nevrátím. Švédové mění reprezentaci kvůli spasiteli

Premium
Rikard Grönborg na střídačce švédské hokejové reprezentace.

Že vám jeho tvář připadá povědomá? Aby ne, vypadá pořád stejně. Dozadu ulíznuté vlasy, přísný výraz, jen husté vousy mu za ty roky ještě víc zbělely. Rikard Grönborg se v O₂ areně znovu...

6. listopadu 2026

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

České hokejistky se radují z gólu proti Německu.

Mistrovství světa v hokeji žen 2026 se uskuteční od 6. do 16. listopadu v dánských městech Herning a Esbjerg. Českou reprezentaci povede na šampionátu nový hlavní trenér Brian Idalski. V našem...

6. listopadu 2026  11:44

Premiéry trenérů u reprezentace. Růžička svolil po tragédii, Hadamczik marodil

Debuty trenérů národního týmu.

Každý kouč řadí štaci u hokejové reprezentace mezi největší vrcholy kariéry, bere ji jako poctu a příležitost. Ve čtvrtek se na střídačku národního týmu poprvé postavil Zdeněk Moták. V zápase se...

6. listopadu 2026  10:48

Smetanova symfonie: z Průvan arény k 800 prvoligovým startům. Cíl? Tisícovka

Hokejové Litoměřice ocenily obránce Ondřeje Smetanu za 800 startů v první lize....

Ondřej Smetana: Má první liga. Statný hokejový obránce Litoměřic ve druhé nejvyšší soutěži zkomponoval symfonii o 800 startech. Jubileum oslavil v zápase, kterým načal další stovku. Od klubu dostal...

6. listopadu 2026  9:59

Můj konec nebyl náhlý, majitelé to věděli, říká bývalý šéf hokejového Zlína

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

O možnosti svého konce mluvil s majiteli klubu, který vlastní z většiny město, už po skončení minulého ročníku. „Shodli jsme se, že je důležité zajistit kontinuitu, připravit novou sezonu, dořešit...

6. listopadu 2026  9:20

Klid uprostřed ledové války. A teď si představte, že v Česku zazní ruská hymna

Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.

Ostrá bílá světla zhasla a hala se zalila do jemně červené. Zpěvačka krásným operním hlasem přednášela českou hymnu a sedmnáct tisíc lidí ji němě poslouchalo. Procítěná chvíle před zápasem českých...

6. listopadu 2026  9:10

Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins.

Bostonští hokejisté v NHL porazili Pittsburgh 6:2 i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Do bodových statistik se asistencí zapsali Tomáš Hertl z Vegas, Adam...

6. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:26

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách.

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

6. listopadu 2026  7:37

Chyběla vítězná tečka. Frodl po debutu těžko hledal slova, fanoušci ho hnali vpřed

Český gólman Dominik Frodl zasahuje v duelu se Švédskem

Dlouho držel jednogólový náskok, po vyrovnávacím gólu a samostatných nájezdech se ale nakonec radoval soupeř. Brankář Dominik Frodl předvedl v úvodním duelu Finských her proti Švédsku (2:3 po...

6. listopadu 2026  7:30

Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.

Když vyšel zpoza rohu z kabiny a zahlédl shluk čekajících novinářů, pousmál se: „Vás tu ale je!“ Vtipně zalaškoval, po pár krocích se otočil zpátky. Pak už Zdeněk Moták dorazil a pustil se do...

5. listopadu 2026  22:49

Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil

Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.

Čeští hokejisté na startu reprezentační sezony podlehli Švédsku 2:3 po nájezdech. Úvod Finských her v pražské O₂ areně tedy novému trenérovi Zdeňku Motákovi vítěznou premiéru nepřinesl. Národní...

5. listopadu 2026  17:40,  aktualizováno  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.