Ať je Ovečkin ve vedení světového hokeje! Přijmou ho s nadšením, myslí si Treťjak

S myšlenkou nyní přišel současný šéf Ruské hokejové federace (RHF) Vladislav Treťjak v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti.
„Pro ruský hokejový svaz by samozřejmě bylo zajímavé mít ve svých řadách legendu, jako je on,“ zamýšlel se bývalý skvělý gólman s ohledem na Ovečkinovo zapojení do tamního svazu.
„Mohl by se ucházet i o místo v Radě IIHF (Mezinárodní hokejové federace). Mluví výborně anglicky,“ doplnil nynější funkcionář, že hvězdný kanonýr může svého vlivu využít i na mezinárodním poli.
„Ovečkin je ambasadorem Ruska. Ano, vždy se najdou skeptici a kritici, kteří říkají, že hraje v Americe, ne v Rusku. Samozřejmě bychom chtěli, aby hrál ve své rodné zemi, ale nezapomeňte, že byl na 13 mistrovstvích světa a na třech olympijských hrách. I když měl zlomeninu nohy, přijel do kempu národního týmu. Nikdy za něj neodmítl hrát,“ oceňoval Treťjak.
Ovečkin na začátku října oznámil, že v zámoří odehraje poslední sezonu a poté se vrátí do rodné vlasti, jak už ostatně dříve opakovaně avizoval. Jeho snem je ještě na domácí půdě naskočit za moskevské Dynamo, kde hokejově vyrůstal. A pak?
„Všechno záleží na něm samotném a jeho přáních. Možná bude po tak náročné kariéře chtít prvních pár let prostě jen odpočívat,“ nastínil Treťjak.
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„Vzpomínám si na sebe. Zpočátku jsem chtěl spálit dres, cítil jsem se sportem přesycený. Jak se bude cítit Ovečkin a v jakém bude stavu, můžeme jen odhadovat. Ale v jedné věci jsem si naprosto jistý: dveře do RHF bude mít vždy otevřené. A myslím, že i v jiných oblastech ho přijmou se stejným nadšením,“ líčil Treťjak.
Ovečkin má jednoznačný přesah do politiky už nyní. Na instagramovém profilu má stále profilový obrázek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na jehož podporu v roce 2017 založil hnutí s názvem Putin Team.
Na začátku války na Ukrajině vyzval k míru, agresi ovšem veřejně nikdy neodsoudil. A v letošním roce se dokonce objevil v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko.
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To vše jen pár týdnů před tím, než hokejovým prostředím začal rezonovat návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží, o kterém v minulém týdnu rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS).
Osm zemí včetně Česka se už stihlo oficiálně vyjádřit, že proti ruským týmům za probíhající agrese na Ukrajině nenastoupí, ke stejnému postoji se přihlásily i národní týmy Francie a Polska, ačkoliv nepatří do elitní divize. Vůči účasti Rusů se vymezují také významní sponzoři světových šampionátů.
IIHF mezitím řeší, jak se postavit vůči verdiktu CAS, který ale opakovaně kritizuje, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy k prokázání toho, že byly splněny právní podmínky pro neúčast ruských hokejistů na vrcholných akcích.
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Rusové tak postupně dávají najevo, že jsou připraveni na mezinárodní scéně hrát opět zásadní roli. Stihli už například vyhlásit, že budou schopní uspořádat seniorské mistrovství světa v příštím roce, pokud se ho vzdá Německo, jak tamní představitelé naznačili z důvodu bezpečnostních opatření. Stejně tak zájem projevili i ruští sponzoři.
Do budoucna by zástupci nejrozsáhlejší země světa chtěli mít opět větší vliv i na půdě světové hokejové federace. V nedávno volené Radě IIHF totiž přišli o svého zástupce Pavla Bureho.
„Hodně rozhodují hlasy evropských zemí, takže jsme se do Rady nedostali. Ale zástupci Nového Zélandu, Bulharska a Jižní Koreje ano. Je zvláštní, že takový orgán nemá zástupce předních hokejových národů. Nemyslím si, že je špatné, že jsou v Radě malé hokejové země. Ale je škoda, že Rusko a Kanada přišly o členství,“ mrzel Treťjaka výsledek nedávných voleb.
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Navrhuje mimo jiné přehodnocení způsobu, jakým se Rada tvoří.
„Bylo by spravedlivější, kdyby pět nebo osm předních zemí automaticky získalo právo mít v ní svého zástupce. Navíc by se to mohlo odvíjet od objektivního kritéria, jako je například umístění v žebříčku IIHF,“ naznačil šéf ruského hokeje.
Právě žebříček ale nyní rovněž vyvolává rozpaky. Rusko sice v průběhu války na Ukrajině oficiálně stojí mimo něj, stále se mu však započítávají body. A těch má aktuálně dokonce více než vedoucí Švýcarsko.
V případě navrácení do mezinárodních soutěží by pak tedy Rusové měli být nejvýše nasazení, což by také mohlo znamenat změny ve složení už nalosovaných skupin na nadcházejícím mistrovství světa.
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„Ti na předních příčkách žebříčku udávají tón pro rozvoj hokeje po celém světě. Rusko pomáhá mnoha zemím. Máme například programy spolupráce s Gruzií, Spojenými arabskými emiráty, Kyrgyzstánem, Íránem, Srbskem a dalšími zeměmi,“ vyjmenovával Treťjak.
„Jsme silný hokejový národ, poskytujeme trenéry, sdílíme metody a pořádáme soutěže. Když jsem působil v Radě, věděl jsem o všem a prosazoval jsem své myšlenky nejen ve prospěch Ruska, ale celého světa,“ uvedl trojnásobný olympijský vítěz a desetinásobný světový šampion.
Ztrátu ruského místa v Radě mu alespoň částečně vykompenzovala výhra Franze Reindla ve volbě prezidenta IIHF, jenž v těsném hlasování porazil Petra Břízu.
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„Je to slušný člověk, profesionál ve svém oboru s bohatým hokejovým zázemím. Samozřejmě to v nové pozici bude mít těžké. Bohužel ne všechny země nás chtějí vidět na mezinárodní scéně, ale hodně bude záležet na Franzovi. Jako prezident musí udávat tón celé IIHF. Uvidíme, jak prosadí verdikt CAS. Doufáme v plodnou spolupráci s ním a jeho manažerským týmem,“ přál si Treťjak.
Další pravidelné volby prezidenta IIHF a členů Rady jsou naplánované tradičně po čtyřech letech, tedy na rok 2030. V nich už by Rusové opět rádi hráli významnou roli. A možná rovnou i s Ovečkinem.