Proč mlčíte? Ruské hvězdy čelí kritice, za podporu války by se prý stydět neměly

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  13:10
Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem vstřelil 1000. kariérní gól v NHL, zároveň ale musel kousat porážku, která jeho týmu dál snižuje naděje na postup do play off. | foto: Reuters

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.
Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.
Hokejový útočník Alexandr Ovečkin z Washingtonu v typické pozici, z které dává...
Hokejový útočník a kapitán Alexandr Ovečkin z Washingtonu se spoluhráči slaví...
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Čelí kritice. A tentokrát překvapivě ve vlastní zemi. Ruské hokejové hvězdy z NHL se o konfliktu na Ukrajině prakticky nevyjadřují, což se ale nepozdává například bývalému trenérovi sborné Vladimiru Pljuščevovi. „Hráči by se za to neměli stydět,“ řekl jistě.

O situaci se rozhovořil s ohledem na tradiční zápas ruských hvězd z NHL a domácí KHL v Petrohradě na konci července.

V něm na jedné straně nastoupil například historicky nejlepší střelec zámořské soutěže Alexandr Ovečkin, na té druhé pak Artěmij Panarin či Kirill Kaprizov.

Duel po základní hrací době skončil nerozhodně 9:9, v samostatných nájezdech nakonec rozhodl Alexej Protas. Díky akci se podařilo vybrat 50 milionů rublů (v přepočtu lehce přes 13 milionů korun) na charitu.

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„Je skvělé, že vybrali tolik peněz. Rusko se účastní speciální vojenské operace a frontové linie potřebují pomoc, každý rubl navíc teď pomáhá celé zemi,“ začal Pljuščev.

Načež se ještě více stočil k politické situaci a reakci ruských hráčů na ni.

„Mrzí mě, že se naše hvězdy zdráhají mluvit o té nejdůležitější věci - o speciální operaci,“ použil v Rusku tradičně používané označení pro agresi na Ukrajině.

Tu před třemi lety odsoudil například obránce Nikita Zadorov, režim prezidenta Vladimira Putina dříve kritizoval i Panarin.

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Avšak v nedávné době se ke konfliktu nikdo výrazněji nevyjádřil. A to včetně Ovečkina, který jen tehdy po vypuknutí stručně prohodil: „Putin je můj prezident, ale válka musí skončit.“

„Mám podezření, že někteří se bojí kritiky nebo dokonce sankcí ze zahraničí, zatímco jiní možná ještě úplně nedospěli,“ uvedl nyní Pljuščev na adresu hvězd.

Ty mají možnost nastupovat v elitní zámořské soutěži, ovšem na mezinárodním poli se minimálně ještě další sezonu neukážou, jak před pár dny rozhodla Mezinárodní hokejová federace (IIHF).

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To v Rusku okamžitě vyvolalo silnou vlnu kritiky od politiků, bývalých hráčů a trenérů. Ale od současných hokejistů nikoliv, stejně jako v případě komentování války převážil upozaděnější přístup.

„Já říkám, že by se za to stydět neměli,“ prohlásil jasně Pljuščev.

„Letos v létě jste všichni v Rusku a doufám, že svou budoucnost s naší zemí spojujete. Proč tedy mlčet o tom, co je pro naši zemi nejdůležitější?“ tázal se bývalý reprezentační kouč s ohledem na konflikt na Ukrajině.

Ani tak však nelze očekávat, že ruští hráči v nejbližší době na tuto výzvu zareagují a k téměř čtyři a půl roku trvající „speciální vojenské operaci“ se jakkoliv vyjádří.

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