Neofašisti! Ztratili morální právo turnaj pořádat. Rusové spílají Kanadě kvůli vízům

Asi nepřekvapí, jaká náhradní varianta zazněla takřka okamžitě...
„Přesuňte mistrovství k nám do Ruska,“ pronesl bývalý reprezentační útočník Maxim Sušinskij. „Máme tu spoustu arén, jsem připravení a schopní turnaj uspořádat.“
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Kanada dokončila, co předeslala. Po oznámení verdiktu CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) patřila k prvním zemím, které se proti návratu ruských hokejistů do soutěží vymezily.
Veřejně deklarovala, že je na juniorském šampionátu, který na přelomu roku hostí Edmonton a Red Deer, nechce. Teď stanovisko zopakovala, pravidla ohledně víz ještě zpřísnila.
„Opatření nejsou namířena proti ruským a běloruským občanům, jejich cílem je zabránit oběma vládám, aby mezinárodní sportovní akce na našem území využívaly ke státní reprezentaci, politickému zviditelnění a propagandě,“ uvedl státní tajemník pro sport Adam van Koeverden.
Druhá strana nesouhlasí a pobuřuje se.
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Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová vzkázala: „Takhle v praxi vypadá neofašismus. Kanada dávno ztratila jakékoliv morální právo turnaj pořádat.“
Rusové už byli na mistrovství zařazeni na úkor Norska, podle šéfa německého hokejového svazu Franka Lutze ale sedm zemí odmítlo upravený program podepsat. Informace sport.cz hovoří o tom, že mezi nimi nechybí ani Česko.
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Ruská hokejová federace už se stačila obrátit na IIHF (Mezinárodní hokejová federace). S žádostí, aby účast juniorského reprezentačního výběru na šampionátu zajistila.
„Kdo bude chtít, tak proti nám nastoupí. A kdo ne, kontumačně prohraje,“ hlásil Sušinskij. „A že by nedorazili, kdyby se hrálo u nás? Přijedou, kam by šli... Kašleme na všechny.“
Podle Světlany Žurovové, bývalé rychlobruslařky a nyní poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, se Kanada pouze snaží vyvíjet tlak na IIHF.
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„Zaujali až absurdní postoj, pořadatelství by jim mělo být okamžitě odebráno,“ poznamenala. „Jak chtějí zabránit vstupu hokejistům, kteří víza mají a hrají tam? Zavřou před nimi stadiony?“
Žurovová, stejně jako ministr sportu Michail Děgťarjov, zastávají názor, že by se do jednání měl zapojit i MOV (Mezinárodní olympijský výbor), kam už Rusové rovněž zaslali oficiální stížnost.
Vladimir Pljuščev, někdejší reprezentační trenér, apeloval také na ještě výraznější reakci CAS a „dodržování mezinárodního práva“. V pondělí vyšlo najevo, že dva ze tří soudců Sportovní arbitráže se v nedávné době zdržovali v Moskvě.
„Můžeme jen přihlížet a zlobit se nad kanadskou hloupostí. Možná tím záměrně provokují k sankcím. CAS musí zakročit! Pokud to nechá bez povšimnutí, pouze přizná vlastní neschopnost,“ řekl Pljuščev.