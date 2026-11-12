Turnaj, který hostí Edmonton a Red Deer, se rychle blíží. Startuje už šestadvacátého prosince, jeho průběh, složení účastníků a další klíčové body stále provází spousta nejasností.
Jak by situaci vyřešil Fasel?
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„Mistrovství by se mělo zrušit, nevidím jiné východisko,“ uvedl pro ruskou agenturu TASS šestasedmdesátiletý Švýcar. „Do začátku zbývá pět šest týdnů, najít jiného pořadatele bude složité.“
To by si přáli Rusové, kteří na šampionátu nejsou vítání. Hostitelská země jejich hokejistům neudělí víza, platí to i pro hráče, co působí v kanadských juniorských soutěžích.
„Cílem opatření je zabránit ruské a běloruské vládě, aby mezinárodní sportovní akce na našem území využívaly ke státní reprezentaci, politickému zviditelnění a propagandě,“ řekl státní tajemník pro sport Adam van Koeverden.
Rusko označilo toto rozhodnutí za absurdní a nemorální. Obrátilo se na IIHF i MOV (Mezinárodní olympijský výbor), tvrdí, že by Kanada měla o pořadatelství přijít a nabízí: Mistrovství rádi uspořádáme!
„Takhle v praxi vypadá neofašismus,“ čílila se mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
Také Fasel si myslí, že by Moskva měla udělat maximum pro to, aby reprezentace na turnaji startovala. Slova kanadského premiéra Marka Carneyho o propagandě nepovažuje za dostatečné odůvodnění zákazu.
„Je to pouze součást jejich demagogie, tlačí tím na média a fanoušky. Není to jednoduchá situace, ale padlo rozhodnutí CAS, kterým je potřeba se řídit,“ prohlásil.
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V čele světového hokeje stál dlouhých sedmadvacet let. Skončil na podzim 2021, kdy jej vystřídal Luc Tardif. Místo něj na začátku října nastoupil Franz Reindl z Německa.
Fasel, civilním povoláním zubař, se v minulosti nijak netajil blízkým vztahem k Rusku. S prezidentem Putinem se během výkonu funkce v IIHF setkával i při neformálních příležitostech.
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Stal se čestným poradcem vedení KHL, v roce 2023 získal ruské občanství a většinový podíl ve firmě Alma Holding, sídlící v Krasnodaru a věnující se pěstování jablek.
Jejím spoluvlastníkem je oligarcha Gennadij Timčenko, blízký a dlouholetý Putinův spojenec, jemuž se v minulosti měl starat o finance v zahraničí.
Momentálně nechybí na západních sankčních seznamech, má zmrazený majetek v Evropské unii a Spojených státech amerických, kam ani nesmí vycestovat.