Dokud válčíte, u nás hrát nebudete. Kanada zamezí Rusům start na MS juniorů

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Aktualizujeme   7:59aktualizováno  8:10

Jakob Pelletier z Kanady v šanci před ruskou brankou. | foto: AP

Zaslal jasný vzkaz, vymezující se proti rozhodnutí CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž). Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že ruským hokejistům nebude umožněn start na nadcházejícím světovém šampionátu juniorů. „Nezúčastní se ho,“ řekl.

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Pro Rusy to mohla být první příležitost, jak se na akce pod záštitou IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) vrátit.

Tradičně sledovaný turnaj mladých talentů se koná v Edmontonu a Red Deer na přelomu roku, startuje už 26. prosince zápasem mezi Českem a Norskem.

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„Dokud Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ prohlásil Carney.

K jeho vyjádření se později přidala i asociace Hockey Canada, která zastává totožný postoj.

„Děkujeme vládě za jasné stanovisko, že hodlá zabránit ruským a běloruským funkcionářům a sportovcům v účasti pod státními symboly jejich zemí na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na kanadském území. Tento týden se sejdeme, abychom projednali další postup,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Problém pro Rusko? Kanada je proti jeho účasti na MS juniorů, podnikne kroky

Už krátce po vynesení verdiktu CAS bylo patrné, že s ním Kanaďané nesouhlasí. „Jsme nesmírně zklamaní, důrazně se proti němu ohrazujeme,“ hlásila ministryně zahraničních věcí Anita Anandová.

„Zachováme omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány kanadskou vládou, a prozkoumáme další možnosti, jak zajistit, aby byla ruská vláda volána k odpovědnosti,“ uvedl v sobotu tajemník pro sport Adam van Koeverden.

Nyní Kanada svá slova potvrdila. Učinila další krok proti Rusku, stejně jako několik dalších zemí v předchozích dnech.

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