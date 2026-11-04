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Pro Rusy to mohla být první příležitost, jak se na akce pod záštitou IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) vrátit.
Tradičně sledovaný turnaj mladých talentů se koná v Edmontonu a Red Deer na přelomu roku, startuje už 26. prosince zápasem mezi Českem a Norskem.
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„Dokud Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ prohlásil Carney.
K jeho vyjádření se později přidala i asociace Hockey Canada, která zastává totožný postoj.
„Děkujeme vládě za jasné stanovisko, že hodlá zabránit ruským a běloruským funkcionářům a sportovcům v účasti pod státními symboly jejich zemí na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na kanadském území. Tento týden se sejdeme, abychom projednali další postup,“ stojí v oficiálním prohlášení.
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Už krátce po vynesení verdiktu CAS bylo patrné, že s ním Kanaďané nesouhlasí. „Jsme nesmírně zklamaní, důrazně se proti němu ohrazujeme,“ hlásila ministryně zahraničních věcí Anita Anandová.
„Zachováme omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány kanadskou vládou, a prozkoumáme další možnosti, jak zajistit, aby byla ruská vláda volána k odpovědnosti,“ uvedl v sobotu tajemník pro sport Adam van Koeverden.
Nyní Kanada svá slova potvrdila. Učinila další krok proti Rusku, stejně jako několik dalších zemí v předchozích dnech.