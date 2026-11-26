Rusové se na juniorském šampionátu nepředstaví na základě rozhodnutí IIHF, která se opřela o stanovisko kanadské vlády.
Premiér Mark Carney vzkázal, že hokejistům neposkytne víza. A to ani v případě, že působí v některé z tamních juniorských soutěží a platnými vízy už disponují.
„Jedná se o diskriminaci na vládní úrovni na základě národnosti,“ postěžoval si Děgťarjov pro státní agenturu Ria Novosti.
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„Dříve se vlády snažily podřizovat si mezinárodní organizace a skrze ně prosazovat vlastní vůli, my je v posledních dvou letech přesvědčili, že to musí skončit. Teď ale všichni odhazují masky a jednají na vládní úrovni,“ doplnil politik, jenž zároveň předsedá Ruskému olympijskému výboru.
Vadí mu, že IIHF nezakročila a nestanovila pro turnaj nový termín, případně jej nepřesunula do jiné země.
V budoucnu by podle něj měla postupovat tak, že pořadatelství svěří jen státům, které zaručí vstup všem účastníkům.
„Neuvědomují si, že sport nerovná se jen Evropa. Zašli příliš daleko, nedomysleli důsledky. Sport se začne přesouvat jinam, ne všechny mezinárodní organizace spadají pod vliv Evropy. Je to nevyhnutelné,“ vzkázal.
Kanada a Evropané se podle Děgťarjova snaží aktuální situaci destabilizovat, ohýbají ji ve svůj prospěch a nedodržují Olympijskou chartu, pravidla ani stanovy všech mezinárodních organizací.
Rusové i proto plánují vedení světového hokeje žalovat. „Určitě tak učiníme. Vždyť pod tlakem Kanady porušili vlastní pravidla, nesprávně vyložili pojem vyšší moci. Překročili červenou linii,“ řekl ministr sportu.
IIHF mezitím podala odvolání ke Švýcarskému federálnímu soudu. Ten je nadřazený Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který v říjnu posvětil návrat Rusů do mezinárodních soutěží.
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„Toto rozhodnutí vychází z obav ohledně nezávislosti a nestrannosti dvou ze tří soudců v senátu CAS, zejména s ohledem na informace, které nedávno vyšly najevo a týkají se možných vazeb mezi těmito dvěma soudci a Ruskem,“ píše se v oficiálním stanovisku.
Podle zjištění investigativního novináře Thomase Renggliho ze švýcarského webu Inside Paradeplatz šlo o předsedu senátu Giulia Palerma a Ismaila Sálima z Egypta.
Oba v uplynulých měsících navštívili Ruský mezinárodní arbitrážní kongres v Moskvě, Palermo na něm v září dokonce přednášel.
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K nejnovějšímu vývoji a kroku IIHF se vyjádřila také Ruská hokejová federace (FHR), která uvedla, že jde pouze o další projev neochoty a nedostatku respektu.
„Předložené argumenty považujeme za neopodstatněné a zcela vykonstruované. IIHF vznesla námitky o nezávislosti soudců až dva týdny po vydání verdiktu, čímž porušila základní procesní pravidla,“ napsala v prohlášení.
A zároveň doplnila: „Celá sportovní veřejnost může vidět, že je IIHF ochotná se uchýlit k čemukoliv, včetně zneužití právních prostředků, aby zpochybnila legitimitu konečného a závazného rozhodnutí. Jde jen o pokus zdiskreditovat instituci nezávislé sportovní justice.“