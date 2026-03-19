Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA

O zákulisním postoji Česka společně s Finskem a Švédskem jsme informovali už začátkem týdne, kdy NHL zveřejnila, že Světový pohár budou hostit Praha, Calgary a Edmonton.
Zmíněné evropské země jsou zajedno v tom, že se nechtějí účastnit turnajů s Rusy, kteří vedou válku na Ukrajině, a tato pozice zůstává stejná i pro Světový pohár.
Ve zkratce: Pokud by se NHL rozhodla Rusko v době války zapojit, reprezentace Česka, Finska a Švédska by s tím měly zásadní problém a na turnaj by podle informací iDNES.cz nejely.
„Postoj Českého hokeje k účasti Ruské federace na mezinárodních turnajích je dlouhodobě jasný a nezměnil se,“ potvrdil ve středu media manažer hokejového svazu Marek Němčík.
Jak se k tomu staví česká vláda? Platí stanoviska z roku 2023 přijatá za premiéra Petra Fialy (ODS), kdy Národní sportovní agentura (NSA) zaprvé zakázala účast sportovců Ruska a Běloruska na území Česka a zadruhé doporučila, aby se čeští sportovci neúčastnili akcí, na kterých se mohou objevit Rusové či Bělorusové.
Nejde tedy o nařízení, ale NSA „vyzvala sportovní svazy, aby případnou účast svých reprezentantů zvážily“.
„To doporučení platí,“ kývl na dotaz předseda NSA Kovář. „Platí, že účast ruských a běloruských sportovců na českém území je nežádoucí.“
Jisté tak prakticky je, že by Rusové nemohli hrát v pražské skupině Světového poháru.
Co by se ale dělo v případě, že by NHL zařadila Rusko do skupiny v Calgary?
„To nemůžu predikovat, situace je zcela nová. Víme o ní a věříme, že se situace kolem Ruska a války promění, ale nedovedeme si to představit... V případě konfliktu by se česká účast asi nekonala,“ prohlásil Kovář.
V jeho vyjádření zůstalo slovíčko „asi“ z dobrého důvodu. Není na NSA, aby o těchto věcech rozhodovala. Zaprvé bude záležet na postoji samotného hokejového svazu a zadruhé:
„Je to věc politických a diplomatických jednání. Ty věci se konzultují a rozhodují se pod ministerstvem zahraničních věcí a pod vládou, není to věc NSA,“ vysvětlil Kovář.
Současný postoj se tak může změnit, zejména ve chvíli, pokud by Rusko svou agresi vůči Ukrajině ukončilo. Do Světového poháru zbývají dva roky.
NHL v pondělí při slavnostním oznámení pořadatelských měst záměrně neuvedla účastníky.
Počítat se dá s Kanadou, USA, Švédskem, Finskem, Českem, Švýcarskem a Německem. Zbývá poslední místo buď pro Rusko, nebo Slovensko.
Ani český hokejový svaz nemá informace o účastnících: „V tuto chvíli nejsou ze strany NHL a NHLPA zveřejněni všichni účastníci turnaje. Potvrzeno je pouze to, že World Cup of Hockey 2028 se uskuteční v únoru 2028 a hostitelskými městy budou Calgary, Edmonton a Praha. Otázka případné účasti Ruska podle veřejných vyjádření organizátorů dosud nebyla rozhodnuta.“
Ve středu večer však NHL přece jen poskytla víc informací. Komisionář NHL Gary Bettman se zástupcem Billem Dalym uvedli, že od evropských zemí sice nedostali formální stanovisko, ale že „vědí, jaký na to ty země mají názor“.
„Mají okolo toho silné emoce a je to stejný pocit, jaký jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita. Nemyslím, že bychom v tom nebyli za jedno. Rusko se bude moct zúčastnit, pokud se stanou určité věci. Pokud se nestanou, pravděpodobně se Světového poháru nezúčastní,“ dodal Daly.
Když dostal doplňující otázku, zda „určité věci“ znamenají konec války, Daly kývl hlavou.
O účastnících by mělo být jasno podle NHL před sezonou 2027/28, tedy zhruba v létě 2027.
Situaci by mohl ovlivnit ještě Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který podle serveru Inside the game zvažuje, že by na jaře zrušil sankce vůči ruským a běloruským sportovcům a po vzoru paralympiády by jim umožnil návrat do mezinárodního sportu. S dovětkem, že se musí odstranit jisté právní překážky.