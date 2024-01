Po mistrovství světa do 20 let si zkusme sami položit tři krátké dotazy: Chyběli vám Rusové? Vzpomněli jste si na ně? A vadilo to něčemu?

Pokud zrovna nemáte jméno na Facebooku psané azbukou nebo v peněžence čerstvě vyzvednutý československý občanský průkaz, musíte odpovědět: Ne! Ne! A zase ne!

V Göteborgu odehráli junioři nejvyrovnanější play off za dlouhé roky. Drama. Zábava. Překvapení. Neopakovatelné zvraty. Svižná podívaná. Šarvátky. Provokace.

Bezva hokej se vším všudy!