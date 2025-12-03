Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Chybí v nominaci někdo, koho jste chtěl vzít, ale nemohl?
To se nedá říct. Chtěli jsme, aby minimálně jeden turnaj měli hráči, co přichází do úvahy pro olympiádu, což se naplnilo. Někdo má i dva. Vnímám to komplexně. Neexistuje hráč, který by nám chyběl na obou turnajích, přičemž my ho chtěli vidět, protože má šanci na olympiádu. Tím myslím jen hráče do pole, brankáři pojedou z NHL, to je jasné.
Jak si teď mohou hráči říct o nominaci?
Je to malinko jinak. Rozhodnutí přijde až po turnaji, ale já už mám představu, jak by tým v Miláně měl vypadat. Teď mi jde hlavně o to, aby kluci vyskočili z extraligy a zahráli si na jiné úrovni. Ta je sice absolutně pod mistrovstvím i olympiádou, ale pořád je rychlejší než extraliga. Kluci z extraligy samozřejmě ty malinké rozdíly okamžitě vnímají, ale já potřebuju, aby si to vyzkoušeli. Na olympiádě nás čeká to, co jsme nezažili ani my, ani hráči. S touhle rychlostí se hráč nesetká.
Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH
Navíc na olympiádě se hraje na rozměrech 60 metrů na 26, takže zámořský styl.
I to je úplné jiné. Evropský styl je náročnější na bruslení, máte více prostoru. Bojovali jsme s tím v listopadu, hráči přijeli s nějakou vizí, ale ta byla úplně jiná než vize trenérů. Postupně jsme se hráče snažili natlačit do stylu hokeje, který musíme ještě posunout. Musíme z toho vycházet. Samozřejmě kdybych mohl, všechny turnaje udělám na rozměrech pro olympiádu, ale nejsem ten, kdo to rozhoduje. Je pravda, že to je jiný hokej. Ale na rovinu, třeba Američané na mistrovství světa teď hráli NHL hokej na velkém hřišti. Tím směrem musíme jít.
Kaše, Červenka, Sedlák. Rozehrávají se pro olympiádu, nebo o ni teprve bojují?
To vůbec nebudu komentovat, to nechám pro vás novináře.
Jak jste se dohodl s kluby ohledně počtu hráčů, které vezmete?
K žádné dohodě nedochází, z klubů máme podporu, nejsou tlaky, abychom jim někoho nechali odpočinout. To vůbec. Naopak pro každý klub je výborná vizitka, když se jeho hráč dostane na olympiádu. Nikdo tomu nebrání.
Na listopadovém turnaji se dva zápasy nepovedly. Uvědomili si hráči, že když nezapadnou do vašeho systému, nemůže to fungovat?
Nemůže to být funkční. Nemáme tolik individualit jako jiné týmy. Neznamená to, že s nimi nemůžeme hrát vyrovnané partie, jen musíme vědět a ctít to, co nás k tomu může přivést. Jakmile z toho vybočíme, okamžitě za to můžeme být potrestaní. Viz zápas s Amerikou na mistrovství světa (prohra v základní skupině 2:5).
Zvažujete, že se na cestě do Ameriky před Vánoci podíváte na farmářskou AHL?
Nemám. Měl jsem tam jeden zápas, ale to jsem si myslel, že bude v AHL Matěj Blümel za Providence. Z toho sejde. Co se týče dalších hráčů v AHL, máme tam nějaké beky, o těch víme. Já se na ně nemusím jezdit dívat, protože je tam pravidelně sleduje Marek Židlický. Co se týče ostatních hráčů, tak na olympiádu budeme nominovat hráče z evropských týmů a hlavně z NHL, kteří jsou zdraví a pravidelně nasazovaní.
Obětoval jste Vánoce, kvůli cestě za moře přijdete o Štědrý den.
Já jsem ho neměl loni ani předloni, kdy jsem vyrazil na dvacítky do Ottawy i Göteborgu. Nejsem vánoční typ.
Jak letos budete stíhat sledovat juniorský šampionát?
Udělali jsme změnu, že na dvacítky kvůli olympiádě nejedu. Šestého ledna se musí dát nominace pro IIHF, 19. pro olympijské výbory, teď nevím, jestli český nebo mezinárodní, ale máme tam nějaký další termíny. Šestého už potřebuju být tady, abych na to měl klid. Nemůžu být v zahraničí, i když by to šlo udělat i tak. Ale jsme domluvení s trenérem juniorů Patrikem Augustou, že mi zápasy budou posílat. Máme jednotný program na analýzu a pomůžu z domova.
Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha
Jiří Kulich má nečitelné zranění. Jak vidíte jeho šance?
To je jednoduchý, nehraje, tak nemůže být nominovaný. Pokud bude hrát, šanci má. Teď záleží kdy a kolik toho odehraje. Je to škoda, byl to hráč, který kdyby hrál v první nebo druhé lajně, určitě by mu to neuteklo. Teď máme jinou variantu, kdo by jel za něj.
Máte připravenou nominaci pro OH, kolik je tam hráčů na papíře?
Je tam deset obránců, osmnáct útočníků a pět brankářů.