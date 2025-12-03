Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Autor: ,
  12:50
Radim Rulík nominoval na další reprezentační turnaj v Evropě, ale témata už povětšinou mířila k únorovým olympijským hrám v Itálii. Ostatně Švýcarské hokejové hry jsou posledním testem před největším mezinárodní turnajem za dlouhé roky s účastí NHL. Hlavní trenér tak třeba přiblížil, jestli upřednostní hráče z farmářské soutěže AHL, nebo ozkoušené hráče z Evropy.

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství světa. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Chybí v nominaci někdo, koho jste chtěl vzít, ale nemohl?
To se nedá říct. Chtěli jsme, aby minimálně jeden turnaj měli hráči, co přichází do úvahy pro olympiádu, což se naplnilo. Někdo má i dva. Vnímám to komplexně. Neexistuje hráč, který by nám chyběl na obou turnajích, přičemž my ho chtěli vidět, protože má šanci na olympiádu. Tím myslím jen hráče do pole, brankáři pojedou z NHL, to je jasné.

Jak si teď mohou hráči říct o nominaci?
Je to malinko jinak. Rozhodnutí přijde až po turnaji, ale já už mám představu, jak by tým v Miláně měl vypadat. Teď mi jde hlavně o to, aby kluci vyskočili z extraligy a zahráli si na jiné úrovni. Ta je sice absolutně pod mistrovstvím i olympiádou, ale pořád je rychlejší než extraliga. Kluci z extraligy samozřejmě ty malinké rozdíly okamžitě vnímají, ale já potřebuju, aby si to vyzkoušeli. Na olympiádě nás čeká to, co jsme nezažili ani my, ani hráči. S touhle rychlostí se hráč nesetká.

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Navíc na olympiádě se hraje na rozměrech 60 metrů na 26, takže zámořský styl.
I to je úplné jiné. Evropský styl je náročnější na bruslení, máte více prostoru. Bojovali jsme s tím v listopadu, hráči přijeli s nějakou vizí, ale ta byla úplně jiná než vize trenérů. Postupně jsme se hráče snažili natlačit do stylu hokeje, který musíme ještě posunout. Musíme z toho vycházet. Samozřejmě kdybych mohl, všechny turnaje udělám na rozměrech pro olympiádu, ale nejsem ten, kdo to rozhoduje. Je pravda, že to je jiný hokej. Ale na rovinu, třeba Američané na mistrovství světa teď hráli NHL hokej na velkém hřišti. Tím směrem musíme jít.

Kaše, Červenka, Sedlák. Rozehrávají se pro olympiádu, nebo o ni teprve bojují?
To vůbec nebudu komentovat, to nechám pro vás novináře.

Roman Červenka je zpátky v sestavě Pardubic.

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš Sedlák

Jak jste se dohodl s kluby ohledně počtu hráčů, které vezmete?
K žádné dohodě nedochází, z klubů máme podporu, nejsou tlaky, abychom jim někoho nechali odpočinout. To vůbec. Naopak pro každý klub je výborná vizitka, když se jeho hráč dostane na olympiádu. Nikdo tomu nebrání.

Na listopadovém turnaji se dva zápasy nepovedly. Uvědomili si hráči, že když nezapadnou do vašeho systému, nemůže to fungovat?
Nemůže to být funkční. Nemáme tolik individualit jako jiné týmy. Neznamená to, že s nimi nemůžeme hrát vyrovnané partie, jen musíme vědět a ctít to, co nás k tomu může přivést. Jakmile z toho vybočíme, okamžitě za to můžeme být potrestaní. Viz zápas s Amerikou na mistrovství světa (prohra v základní skupině 2:5).

Zvažujete, že se na cestě do Ameriky před Vánoci podíváte na farmářskou AHL?
Nemám. Měl jsem tam jeden zápas, ale to jsem si myslel, že bude v AHL Matěj Blümel za Providence. Z toho sejde. Co se týče dalších hráčů v AHL, máme tam nějaké beky, o těch víme. Já se na ně nemusím jezdit dívat, protože je tam pravidelně sleduje Marek Židlický. Co se týče ostatních hráčů, tak na olympiádu budeme nominovat hráče z evropských týmů a hlavně z NHL, kteří jsou zdraví a pravidelně nasazovaní.

Obětoval jste Vánoce, kvůli cestě za moře přijdete o Štědrý den.
Já jsem ho neměl loni ani předloni, kdy jsem vyrazil na dvacítky do Ottawy i Göteborgu. Nejsem vánoční typ.

Jak letos budete stíhat sledovat juniorský šampionát?
Udělali jsme změnu, že na dvacítky kvůli olympiádě nejedu. Šestého ledna se musí dát nominace pro IIHF, 19. pro olympijské výbory, teď nevím, jestli český nebo mezinárodní, ale máme tam nějaký další termíny. Šestého už potřebuju být tady, abych na to měl klid. Nemůžu být v zahraničí, i když by to šlo udělat i tak. Ale jsme domluvení s trenérem juniorů Patrikem Augustou, že mi zápasy budou posílat. Máme jednotný program na analýzu a pomůžu z domova.

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich má nečitelné zranění. Jak vidíte jeho šance?
To je jednoduchý, nehraje, tak nemůže být nominovaný. Pokud bude hrát, šanci má. Teď záleží kdy a kolik toho odehraje. Je to škoda, byl to hráč, který kdyby hrál v první nebo druhé lajně, určitě by mu to neuteklo. Teď máme jinou variantu, kdo by jel za něj.

Máte připravenou nominaci pro OH, kolik je tam hráčů na papíře?
Je tam deset obránců, osmnáct útočníků a pět brankářů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. ZlínHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 12. 16:30
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.66
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 7. kolo - 3. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.41
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 47. kolo - 3. 12. 2025:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Vsetín vs. Poruba 2011Hokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Vsetín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.70
  • 4.50
  • 3.76
Rauma vs. ZugHokej - - 3. 12. 2025:Rauma vs. Zug //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 2.18
  • 4.52
  • 2.63
Kolín vs. PřerovHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Kolín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Radim Rulík nominoval na další reprezentační turnaj v Evropě, ale témata už povětšinou mířila k únorovým olympijským hrám v Itálii. Ostatně Švýcarské hokejové hry jsou posledním testem před největším...

3. prosince 2025  12:50

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou,...

3. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  12:26

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Ve výběru...

3. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:45

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Kladenský hokejista Martin Ryšavý.

Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila...

3. prosince 2025  10:04

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey...

2. prosince 2025  14:29

Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem.

Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný...

2. prosince 2025  12:19

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti...

David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.

2. prosince 2025  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.