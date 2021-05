Úplná krize českého hokeje se ještě nedostavila, říká uznávaný trenér

Zavadil se věnuje mládežnickému hokeji v podstatě celý svůj život, a proto mají jeho názory velkou váhu. Co říká na výsledky osmnáctky na letošním mistrovství světa?

„Je to odraz špatné situace, která v našem hokeji panuje posledních patnáct dvacet let,“ říká k dvouciferným debaklům s Ruskem a Kanadou. „Na druhou stranu bych se týmu zastal.“

Proč?

Když pomineme prohry 1:11 s Ruskem a 3:10 s Kanadou, tak osmnáctka na šampionátu uspěla.

Opravdu?

S Finskem dvakrát vedla o dva góly a o vítězství přišla až v závěru. A s Američany prohrála až v prodloužení, to není špatné, vždyť za posledních deset let vyhráli sedmkrát titul. Je ale fakt, že ty dva zápasy byly výsledkově propadák.

A herně?

Tam bych právě upozornil, že s Kanadou výsledek hře neodpovídal. Nebylo to tak tragické. Jenže gólmani nebyli naší nejsilnější stránkou, pár gólů bylo zbytečných. A k tomu ta nešťastná produktivita, ta byla teda hrozně špatná. Když to shrneme, tak první zápas s Němci vyhráli 3:1 a pak dvakrát hráli hodně dobře, takže bych se jich zastal. Svaz pro úspěch udělal také všechno možné. Přesto to neomlouvá, v jakém je hokej stavu.

Co udělal svaz navíc?

Zařídil dva měsíce soustředění v Litoměřicích, to se musí ocenit. Akorát to výsledky sundaly. Snad teď splní slib a zkvalitní mládežnické soutěže, to by se mohl český hokej trochu spravit. Ale nebude to hned! Teď navíc snahu hatí tragická situace s covidem.

Nehrozí, že Česko bude dostávat nakládačky od Ruska a Kanady i na seniorském mistrovství, až tato generace doroste a ti starší skončí?

Musí se to jasně projevit, bude to tragický. Úplná krize se ještě nedostavila. Dřív jsme mívali v NHL 90 hráčů, dneska jich je tak 20. Mívali jsme hráče v prvním kole draftu, dneska ve čtvrtém pátém kole. Všechno přikládám špatným soutěžím. To ať mi někdo zavolá, tak mu to vysvětlím, že nebude vědět, co má odpovědět. Pozor - mám zprávy, že Němci otevírají pět akademií a dneska mají na draftu líp postavené hráče než my. Nemůžeme si nic nalhávat. Některé kroky nechápu dodnes.

Například?

Třeba když svaz nedávno měnil kritéria uprostřed soutěže a řekl, že sestoupí ten, kdo nemá akademii. Co to je? To jsem ještě neviděl, aby šel dolů třetí, pátý a osmý tým. Nedivím se těm klubům, že se právně bránily. Nebo třeba když profesor Luděk Bukač udělal expertní skupinu, kterou obsadil Holík, Hadamczik, Jirka Hrdina, já tam byl za mládež, a byli jsme oponent svazu. Luděk chtěl něco nastolit a na druhé schůzi to rozpustili. I proto si myslím, že jsou pod letitou krizí hodně podepsaní. Vždyť my bývali do třetího místa a když jsme skončili čtvrtí, tak se to řešilo. Dneska prohrajeme o gól a říkáme, že je to dobrý.

Divíte se, že mladí utíkají?

Dneska mladí utíkají ven a kolikrát nevědí, do jaké jdou soutěže. Jenom chtějí pryč. Soutěže jsou u nás hrozné, ale základní podmínky a trenéři tu pořád jsou. Cestou je také propojit školu a sport. Aby kluci udělali maturitu a měli míň předmětů. Takhle to dělají ve Švédsku a Finsku. To musí řešit ministerstvo školství. Proč si to neřeknou? Co pro to udělali?

Nic moc.

Za chvíli nás začnou zlobit Němci. Jak jsem teď viděl áčko na Euro Hockey Challenge, tak byli Němci na stejné úrovni jako my. A je jedno, že šlo o třetí garnituru. Dřív hrál nároďák na 70 procent a výsledek byl s takovým soupeřem 8:1. Je mi z toho hodně smutno.

Nedivím se, když hokejem žijete.

Já jsem tak starej, že pamatuju Klímu v dorosteneckých letech. Pamatuju lajnu Jágr, Holík, Reichel, kteří hráli v lajně na mistrovství osmnáctek ve Frýdku-Místku a rok nato byli v áčku. Tehdy jelo Kladno a Pardubice jako první a druhý tým do Ameriky a hrály sedm zápasů s mančafty NHL. Konfrontace s týmy NHL! To je čtyřicet let zpátky, to hrál starý Kaberle, Franta Pospíšil a tihle kluci. Vždyť my jsme to měli tak vymyšlený... Kostka, Bukač, Dovalil, ti předběhli svět. Teď to jen vylepšit o nové směry a propojit to se školou. I zájem rodičů je velký. Co to je ale platný, když v dorostu není pořádná soutěž? Tři sta až pět set hráčů v tomhle věku je venku. Někteří chodí pryč už ve dvanácti letech! A ještě jedna věc.

Povídejte.

Hokej je už dvacet let celoroční sport, my na to přicházíme teprve teď. Letní příprava musí být, ale co dovednosti? Dřív jsme v nich vynikali, teď v nich zaostáváme. Přitom se dají dělat v létě, kdy je na to prostor. Květen, červen trénuju kondici a k tomu na ledě dovednosti. Nikam nepospíchat, žádná taktika a systémy, ale dovednosti a dovednosti. Těch není nikdy dost, to je nekonečná práce. Můžou se dělat i na nejvyšší úrovni. Vždyť my dneska nechytíme přihrávku na bekhend. Dělá starosti i hráčům, kteří hrajou vysoko. Střelba? O tom nemluvím. Bekhendem to už někteří neumí, přitom Pastrňák střílí víc bekhendem než forhendem.