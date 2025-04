O zájmu klubů z hokejové NHL se mluví už delší dobu, sám David Tomášek ale hlásil, že by v zámoří podepsal jedině jednocestnou smlouvu. Dočkal se jí? Podle posledních informací by už měl kreativní...

Vyvrcholení boje o titul bez Třince. Záležitost nevídaná, ale mezi ostatními týmy vítaná. Že to snad bez hegemona posledních pěti sezon bude nuda? Ani náhodou. Teprve potřetí od znovuzavedení...

Radní Pardubic a bývalý hokejista Otakar Janecký (Žijeme Pardubice) je trestně stíhán kvůli zakázce na stavební dozor při budování městského parkovacího domu. To, že čelí stíhání, přiznal na jednání...

Když na jaře vytáhnete dětské kolo z garáže, možná zjistíte, že už je vašemu potomkovi malé. Co s tím? Můžete ho prodat jednoduše a rychle díky...

V novodobém play off extraligy na sebe narazily Sparta a Kometa třikrát a vždy se z postupu radoval brněnský soubor. Ať už Sparta vyhrála základní část či byla z jiného důvodu favoritem, pokaždé ji...

Útočník hokejových Ocelářů Třinec Marko Daňo v play off dostal pokutu za simulování a další dvě za urážky rozhodčích. Navíc za podkopnutí litvínovského Kevina Czuczmana nesměl dva zápasy hrát. K tomu...

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová zařadila do nominace na domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích 19 hráček z výběru, který na loňském šampionátu v USA těsně prohrál zápas o bronz...

Zbývá jediné místečko. V NHL vrcholí boj o play off, ovlivní i českou nominaci na MS

V hokejové NHL finišuje základní část. A zatímco v Západní konferenci je o postupujících do play off prakticky jasno, na Východě se bude dost možná bojovat až do posledního zápasu. Kdo je stále ve...