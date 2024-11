Ivan srovnal do latě i rejpáka Jágra. Jaký byl Hlinka očima bratra Josefa?

Zapaluje si cigarety, upíjí z půllitru a vypráví historky. Třeba jak spolu podnikali spanilé jízdy a pak se hádali. Jak Ivan v Litvínově pod parou brnkal na kytaru vykloněný z auta. Nebo jak zkrotil hvězdnými manýry nakaženého Jaromíra Jágra před zlatým olympijským pozdvižením v Naganu. „Pozval ho k sobě domů a postavil ho do latě.“

Nejsmutnější vzpomínka se váže k Hlinkově smrtelné autonehodě. „Kdyby tehdy zůstal v Karlových Varech spát... Jenže on chtěl zpátky.“

Štve vás, když se vás lidé ptají hlavně na Ivana?

Já byl v pozadí, ale když jsme někam šli, on se ke mně hlásil: Tohle je můj brácha! Kolikrát jsem byl na golfu v Karlových Varech. Ivan si dal pár loupáků a pak volal: Přijeď pro mě! Pravda, moc lidí ani nevědělo, že bráchu má. Kolem hokeje v Litvínově nebo v Mělníku, kde jsem byl na vojně, to ano. Ale že bychom spolu někde vystupovali, na to jsme nebyli.