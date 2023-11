Vlach o Čechmánkově nečekaném skonu: Zasáhlo mě to, Roman byl kamarád

Byli jste pořád v kontaktu?

Stýkali jsme se, i když ne tak často jako v minulosti. Vídali jsme se na stadionech, na seminářích. Věděli jsme o sobě. Chodil na zápasy juniorky, mládeže. Naposledy jsme se potkali asi před měsícem. Bavili jsme se hlavně o hokeji.

Jak na vás působil? Neprojevovaly se na něm osobní problémy?

To jsou spekulace. Asi byl pod tlakem, ale nebylo to na něm moc vidět. Snažil se je řešit, i když to měl hodně těžké. Věřili jsme, že to dopadne dobře.

Jak něj budete vzpomínat?

Hlavně jako na člověka, se kterým jsem prožil kus hokejové kariéry. Naše rodiny se stýkaly, několikrát jsme byli na společné dovolené. Vzpomínky jsou osobní. Byli jsme kamarádi. Hlavně během kariéry byly naše svazky nejtěsnější.

A hokejové vzpomínky?

O těch je zbytečné mluvit. Jsou jenom kladné.