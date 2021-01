Úžasný pocit, liboval si po dovršeném finském obratu střelec rozhodující branky

12:37

Díky skvělému obratu ve čtvrtfinále proti Švédsku mohou hokejisté Finska bojovat na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu o svou čtvrtou medaili za posledních 15 let. Když na ni od bronzu z roku 2006 dosáhli, pokaždé to bylo zlato. S výjimkou triumfů z let 2014, 2016 a 2019 se totiž na stupně vítězů nedostali. Vylepšit tuto bilanci mohou i díky vítězné trefě útočníka Roniho Hirvonena 25 sekund před koncem sobotního severského derby.