Zlato z MS nám pomáhá doteď, říká Červenka. Rulík chtěl v desítce i Nečase

Velké pocty od hlavy státu si rovněž vážil, ale se sportovními úspěchy a zvednutím poháru pro světové šampiony ji porovnávat nechtěl.

„Jsou to odlišné věci, ale i tak jsem si oboje užil. Nikdy se mi nesnilo o tom, že se podívám na Hrad, byl to pro mě další velký zážitek,“ popisoval devětatřicetiletý útočník.

Vzpomínky na zlato z Prahy v něm čas od času pořád ožívají: „Když běžela poslední vteřina zápasu, zahoukala siréna a viděl jsem, že je konec, přišla taková úleva, že si to ani nedovedete představit.“

Červenka zároveň cítí, že povedený turnaj pomáhá národnímu mužstvu i v nové sezoně: „Je to vidět na ledě, tým má dobrou energii, všichni si věří. Víme, že se můžeme spolehnout jeden na druhého.“

Trenér hokejových mistrů světa Radim Rulík (vlevo) a kapitán zlatého týmu Roman Červenka převzali v anketě Sportovec roku 2024 cenu za 1. místo mezi kolektivy.

V anketě Sportovec roku obsadil osmé místo. Pastrňák skončil pátý, brankář Dostál šestý. Společně se pak čeští hokejisté stali kolektivem roku, čímž navázali na loňský triumf juniorské reprezentace.

„Beru to jako velkou čest a odměnu za mistrovství, něco takového se nám podařilo po dlouhé době. Z kolektivního sportu je těžké dostat se do desítky, o to víc si toho vážím,“ hlásil zkušený hokejista.

Ocenění převzal na pódiu po boku kouče Radima Rulíka, který znovu ocenil Červenkovy hokejové kvality a odhodlání, s jakým se v květnu zhostil role kapitána.

„Bez lídra to nejde. Každý tým, který v minulosti hrál nad očekávání, měl v kabině někoho takového. Roman má skvělý charakter, je to osobnost. Strašně moc pomáhá, když si kabina řeší věci sama.“

Podle něj si místo v nejlepší desítce českých sportovců zasloužil také Martin Nečas, jenž se v NHL vyrovnává největším hvězdám a drží se na sedmém místě tabulky produktivity.

„Byl famózní už v Praze, teď v tom pokračuje. Stoprocentně bych ho tam nacpal, ale nebylo místo. Je mi jasné, že olympijské hry sehrály roli,“ hlásil Rulík.

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Roman Červenka. (27. května 2024)

K výraznému úspěchu už se neupíná, dívá se pouze dopředu. Stejně jako Červenka, který se omluvil z uplynulých Švýcarských her kvůli drobnému zdravotnímu problému.

Do večerního extraligového duelu s Kladnem nezasáhne, na Štědrý den se přesune do Davosu, kde se Pardubice opět po roce představí na tradičním Spengler Cupu.

„Budu tam s klukama, jen uvidím, kdy se zapojím do tréninku. Ještě nejsem stoprocentně v pořádku, ale není to nic vážného, jen musím udělat správné kroky, abych byl co nejdřív zpátky.“