Červenka bez olympiády? Jen v případě zranění. Připravuje se na vrchol, řekl Rulík

Trenére, co říct k Červenkovi? Je zdravý, šlape mu to, vede bodování extraligy.
Formu má dobrou. V listopadu jsem s Romanem mluvil a domluvili jsme se, že na první reprezentační akci nepojede. Řekl jsem mu své plány k olympiádě a jednoznačně doufám, že mu vydrží zdraví, protože to je jediná věc, která by ho mohla ohrozit. Ale je to profík, připravuje se na vrchol sezony.
Takže pokud bude zdravý, může se těšit do Milána.
...To jste řekl vy.
Bude teď na Švýcarské hry kapitánem?
Během čtvrtečního zápasu tady v Liberci ano. Ještě to neví, protože jsem to nestihl v kabině oznámit. Výjimečně vám to říkám dřív.
Jak jste po prvním tréninku spokojený?
To ani není důležité. Uvidíme, co po turnaji. S hráči zabudováváme určité prvky, aby hra fungovala. Sestava se oproti listopadovému turnaji jednoznačně zkvalitnila.
Jaké prvky máte na mysli?
Drobnosti. Rozhodování na téhle úrovni musí být daleko rychlejší. Kluci na ni úplně nejsou zvyklí nebo nemají tolik zkušeností, takže ne vždy volí správně. Ale to je hokej. Pracujeme na tom. A ne proto, že to chce trenér, ale protože hráči sami cítí a vědí, že to řešení se v danou chvíli nejvíc hodí.
V této sezoně nemusíte příliš řešit omluvenky, že?
Neřekl bych, že jsme úplně kompletní, našli bychom hráče, kteří by tu mohli být, ale situace to nedovoluje. Ale ano, je to dané i tím, že spoustu hráčů z Evropy má šanci se dostat na olympiádu, hraje to velkou roli. Omluvenky nechodí a i z klubů jde skvělá komunikace. Nechtějí bránit hráčům, aby se o nominaci porvali.
Výhodou je, že spoustu hráčů v Evropě má s NHL zkušenosti.
Určitě. Kaše, Sedlák, Červenka, Kubalík, Rutta a další. Pro kvalitu tréninku je to skvělé. Uvidíme, jakých dosáhneme výsledků.
Platí, že obrana je pro vás největší rébus?
Asi určitě. I pro vás, ne? Takhle to je. Kdybychom měli hráče v kvalitních soutěžích, jaké mají soupeři, ocitneme se v daleko výhodnější pozici, ale určitě kvůli tomu nebudeme brečet.
V nominaci teď je i bek Libor Zábranský, dává hodně gólů, umí být nebezpečný na přesilovce.
Tohle kritérium je skvělé směrem k mistrovství světa, ale k olympiádě? Bude záležet, jak se vše bude zvládat pohybem a rozhodováním. Pro jeho psychiku ale góly strašně pomáhají. Je potřeba, aby obstál i herním výkonem.