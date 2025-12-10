Ještě nedávno se mohlo řešit, jestli Červenka do Milána vůbec pojede. Na sítích jste narazili na vícero argumentů, které tuto myšlenku rozvíjely.
Třeba že už má svůj věk.
Že v NHL nezvládl prorazit a po jedné neúplné sezoně se vrátil do Evropy.
Nebo že snad ve fičáku na menším ledě mezi hráči ze zámoří nebude stíhat.
Ale jak relevantní jsou vlastně tyto řádky? Sice ve středu oslavil čtyřicátiny, ale je vážně na místě řešit pokročilý věk, když i při něm v extralize pravidelně dokazuje, že patří k nejlepším v soutěži, a dokonce vede její bodování?
Červenka bez olympiády? Jen v případě zranění. Připravuje se na vrchol, řekl Rulík
„Pojďme si to říct na rovinu, je mu čtyřicet, hokej v NHL je rychlejší než u nás, bude se s tím muset srovnat,“ hlásí expert Václav Nedorost.
O věk ani tak jít nemusí. Přeci jen Červenka nemá s pohybem problém, patří k více než solidním bruslařům, v extralize nijak neztrácí.
„Na čtyřicet se pořád necítím. V hlavě, ani fyzicky. Věřím, že když mi bude přát zdraví, spoustu věcí dokážu ovlivnit sám,“ míní.
Ale jak to bude v konkurenci těch nejlepší hráčů na světě, mezi kterými se příliš během kariéry neotrkal?
To ukáže až únorový turnaj, teď se dá jen odhadovat. „Roman je inteligentní hráč, během kariéry se dokázal přizpůsobit už spoustě změnám. Někdy rychlost není všechno, ale i na ni umí reagovat. Podle mě se s tím popere dobře,“ myslí si Nedorost.
Stejného názoru je očividně i trenér Rulík, jenž v pondělí téměř přímo vypálil, že Červenka do Milána odcestuje. „Doufám, že mu vydrží zdraví, protože to je jediná věc, která by ho mohla ohrozit,“ zahlásil.
„Pro mě to není vůbec překvapení. Když si vezmete, že v NHL máme málo hráčů. Moc lepších, než je Roman, v Evropě nemáme,“ chápe Nedorost.
Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje
Jednoduše napsáno, Rulík má Červenku rád. A není se čemu divit. Od svého návratu do reprezentace v roce 2022 objel všechny velké akce. Olympiádu i čtyři mistrovství. Pokaždé dělal kapitána, celkem nasbíral ve 40 zápasech senzačních 56 bodů.
Rulík se na něj může spolehnout v kabině, samozřejmě také na ledě. A to nejen podle statistik. Jen když Červenku sledujete, nemusí zrovna dát gól nebo vyčarovat úžasnou asistenci, abyste nabyli dojmu, že patří k nejlepším hráčům mezi mantinely. Je silný na puku, udrží ho i v soubojích s důraznými obránci. Dobře se orientuje na malém prostoru, také přes něj zpravidla chodí velké množství ofenzivních akcí.
Pokud by se Červenkovi v aktuální extraligové sezoně přestalo dařit a začal výrazně zaostávat, musel by Rulík svůj původní plán změnit. Jenže pardubický forvard jako by vysílal signál: „Kdo jiný by měl na olympiádu jet než já?“
Sám by tuhle větu z úst velmi pravděpodobně nikdy nevypustil, na taková rázná prohlášení si moc nepotrpí. Vždyť i po nedávném hattricku v Českých Budějovicích jen prohodil: „Není to špatný. Ale mohlo by to být ještě lepší.“
Ale o kolik? Suverénně vede bodování, táhne Pardubice. A jelikož Čechů v elitních formacích v zámoří moc nenajdete, klidně se může stát, že i na olympiádě dostane prostor na křídle jedné z top lajn.
Přesně tak, jak je zvyklý z klubu i světových šampionátů.
„Vidím ho v prvních dvou lajnách. Už dekádu dokazuje, že v této roli obstál, zvládá tlak, místo si vyhrál. Ale i kdyby měl hrát ve třetím útoku a do toho na přesilovkách, neviděl bych v tom vůbec žádný problém,“ doplňuje Nedorost.
Takový scénář by mohl nastat, pokud by Rulík upřednostnil třeba Pastrňáka, Zachu, Nečase, Hertla, Kubalíka nebo Paláta.
Pak by mohl k Červenkovi postavit Sedláka s Kašem, jak už si otestoval na loňském šampionátu v Česku. Koneckonců tato trojka spolu velmi pravděpodobně naskočí i na Švýcarských hrách, které začínají už ve čtvrtek od 18:30 zápasem proti Finsku v Liberci.
„Už v Praze jsem si to s ním obrovsky užíval a těší mě, že jsem si to tady mohl znovu zkusit. Trénink jsem si fakt užil, vtípky probíhaly a myslím si, že na nás bylo vidět, že jsme rádi zpátky pohromadě,“ pravil nadšeně Kaše.
Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH
Červenka si zase vyzkouší mezinárodní úroveň. Byť jistě ví, že na olympiádě ho čeká úplně něco jiného. Spíše se to bude podobat tomu, co zažil krátce před třinácti lety.
To se během výlučné sezony vypravil do Calgary, aby prorazil i v NHL. Neúspěšně. Nedostal šanci, jakou si představoval, zároveň ani nedokázal v hierarchii klubu přeskočit dostatek množství hráčů, aby si o větší vytížení řekl sám.
S nejlepšími hráči na světě se měřil ještě na olympijských hrách ve Vancouveru a Soči, kde mu ale vyšel více méně jen osmifinálový duel se Slováky, v němž dvakrát skóroval.
Teď ho čeká třetí výzva. Zvládne ji tentokrát lépe?