Před ním to zvládli jen Jaromír Jágr a Petr Nedvěd. Červenka po svých středečních narozeninách otevřel proti Finům skóre ve druhé třetině, šikovně nastavil hůl na pas od Filipa Chlapíka.
„Podařilo se nám je udržet v pásmu delší dobu, Chlápa mi od modré trefil hokejku. Hezká nahrávka, cílená, před brankou jsme taky clonili, všechno zaklaplo dohromady,“ popisoval Červenka situaci.
Jaké je trefit se za reprezentaci coby čtyřicátník?
Dejte mi s tím pokoj. (směje se) Ne, hokej mě pořád baví... A takové zápasy za nároďák, navíc doma, jsou nejvíc. Čím víc jich odehraju, tím šťastnější budu. Radost z gólu mám úplně stejnou jako v pětadvaceti, to se nemění. Nepovažuju se za střelce, takže si každé trefy vážím. Zvlášť když pomůže k výhře.
Dort vás evidentně nabudil k dobrému výkonu.
Jo, byl hezky nakrájený, tak jsem toho využil a kousek jsem si večer dal.
Jaký to byl jinak zápas?
Poctivý, pracovitý výkon. Finové hráli dobře, pomohl nám první gól. Úvodní třetina byla taková zahřívací, nikdo nechtěl udělat chybu, až po přestávce vznikaly větší šance nebo závary. Trochu se štěstím jsme to zvládli, gólman nás podržel.

Soupeř opět hodně bruslil, napadal vás.
Finové takhle hrají vždycky. Jen záleží, jaký zvolí systém, přijde mi, že trochu upustili od bránění středního pásma, které je zdobilo dřív. Teď všude létají, a pokud neposouváte puky rychle, dostanete se do problémů.
Poprvé od loňského mistrovství jste oprášil spolupráci s Ondřejem Kašem a Lukášem Sedlákem. Jak se vám s nimi hrálo?
Snad to bylo dobré, postupně jsme se do zápasu dostávali, pak už jsme měli slušné momenty. Ale zase musím pochválit Finy, opravdu nám to neusnadnili, se třemi body musíme být spokojení.

V závěru sudí odvolali vyrovnávací trefu Finů, videotrenéři vám pomohli dokonce dvakrát. Co říkáte jejich práci?
Super. Já tu druhou situaci pořádně neviděl, ale kluci seshora to vyhodnotili správně. Když jsme si výzvu brali, věřil jsem, že to klapne. Představa, že by to bylo 2:2, a ještě bychom šli do čtyř... To by bylo hodně nepříjemné. Hokej je o detailech, k takovým momentům dochází pořád. Brankoviště je hodně kontrolované, my hráči se v pravidlech sami kolikrát nevyznáme.
V týmu se prý rozjíždí viróza, ale v kabině je asi těžké se před ní uchránit, že?
Není to ideální. Nick Malík už odjel, doufám, že my ostatní vydržíme.