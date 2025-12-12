Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

  8:39
K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z gólu mám úplně stejnou jako v pětadvaceti, to se nemění,“ ujišťoval po výhře nad Finskem 3:1.
Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim Martin Adámek. | foto: Reuters

Čeští hokejisté se radují z góu Ondřeje Kašeho.
Čeští hokejisté oslavují gól Ondřeje Kašeho.
Česko - Finsko, mela před domácí brankou.
Český brankář Dominik Pavlát po tvrdé srážce.
Před ním to zvládli jen Jaromír Jágr a Petr Nedvěd. Červenka po svých středečních narozeninách otevřel proti Finům skóre ve druhé třetině, šikovně nastavil hůl na pas od Filipa Chlapíka.

„Podařilo se nám je udržet v pásmu delší dobu, Chlápa mi od modré trefil hokejku. Hezká nahrávka, cílená, před brankou jsme taky clonili, všechno zaklaplo dohromady,“ popisoval Červenka situaci.

Jaké je trefit se za reprezentaci coby čtyřicátník?
Dejte mi s tím pokoj. (směje se) Ne, hokej mě pořád baví... A takové zápasy za nároďák, navíc doma, jsou nejvíc. Čím víc jich odehraju, tím šťastnější budu. Radost z gólu mám úplně stejnou jako v pětadvaceti, to se nemění. Nepovažuju se za střelce, takže si každé trefy vážím. Zvlášť když pomůže k výhře.

Čeští hokejisté se radují z góu Ondřeje Kašeho.

Dort vás evidentně nabudil k dobrému výkonu.
Jo, byl hezky nakrájený, tak jsem toho využil a kousek jsem si večer dal.

Jaký to byl jinak zápas?
Poctivý, pracovitý výkon. Finové hráli dobře, pomohl nám první gól. Úvodní třetina byla taková zahřívací, nikdo nechtěl udělat chybu, až po přestávce vznikaly větší šance nebo závary. Trochu se štěstím jsme to zvládli, gólman nás podržel.

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Soupeř opět hodně bruslil, napadal vás.
Finové takhle hrají vždycky. Jen záleží, jaký zvolí systém, přijde mi, že trochu upustili od bránění středního pásma, které je zdobilo dřív. Teď všude létají, a pokud neposouváte puky rychle, dostanete se do problémů.

Poprvé od loňského mistrovství jste oprášil spolupráci s Ondřejem Kašem a Lukášem Sedlákem. Jak se vám s nimi hrálo?
Snad to bylo dobré, postupně jsme se do zápasu dostávali, pak už jsme měli slušné momenty. Ale zase musím pochválit Finy, opravdu nám to neusnadnili, se třemi body musíme být spokojení.

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

V závěru sudí odvolali vyrovnávací trefu Finů, videotrenéři vám pomohli dokonce dvakrát. Co říkáte jejich práci?
Super. Já tu druhou situaci pořádně neviděl, ale kluci seshora to vyhodnotili správně. Když jsme si výzvu brali, věřil jsem, že to klapne. Představa, že by to bylo 2:2, a ještě bychom šli do čtyř... To by bylo hodně nepříjemné. Hokej je o detailech, k takovým momentům dochází pořád. Brankoviště je hodně kontrolované, my hráči se v pravidlech sami kolikrát nevyznáme.

V týmu se prý rozjíždí viróza, ale v kabině je asi těžké se před ní uchránit, že?
Není to ideální. Nick Malík už odjel, doufám, že my ostatní vydržíme.

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

12. prosince 2025  8:39

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

