O budoucnost se nebojím, říká Reichel. Junioři prý před finále spali tři čtyři hodiny

„Mám smlouvu do konce dubna, pak se uvidí,“ nechává vše otevřené olympijský vítěz z Nagana a legenda Litvínova.
Odcházel by v nejlepším, s juniory oslavil po dvou bronzech postup do finále a stříbrnou medaili. Potřetí v řadě Češi v play off mistrovství světa vyřadili pyšnou Kanadu. „Před pár lety bychom si říkali, že to ani není možné, ale posunuli jsme se a nejen v Kanadě z nás mají velký respekt,“ těší Reichela.
Věří, že se to projeví i zvýšeným zájmem o české mladíky v zámoří. „V mojí éře nás hrálo NHL hodně, a když pak přišel turnaj jako olympiáda či mistrovství světa, neměli jsme z těch hvězd strach, protože jsme proti nim pravidelně nastupovali. Když budeme mít víc hráčů v nejlepší lize světa, našemu nároďáku to pomůže.“
Já bych si to hrozně přál. Není to jeden výstřel, který se nám povedl. Už za Radima Rulíka (nynějšího kouče národního týmu) se udělalo stříbro, teď za nás dva bronzy a zase stříbro. Je vidět, že to není náhoda. Snad skauti začnou více draftovat české hráče, protože momentálně jich v NHL moc není. Tohle ještě potřebujeme, aby se změnilo.
Pak může být i zlato?
Samozřejmě nikdo neví, co bude příští rok, ale o budoucnost se nebojím. V týmu pokračuje hodně kluků z ročníku 2007, kteří těm nově příchozím určitě ukážou cestu, jak bojovat o medaile a zase slyšet českou hymnu.
Jak jste vstřebal finálovou porážku se Švédy?
Určitě mě mrzí, že to kluci nedotáhli, ale na druhou stranu předvedli nádherný hokej. Myslím, že na tu medaili budou pyšní, odvedli kus práce a nebyla to náhoda. Odehráli parádní turnaj.
Co chybělo k titulu?
Samozřejmě nám nehrálo do karet, že jsme hráli až druhé semifinále, kluci se dostali pozdě do postele, měli málo času na odpočinek. To semifinálové vítězství proti Kanadě bylo hodně emotivní a podle mě moc nespali, co jsme s nimi bavili, tak třeba tři čtyři hodiny. Rychle museli přepnout na další den a to možná ovlivnilo, že s těmi Švédy už neměli z čeho brát, i když se snažili.
Takže za jiných okolností by byla větší šance?
To neříkám. Ale myslím, že by to bylo férovější pro obě mužstva. Ale tak to je, ten turnaj je každý rok stejný, rozlosování podobné. Musíte mít kliku na to, kdy hrajete. Ale na druhou stranu před turnajem bychom stříbro určitě brali.
Jak cenný úspěch je to pro vás?
Každá medaile je cenná, musíte se na to dívat tak, že jsme tady měli úplně jiné mužstvo než loni či předloni. A jiné hráče. Po těch letech, kdy medaile nebyly vůbec a snili jsme o tom, abychom se vůbec dostali do semifinále, jsme teď úplně jinde. Máme období, kdy vozíme medaile každý rok a hrozně si toho vážíme. I pro nás trenéry je to odměna, že tu práci děláme dobře. Není to tak, že jednou vyhrajete, a pak dlouho nic.
Co se změnilo od nedávné doby, kdy juniorská reprezentace z mistrovství světa medaile nevozila? Teď získala čtyři v řadě.
Tréninkové metody se v Česku hodně zlepšily, další věc je, že se hráči potkávají v kanadských či v amerických juniorských soutěžích. Hrají proti nejlepším hráčům světa, pak se jich nebojí, když na sebe narazí na reprezentační úrovni. To je pro psychiku hodně důležité.
Útočník Vojtěch Čihař se stal nejužitečnějším hráčem šampionátu, to se povedlo prvnímu českému hráči v historii. Zaslouženě?
Rozhodně, byl naším lídrem. Jsem rád, že se to Čihimu podařilo, podepsal smlouvu s Los Angeles a už je v jejich programu. Věřím, že ho to nakopne, aby se prosadil do NHL.
V All Star týmu šampionátu figuruje obránce Tomáš Galvas, přitom není draftovaný do NHL.
Nechápu to, ale tak to prostě je. Ty kluby možná hledají něco jiného. Třeba se to teď změní, my jsme věděli, co v něm je. Když máte v týmu tak šikovné hráče, jako jsou Galvas, Sikora či Jiříček, je radost s nimi pracovat. Ti kluci mají budoucnost před sebou a už je jen na nich, aby to nezazdili.
V úterý byla oznámena nominace reprezentačního áčka na olympiádu do Milána, překvapilo vás nějaké jméno?
Počítal jsem s tím, že mužstvo bude podobné tomu, co vyhrálo mistrovství světa v Praze. A moc jsem se nespletl. Asi mi tam nikdo nechybí, nominaci ovlivnila i zranění některých hráčů, kteří kvůli tomu do turnaje nezasáhnou. Trenéři vybrali mužstvo, kterému důvěřují, a já jsem přesvědčený, že můžeme uspět.
Nevzal byste někoho z úspěšné dvacítky?
Na to jsem nemyslel. Ti kluci ještě mají před sebou nějaký vývoj, kterým si musí projít.
Z vašeho Litvínova je v nominaci útočník Ondřej Kaše. Stihl jste s ním už o tom mluvit?
Jsem moc rád, že tam je, gratuloval jsem mu. Určitě to je pro něj něco výjimečného. Věřím, že i Matúš Sukeľ se dostane do slovenské nominace a Litvínov tam bude mít dva hráče.
Co může český nároďák na olympiádě dokázat?
Nebude to jednoduché, to vám řekne každý. Když jsme viděl soupisky Kanady, Ameriky, Finska, Švédska... Budou hrát proti nejlepším, ale takhle to bylo i v Naganu. Musí se semknout, vystupovat jako mužstvo a pak je šance.
I zopakovat zlaté Nagano?
Když se všechno sejde, může to vyjít. Pro český hokej by to bylo nejlepší, co by se mohlo stát.
Prezident Petr Pavel vám gratuloval a oznámil, že stříbrnou dvacítku přijme po návratu z Minnesoty na Hradě. Jak jeho gesto vnímáte?
Jestli to vyjde, bude to paráda, pro všechny pocta, těším se na to. Pana prezidenta jsem už jednou potkal, tak věřím, že se spolu uvidíme zase. Ale pořád jsme v Americe, kvůli počasí nám neletí letadlo.
Stále tedy nevíte, kdy se vrátíte domů?
Jestli to všechno vyjde podle nynějšího plánu, tak v pátek. Musíme tady další dva dny zůstat, vzali jsme kluky podívat se na NBA, uvidíme, co bude dál. Hokej tady teď bohužel není. (smích)