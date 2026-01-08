O budoucnost se nebojím, říká Reichel. Junioři prý před finále spali tři čtyři hodiny

Ondřej Bičiště
  15:00
Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své budoucnosti. Hlavní kouč Patrik Augusta už oznámil, že po třech letech opustí tým a vrátí se na klubovou střídačku, vůdce zlaté generace se rozhodne později.
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Asistent Robert Reichel. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...
Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let....
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Olympijský vítěz...
14 fotografií

„Mám smlouvu do konce dubna, pak se uvidí,“ nechává vše otevřené olympijský vítěz z Nagana a legenda Litvínova.

Odcházel by v nejlepším, s juniory oslavil po dvou bronzech postup do finále a stříbrnou medaili. Potřetí v řadě Češi v play off mistrovství světa vyřadili pyšnou Kanadu. „Před pár lety bychom si říkali, že to ani není možné, ale posunuli jsme se a nejen v Kanadě z nás mají velký respekt,“ těší Reichela.

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Věří, že se to projeví i zvýšeným zájmem o české mladíky v zámoří. „V mojí éře nás hrálo NHL hodně, a když pak přišel turnaj jako olympiáda či mistrovství světa, neměli jsme z těch hvězd strach, protože jsme proti nim pravidelně nastupovali. Když budeme mít víc hráčů v nejlepší lize světa, našemu nároďáku to pomůže.“

Spustí stříbrný úspěch dvacítky odchody českých mladíků do NHL?
Já bych si to hrozně přál. Není to jeden výstřel, který se nám povedl. Už za Radima Rulíka (nynějšího kouče národního týmu) se udělalo stříbro, teď za nás dva bronzy a zase stříbro. Je vidět, že to není náhoda. Snad skauti začnou více draftovat české hráče, protože momentálně jich v NHL moc není. Tohle ještě potřebujeme, aby se změnilo.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Asistent trenéra Robert Reichel.
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Asistent trenéra Robert Reichel.
Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let. Asistent trenéra Robert Reichel.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Olympijský vítěz Robert Reichel v tričku Litvínov nezhasne v rozmluvě s mistrem světa Ondřejem Kašem.
14 fotografií

Pak může být i zlato?
Samozřejmě nikdo neví, co bude příští rok, ale o budoucnost se nebojím. V týmu pokračuje hodně kluků z ročníku 2007, kteří těm nově příchozím určitě ukážou cestu, jak bojovat o medaile a zase slyšet českou hymnu.

Jak jste vstřebal finálovou porážku se Švédy?
Určitě mě mrzí, že to kluci nedotáhli, ale na druhou stranu předvedli nádherný hokej. Myslím, že na tu medaili budou pyšní, odvedli kus práce a nebyla to náhoda. Odehráli parádní turnaj.

Co chybělo k titulu?
Samozřejmě nám nehrálo do karet, že jsme hráli až druhé semifinále, kluci se dostali pozdě do postele, měli málo času na odpočinek. To semifinálové vítězství proti Kanadě bylo hodně emotivní a podle mě moc nespali, co jsme s nimi bavili, tak třeba tři čtyři hodiny. Rychle museli přepnout na další den a to možná ovlivnilo, že s těmi Švédy už neměli z čeho brát, i když se snažili.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Takže za jiných okolností by byla větší šance?
To neříkám. Ale myslím, že by to bylo férovější pro obě mužstva. Ale tak to je, ten turnaj je každý rok stejný, rozlosování podobné. Musíte mít kliku na to, kdy hrajete. Ale na druhou stranu před turnajem bychom stříbro určitě brali.

Jak cenný úspěch je to pro vás?
Každá medaile je cenná, musíte se na to dívat tak, že jsme tady měli úplně jiné mužstvo než loni či předloni. A jiné hráče. Po těch letech, kdy medaile nebyly vůbec a snili jsme o tom, abychom se vůbec dostali do semifinále, jsme teď úplně jinde. Máme období, kdy vozíme medaile každý rok a hrozně si toho vážíme. I pro nás trenéry je to odměna, že tu práci děláme dobře. Není to tak, že jednou vyhrajete, a pak dlouho nic.

Asistent trenéra Robert Reichel, za ním teď už bývalý hlavní kouč české dvacítky Patrik Augusta.

Co se změnilo od nedávné doby, kdy juniorská reprezentace z mistrovství světa medaile nevozila? Teď získala čtyři v řadě.
Tréninkové metody se v Česku hodně zlepšily, další věc je, že se hráči potkávají v kanadských či v amerických juniorských soutěžích. Hrají proti nejlepším hráčům světa, pak se jich nebojí, když na sebe narazí na reprezentační úrovni. To je pro psychiku hodně důležité.

Útočník Vojtěch Čihař se stal nejužitečnějším hráčem šampionátu, to se povedlo prvnímu českému hráči v historii. Zaslouženě?
Rozhodně, byl naším lídrem. Jsem rád, že se to Čihimu podařilo, podepsal smlouvu s Los Angeles a už je v jejich programu. Věřím, že ho to nakopne, aby se prosadil do NHL.

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

V All Star týmu šampionátu figuruje obránce Tomáš Galvas, přitom není draftovaný do NHL.
Nechápu to, ale tak to prostě je. Ty kluby možná hledají něco jiného. Třeba se to teď změní, my jsme věděli, co v něm je. Když máte v týmu tak šikovné hráče, jako jsou Galvas, Sikora či Jiříček, je radost s nimi pracovat. Ti kluci mají budoucnost před sebou a už je jen na nich, aby to nezazdili.

V úterý byla oznámena nominace reprezentačního áčka na olympiádu do Milána, překvapilo vás nějaké jméno?
Počítal jsem s tím, že mužstvo bude podobné tomu, co vyhrálo mistrovství světa v Praze. A moc jsem se nespletl. Asi mi tam nikdo nechybí, nominaci ovlivnila i zranění některých hráčů, kteří kvůli tomu do turnaje nezasáhnou. Trenéři vybrali mužstvo, kterému důvěřují, a já jsem přesvědčený, že můžeme uspět.

Nevzal byste někoho z úspěšné dvacítky?
Na to jsem nemyslel. Ti kluci ještě mají před sebou nějaký vývoj, kterým si musí projít.

Z vašeho Litvínova je v nominaci útočník Ondřej Kaše. Stihl jste s ním už o tom mluvit?
Jsem moc rád, že tam je, gratuloval jsem mu. Určitě to je pro něj něco výjimečného. Věřím, že i Matúš Sukeľ se dostane do slovenské nominace a Litvínov tam bude mít dva hráče.

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Co může český nároďák na olympiádě dokázat?
Nebude to jednoduché, to vám řekne každý. Když jsme viděl soupisky Kanady, Ameriky, Finska, Švédska... Budou hrát proti nejlepším, ale takhle to bylo i v Naganu. Musí se semknout, vystupovat jako mužstvo a pak je šance.

I zopakovat zlaté Nagano?
Když se všechno sejde, může to vyjít. Pro český hokej by to bylo nejlepší, co by se mohlo stát.

Prezident Petr Pavel vám gratuloval a oznámil, že stříbrnou dvacítku přijme po návratu z Minnesoty na Hradě. Jak jeho gesto vnímáte?
Jestli to vyjde, bude to paráda, pro všechny pocta, těším se na to. Pana prezidenta jsem už jednou potkal, tak věřím, že se spolu uvidíme zase. Ale pořád jsme v Americe, kvůli počasí nám neletí letadlo.

Stále tedy nevíte, kdy se vrátíte domů?
Jestli to všechno vyjde podle nynějšího plánu, tak v pátek. Musíme tady další dva dny zůstat, vzali jsme kluky podívat se na NBA, uvidíme, co bude dál. Hokej tady teď bohužel není. (smích)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. AnaheimHokej - - 9. 1. 2026:Carolina vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 1.80
  • 4.40
  • 3.83
Pittsburgh vs. New JerseyHokej - - 9. 1. 2026:Pittsburgh vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 2.44
  • 4.04
  • 2.58
Philadelphia vs. TorontoHokej - - 9. 1. 2026:Philadelphia vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 2.29
  • 4.07
  • 2.76
NY Rangers vs. BuffaloHokej - - 9. 1. 2026:NY Rangers vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 2.70
  • 4.05
  • 2.34
Detroit vs. VancouverHokej - - 9. 1. 2026:Detroit vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 2.02
  • 4.22
  • 3.19
Montreal vs. FloridaHokej - - 9. 1. 2026:Montreal vs. Florida //www.idnes.cz/sport
9. 1. 01:00
  • 2.77
  • 4.07
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

O budoucnost se nebojím, říká Reichel. Junioři prý před finále spali tři čtyři hodiny

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své...

8. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Premium
Hokejový útočník Vojtěch Čihař mladší s rodiči na letišti.

Na stříbrném šampionátu juniorů uchvátil fanoušky i experty, ale víte, že hokejista Vojtěch Čihař si jako malý capart zkusil i národní házenou? A dokonce, podržte se, za holčičí tým?! „Jako pinďouse...

8. ledna 2026

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

Glenn Hall v brance St. Louis je v pozoru proti střele Montrealu.

Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu...

8. ledna 2026  10:02

Skvělý Vejmelka byl hvězdou zápasu, Faksa v NHL nastartoval Dallas za výhrou

Karel Vejmelka slaví s publikem vítězství nad Ottawou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka se ve středečních zápasech NHL blýskl 32 zákroky u výhry Utahu 3:1 nad Ottawou. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a s 19 vychytanými výhrami se osamostatnil na...

8. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  8:40

Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou

Dan Vladař vyráží kotouč nad svoji bránu.

Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...

8. ledna 2026  8:03

Slavii stačil k vítězství jediný zásah. První ligu vede už o deset bodů

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté pražské Slavie zvítězili v 38. kole první ligy v Chomutově 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou na 10 bodů. Dukla prohrála v Přerově 3:4 po nájezdech. Na poslední...

7. ledna 2026  21:36

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Jsou jako roboti! Kanadský junior si rýpl do hráčů NHL, teď se omlouvá

Kanadský obránce Zayne Parekh (19) dává během juniorského šampionátu hokejistů...

Na svém posledním světovém šampionátu do dvaceti let zářil. Vytvořil nový kanadský rekord v počtu bodů mezi obránci. Ukázal, proč už v Calgary dostává šanci nastupovat v NHL. Zayne Parekh se ale...

7. ledna 2026  18:11

Útočník Rytířů o Plekancovi: Když hráč neplní plán, dozví se to u pohovoru

Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova.

Silné si podali, konkurentovi rozdali. Pod Tomášem Plekancem narazili hokejoví Rytíři poprvé a v nejméně vhodnou chvíli. Třízápasovou vítěznou šňůru nového kouče uťali v Litvínově v bitvě ohrožených....

7. ledna 2026  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.