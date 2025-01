V NHL můžeme mít osmdesát hráčů. Reichel si všímá: Zámoří nás zase bere!

„Věřím, že to nastartuje český hokej tam, kde byl třeba před 20 lety a my měli i 80 hráčů v NHL. Je dobře, že medaile jsou, protože nás teď v zámoří už zase berou trošku jinak a projeví se to i na letošním draftu,“ věří bývalý elitní útočník, který v 830 zápasech v NHL posbíral 252 gólů a 378 asistencí.

Atmosféru v bronzové dvacítce přirovnává asistent Patrika Augusty k té, co zažil v Naganu 1998.

„Soudržnost mužstva byla neuvěřitelná, nebyl tam element, který by vybočoval. Kluci šli za jedním cílem, získat medaili,“ smekl zlatý olympionik Reichel.

Roste Česku další zlatá generace, podobná té, kterou jste vedl na přelomu tisíciletí jako kapitán?

Je to první vlaštovka. Nebo vlaštovky. Pro budoucnost českého hokeje jsou úspěchy juniorů obrovskou motivací. A věřím, že i příslibem pro áčko. Teď se kluci vracejí do svých klubů, budou hodně sledovaní.