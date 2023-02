Z Gretzkého kanceláře k nesmrtelnosti. Dnes by to asi neprošlo, tuší Reichel

Finského gólmana ze zoufalého komíhání v přetěžké zbroji vysvobodil až Reichel. Když dovlnil rameny, puk zasunul kolem levé tyče do brány.

V pondělí je to přesně čtvrtstoletí od chvíle, kdy čeští hokejisté vítězstvím 3:0 zahájili olympijský turnaj v Naganu – bájnou pouť ke zlatu i sportovní nesmrtelnosti.

„V prvním zápase jsme si ověřili, že jsme schopní porazit silného protivníka, což Finové byli. Nakonec skončili třetí,“ připomene Reichel.

Právě jeden z nejslavnějších vůdců české hokejové historie zavelel k úspěšnému vstupu do turnaje století. Finové tehdy v Japonsku počátkem třetí třetiny prohrávali o gól. Jejich vzdor sílil, než se kotouče za bránou v 45. minutě zmocnil Reichel.

„Nebylo to nijak převratné. Prostě se to stalo,“ nepřeceňuje on sám po pětadvaceti letech mazaný manévr. Pak ale prošedivělá legenda přidá zajímavou myšlenku: „Dnes by to ale asi už neprošlo.“

Reichel nemá úplně na mysli současné forvardy, kteří čím dál častěji podnikají kejklířský kousek, při němž naberou puk na čepel a zpoza brány ho vhodí do sítě.

Někdejší centr a v současnosti jeden z extraligových koučů v rodném Litvínově si spíš všímá, jak se vyvinulo brankářské řemeslo. Maskovaní pánové k přemísťování hojněji využívají klouzání po betonech, čímž lépe a rychleji zacelují škvíry u tyček.

A co ještě? Reichelův poslední postřeh vlastně jen dokládá, jak vnímavým a inteligentním jedincem na bruslích byl: „V tu dobu jsem nastupoval v NHL, kde hráli velcí beci. Vesměs se ale všichni báli jezdit za bránu, odkud se dalo dát dost gólů.“

I proto se prostor u zadního mantinelu označoval jako kancelář Wayna Gretzkého. Právě odtud legendární plejer Kanady, s níž se Češi střetli v boji o naganské finále, rozjížděl akce a sbíral tuny bodů.

Reichel se podobným zakončením blýskl už v domácí nejvyšší soutěži jako teenager, když fikaným výpadem nachytal sparťana Jaromíra Šindela. Nedlouho před výpravou do Asie se mu obdobný počin zdařil i v NHL proti Phoenixu.

A když v Naganu finští pořízci Niinimaa s Numminenem intuitivně zacouvali před brankoviště, nevelký filuta ihned vytušil, že by byl hřích příležitost nevyužít.

Dobový dokument veřejnoprávní televize přirovnal jeho trefu k ukázkové práci s vysavačem v přeplněném pokoji. Sám střelec jí věnoval i část autobiografie Kapitán zlaté generace, kterou stvořil s dlouholetým reportérem MF DNES Karlem Knapem. „Finové tu situaci nezvládli. Neměli mě nechat vyjet zpoza brány a Myllys neměl jančit. Spíš měl jen stát a kontrolovat mě pohledem,“ hodnotil Reichel.

Momenty ze zápasu Česko - Finsko v Naganu 1998: