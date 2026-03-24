Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Dřevorubec Hermann Schönbächler sedí v bagru, na klíně má malého synka Richiho. Společně se snaží vystoupit, načež dítko najednou ze stroje vypadne na zem. A když se i s velkými sluchátky na uších zvedne a s brekem kulhá pryč, tatík mu ještě pořádně vyčiní.
V originále říká: „Jaaa, Richi! I ha gseit, du söusch di guet häbe!“ Ve volném překladu ze švýcarské němčiny něco jako: „Hele, Richi! Říkal jsem ti, že se máš držet pořádně!“
Hermann rozhazuje rukama a nadává, zatímco pětiletý Richi pláče a pláče...
To vše před kamerami televizní stanice SRF, která o rodině Schönbächlerových natáčela dokument do pořadu Auf und davon o jejich stěhování z Bielu do kanadského Rosswoodu.
Poslechněte si goal song švýcarské hokejové reprezentace:
Tohle video se zdánlivě nenápadným incidentem se stalo ve Švýcarsku neskutečně populárním, virálním. A právě na Schönbächlerově zvolání stojí i píseň Richi.
Pokud goal song posloucháte pořádně, slyšíte jej v podkladu pod lehce utahanou, leč veselou melodií.
A když si pustíte oficiální videoklip písně, je jasné, že dnes už plnoletý Richi byl inspirací se vším všudy. Nechybí v něm bagr ani postarší vousatý chlapík, který Hermannovu slavnou hlášku opakuje.
Samotný text už ale nemá s Richiho skutečným příběhem nic moc společného. Zpívá se v něm o tom, jak Richi poprvé vyrazil na diskotéku, před niž přijel na bagru. Poté se opije a snaží se vydumat, jak by mohl zaujmout některou z přítomných dívek.
Podívejte se na video, které se stalo předlohou pro oblíbenou píseň:
Píseň získala na popularitě i ve světě od chvíle, co ji švýcarská hokejová reprezentace začala využívat na mezinárodních akcích. Hráči si ji zvolili sami. „Je naprosto skvělá!“ prohlásil třeba útočník Christoph Bertschy.
Jenže samotná rodina Schönbächlerových se na vzniku skladby nepodílela, nedala k ní ani souhlas. A po letech se pořádně ozvala. Na facebooku publikovala příspěvek, v němž kapelu Stubete Gäng i stanici SRF kritizuje, že video s jejich synem využívají k obohacení, aniž by Schönbächlerovi za dlouhé roky viděli z výdělků jediný frank.
„Fanouškovské zboží vyráběné a distribuované za účelem zisku – včetně sloganů, samolepek, ponožek, knih, her a hudby – bylo vyrobeno a prodáno bez našeho vědomí a souhlasu. Nikdy jsme z něj neobdrželi žádný finanční podíl,“ rozčiluje se rodina.
„Píseň bereme jako absolutní vrchol neúcty. Po všech těch letech bychom si přáli, aby se této záležitosti konečně dostalo konce,“ dodává.
Jenže případ není zas tak jednoduchý.
Švýcarská právní společnost Canonica vysvětluje: „Ano, zřejmě bylo porušeno právo na vlastní slovo nebo hlas. Ovšem zároveň byla věta pronesena v televizním vysílání, takže její užívání nenarušuje soukromí ani intimitu.“ Navíc si rodina „vzpomněla“ až po dlouhých letech, vždyť epizoda s příslušnou scénkou byla odvysílaná v roce 2011.
Takto vypadá oficiální videoklip ke skladbě Richi:
Schönbächlerovi byli natolik populární, že je nakonec televize SRF zařadila i do další sezony pořadu. Nicméně otec Hermann je poměrně kontroverzní figurou. Bývalý sportovní dřevorubec se kupříkladu rozplýval, jak je krásné, že může v Kanadě lovit medvědy, že zastřelil už čtyři a že jejich maso je přinejmenším stejně dobré jako libové hovězí.
Švýcarská hokejová federace se každopádně rozhodla na protesty rodiny reagovat. Oznámila, že pro nadcházející domácí mistrovství světa chystá goal song nový a že aktuální kauza na to nemá žádný vliv.
Vznikající píseň bude také od kapely Stubete Gäng a její text bude rovněž ve švýcarské němčině. „Panu Schönbächlerovi jsme napsali e-mail, jeho stížnosti bereme vážně,“ sdělila federace.