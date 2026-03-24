Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Šimon Tittel
  18:08
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Jakmile poprvé zazněla, hned zaujala. Chytlavá melodie písničky Richi od kapely Stubete Gäng, kterou švýcarská hokejová reprezentace využívá při svých gólech od pražského MS 2024, se stala kultovní. Jenže při nadcházejícím domácím šampionátu už se halami v Curychu ani ve Fribourgu linout nebude. Za jejím vznikem totiž stojí poměrně dlouhý - a kontroverzní - příběh.
Švýcarští hráči slaví vedení nad Kazachstánem.

Ken Jäger ze Švýcarska oslavuje svojí trefu proti Rakousku.
Dřevorubec Hermann Schönbächler sedí v bagru, na klíně má malého synka Richiho. Společně se snaží vystoupit, načež dítko najednou ze stroje vypadne na zem. A když se i s velkými sluchátky na uších zvedne a s brekem kulhá pryč, tatík mu ještě pořádně vyčiní.

V originále říká: „Jaaa, Richi! I ha gseit, du söusch di guet häbe!“ Ve volném překladu ze švýcarské němčiny něco jako: „Hele, Richi! Říkal jsem ti, že se máš držet pořádně!“

Hermann rozhazuje rukama a nadává, zatímco pětiletý Richi pláče a pláče...

To vše před kamerami televizní stanice SRF, která o rodině Schönbächlerových natáčela dokument do pořadu Auf und davon o jejich stěhování z Bielu do kanadského Rosswoodu.

Poslechněte si goal song švýcarské hokejové reprezentace:

Tohle video se zdánlivě nenápadným incidentem se stalo ve Švýcarsku neskutečně populárním, virálním. A právě na Schönbächlerově zvolání stojí i píseň Richi.

Pokud goal song posloucháte pořádně, slyšíte jej v podkladu pod lehce utahanou, leč veselou melodií.

A když si pustíte oficiální videoklip písně, je jasné, že dnes už plnoletý Richi byl inspirací se vším všudy. Nechybí v něm bagr ani postarší vousatý chlapík, který Hermannovu slavnou hlášku opakuje.

Samotný text už ale nemá s Richiho skutečným příběhem nic moc společného. Zpívá se v něm o tom, jak Richi poprvé vyrazil na diskotéku, před niž přijel na bagru. Poté se opije a snaží se vydumat, jak by mohl zaujmout některou z přítomných dívek.

Podívejte se na video, které se stalo předlohou pro oblíbenou píseň:

Píseň získala na popularitě i ve světě od chvíle, co ji švýcarská hokejová reprezentace začala využívat na mezinárodních akcích. Hráči si ji zvolili sami. „Je naprosto skvělá!“ prohlásil třeba útočník Christoph Bertschy.

Jenže samotná rodina Schönbächlerových se na vzniku skladby nepodílela, nedala k ní ani souhlas. A po letech se pořádně ozvala. Na facebooku publikovala příspěvek, v němž kapelu Stubete Gäng i stanici SRF kritizuje, že video s jejich synem využívají k obohacení, aniž by Schönbächlerovi za dlouhé roky viděli z výdělků jediný frank.

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

„Fanouškovské zboží vyráběné a distribuované za účelem zisku – včetně sloganů, samolepek, ponožek, knih, her a hudby – bylo vyrobeno a prodáno bez našeho vědomí a souhlasu. Nikdy jsme z něj neobdrželi žádný finanční podíl,“ rozčiluje se rodina.

„Píseň bereme jako absolutní vrchol neúcty. Po všech těch letech bychom si přáli, aby se této záležitosti konečně dostalo konce,“ dodává.

Jenže případ není zas tak jednoduchý.

Švýcarská právní společnost Canonica vysvětluje: „Ano, zřejmě bylo porušeno právo na vlastní slovo nebo hlas. Ovšem zároveň byla věta pronesena v televizním vysílání, takže její užívání nenarušuje soukromí ani intimitu.“ Navíc si rodina „vzpomněla“ až po dlouhých letech, vždyť epizoda s příslušnou scénkou byla odvysílaná v roce 2011.

Takto vypadá oficiální videoklip ke skladbě Richi:

Schönbächlerovi byli natolik populární, že je nakonec televize SRF zařadila i do další sezony pořadu. Nicméně otec Hermann je poměrně kontroverzní figurou. Bývalý sportovní dřevorubec se kupříkladu rozplýval, jak je krásné, že může v Kanadě lovit medvědy, že zastřelil už čtyři a že jejich maso je přinejmenším stejně dobré jako libové hovězí.

Švýcarská hokejová federace se každopádně rozhodla na protesty rodiny reagovat. Oznámila, že pro nadcházející domácí mistrovství světa chystá goal song nový a že aktuální kauza na to nemá žádný vliv.

Vznikající píseň bude také od kapely Stubete Gäng a její text bude rovněž ve švýcarské němčině. „Panu Schönbächlerovi jsme napsali e-mail, jeho stížnosti bereme vážně,“ sdělila federace.

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

ONLINE: Třinec z protiútoku vyrovnává, Vary nevyužily ani druhou přesilovku

Sledujeme online
O potyčky nebyla v zápase Liberec - Karlovy Vary nouze.

O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilují hokejisté Karlových Varů a Třince. Západočeši se po dvou triumfech v Liberci představují doma od 18 hodin, ve stejný čas startuje také duel Ocelářů s...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  18:22

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Co je s Faksou? Od olympiády nehraje, kouč hlásí: Unikátní případ, stále čekáme

Radek Faksa se loučí s fandy Dallas Stars a odlétá reprezentovat Česko na...

Nejdřív to vypadalo, že nebude chybět dlouho. Jenže absence českého útočníka Radka Faksy se postupně natahuje, hokejisté Dallasu si bez jeho pomoci budou muset poradit až do začátku play off....

24. března 2026  13:01

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. Hokejisty z Ostravy...

24. března 2026  11:54

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v...

24. března 2026  11:20

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.

V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...

24. března 2026  9:55

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc...

24. března 2026  8:30

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

