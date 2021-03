Startuje příprava na MS. Inspekční cesta padla, Pastrňák čeká dítě

Pešán společně se svými asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem svolal do pražských Holešovic 23 hráčů (3 brankáře, 8 beků a 12 útočníků).

V rámci přípravy jsou následně naplánována dvojutkání s Rakouskem (22. a 24. dubna), Německem (29. dubna a 1. května) a Slovenskem (6. a 7. května) a České hokejové hry za účasti Česka, Finska, Švédska a Ruska (12. až 15. května).

„Oslovili jsme všechny kluky, kteří skončili v KHL. Téměř všichni se chtějí porvat o MS. Někteří dorazili rovnou, další přijedou později,“ přiblížil Pešán s tím, že už příští, resp. přespříští týden by měl přijet Hynek a Tomáš Zohornové. A také Dmitrij Jaškin, jemuž po vyřazení moskevského Dynama z play off dává vedení reprezentace čas na „vydýchání“.

„Zbytek kádru aktuálně tvoří hráči, kteří by do budoucna mohli atakovat národní tým. Při jejich výběru jsme koukali na jejich věk a potenciál. Chceme poznat jejich práci a aby oni poznali nás,“ dodal hlavní kouč.

Ten nezastírá, že hlavní místo v týmu pro šampionát budou mít pochopitelně borci z NHL. Komplikací je, že padla plánovaná inspekční cesta do zámoří, při níž Pešán společně s manažerem Petrem Nedvědem chtěli s potenciálními posilami hovořit osobně.

„Podmínky pro cestování do USA i bubliny na stadionech a celá covidová situace vyústila v to, že by cesta neměla smysl. Petr Nedvěd komunikuje s hráči po telefonu.“

A zpětná vazba? Kromě zmiňovaného Pastrňáka, jenž se kvůli narození prvního potomka dopředu omluvil, je situace velice pozitivní. Všichni hráči, se kterými Nedvěd stačil hovořit, se možnosti reprezentovat na světovém šampionátu nevzdávají.