Podpořil Knot svoje šance na MS? Má první gól v nároďáku i pochvalu od Jalonena

Byla to pohotová souhra a ještě lepší zakončení. Ronald Knot si na modré čáře vyměnil puk s Dominikem Kubalíkem, nabruslil si do blízkosti finské branky a z pravé strany z úhlu přesnou ranou pod horní tyčku překonal finského brankáře Emila Larmiho.

O moc víc puků než ten, vypálený Knotem, se už nad levé Larmiho rameno vejít nemohlo.

„Já jsem tam okýnko viděl,“ usmíval se debutant mezi reprezentačními střelci. První gól v českém dresu dal ve svém sedmém zápase, čtyři z nich nasbíral loni na olympiádě.

Ronald Knot (vpravo) se raduje ze svého prvního gólu v reprezentaci v duelu proti Finsku v Brně.

„Jsou určitá místa na ledě, ze kterých si člověk věří, kam střílí nebo míří. Z téhle pozice se já jako pravák snažím střílet na první tyč nahoru, moc jiných možností nemám. Tuhle střelu jsem se v posledních měsících a letech snažil natrénovat, dneska se mi to povedlo a za to jsem samozřejmě rád,“ vyprávěl Knot po prvním utkání Českých her, který domácí výběr s Finskem prohrál 2:3 po prodloužení.

Kotouč, jímž skóroval, mu kustodi odložili na památku. „Těším se, jak si ho povezu domů,“ zmínil.

Upozornit na sebe je pro Knota důležité. Místo v týmu pro mistrovství světa má na dosah, v kapse ho však ještě nemá. „Vyloženě jistě se na puku ještě necítím, zvykám si na širší led, rozdíly tu trošičku jsou. Ještě dva zápasy a mělo by to být v pořádku,“ pronesl.

NHL? Arizona už zájem nemá Ronald Knot hraje nejen o nominaci na MS, ale i o další angažmá. Pravděpodobně bude v Evropě. Arizona, kde měl smlouvu na jednu sezonu, zájem nemá. „Pakliže by byla nějaká varianta v Americe, tak asi jinde. Upřímně se k tomu moc neupínám, spíš se dívám k Evropě,“ uvedl. Do KHL se vrátit odmítá, tuto kapitolu uzavřel. V extralize by zájem nejspíš mohl mít Liberec.

Co na to kouč Kari Jalonen, který má na rozhodnutí ještě dva zápasy, a to sobotní proti Švédsku a nedělní proti Švýcarsku? „Knot hrál dvacet minut a ukázal se velmi dobře,“ prohlásil.

Bývalý obránce pražské Slavie, Mladé Boleslavi, Chomutova, Liberce či ruského Nižněkamsku cítí šanci zlepšit si náladu po sezoně v zámoří. S dvoucestnou smlouvou v Arizoně šanci v NHL nedostal, na farmě v Tucsonu v AHL „fáral“ v čtyřiašedesáti zápasech a pochopil: „Částečně to bylo nějaké vystřízlivění. Jsem rád, že jsem si zkusil, jak to tam chodí, ale vidím, že spousta věcí také už není pro mě. Není mi dvacet, cestování je tam přeci jen hodně a já už mám rodinu a děti.“

Brněnský reprezentační kemp se pro něho vyvíjí nadějně. Na ledě byl ve čtvrtek vidět, a to nejen díky vysoké postavě. „Nemyslím si, že bych se snažil hrát nějak jinak, než hraju posledních pár let. Když to půjde, budu se snažit podpořit útok a pomoct, ale žádné kaskadérské kousky nečekejte. Moje práce je hlavně v dobré obraně,“ řekl.

Při jeho gólové akci si přitom vyměnil role s Dominikem Kubalíkem. To autor dvaceti gólů za Detroit v NHL dorazil do reprezentace od toho, aby skóroval, s Finskem však posbíral dvě asistence.

„Kubalda je obrovsky platný hráč. Všichni ví, proč tady je, navíc on sám to ví nejlíp. Hrál výborně, nahrál na oba dva góly, a nám už bude zbývat jenom zlepšit přesilové hry. Kdybychom si proměněním některé z nich pomohli, mohl zápas vypadat jinak. Trenéři mají určitou představu, jak chtějí, aby to vypadalo na mistrovství, a snaží se to ladit k tomu,“ nadhodil Knot.