Reprezentaci doplní Červenka, Stránský či gólman Malík. Končí Lukeš i Lang

Tým po zápasech na Slovensku ve čtvrtek ve Spišské Nové Vsi (1:3) a v sobotu v Trenčíně (4:3 po samostatných nájezdech) naopak opouští gólmani Štěpán Lukeš z Karlových Varů, Aleš Stezka z Vítkovic, obránce Libor Zábranský z Jukuritu Mikkeli a útočník Martin Lang z Plzně.

„Všem čtyřem děkujeme za odvedenou práci v trénincích i zápasech. Věříme, že se v dresu národního týmu budou objevovat i v příštích sezonách, potenciál na to určitě mají,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

„Do týmu se vrátí také Michal Jordán,“ řekl novinářům manažer týmu Jan Černý na adresu obránce Chabarovsku, jehož pro tento týden vyřadil z přípravy pozitivní test na covid-19. Devatenáctiletý Malík, syn bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka, se může těšit na debut v národním celku.

Gólman Malík měl reprezentovat Česko loni v prosinci na později přerušeném světovém šampionátu juniorů, jenže nabídku odmítl, aby nepřišel o svou pozici v klubu.

Hlásit se bude také Krejčí, který stejně jako kapitán Červenka, Stránský i Šulák nechyběl na únorových olympijských hrách v Pekingu. Dlouholetá opora Bostonu v NHL, která se loni vrátila do extraligy, se po vyřazení Olomouce v předkole play off domluvila s Nedvědem a koučem Karim Jalonenem na pozdějším zapojení do týmu po individuální přípravě.

„David je natolik zkušený hráč, že ví, co jeho tělo potřebuje. Jsme rádi, že ho budeme mít v týmu už příští týden v Ostravě, kde chce v první řadě dobře potrénovat na ledě. Dohodli jsme se tady, že by do zápasů měl naskočit až během Švédských hokejových her,“ podotkl Nedvěd.

Počítat nemohou stavitelné národního týmu s útočníky Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou z Čeljabinsku. „Měli jsme zájem, aby se Lukáš i Tomáš k našemu týmu připojili, oba dva se ale omluvili v podstatě ze stejných důvodů. Mají za sebou náročnou sezonu včetně play off a nevyhnuly se jim zdravotní komplikace. S oběma jsem mluvil a do začátku mistrovství by se nestihli dát zdravotně dohromady, což nás mrzí, ale plně to respektujeme a chápeme,“ dodal Nedvěd.

Výběr kouče Kariho Jalonena se na Českých hrách v Ostravě utká od čtvrtka s Finskem, Švédskem a Rakouskem. O týden později budou generálkou na šampionát Švédské hry ve Stockholmu, kde budou soupeřem českého týmu kromě Švédů a Finů ještě Švýcaři.