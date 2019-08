Mladé hokejistky vydřely stříbro. Hrály srdcem, těšilo kouče Zuziaka

Výběr národního týmu kouče Pavla Zuziaka, ve kterém nechyběla ani obránkyně Viktorie Chladová z Ledče nad Sázavou, mezi evropskou špičkou obsadil druhé místo.



Paradoxně ho srazila jediná porážka v turnaji. Po páteční výhře 3:2 v prodloužení duelu s Finkami o den později české reprezentantky nezopakovaly úspěšný výsledek proti dalšímu severskému týmu a podlehly 0:2.

Turnaj čtyř zemí v Jihlavě Pátek Česko U18 – Finsko U18 3:2p Branky ČR: Hanzlíková 2, Haasová Rusko U18 – Švédsko U18 3:0 Sobota Švédsko U18 – Česko U18 2:0 Finsko U18 – Rusko U18 2:1 p Neděle Česko U18 – Rusko U18 4:0 Branky ČR: Mazancová 2, Kalová, Eignerová Finsko U18 – Švédsko U18 0:3

„Od přáteláku se hodně zvedly, to jsme asi nečekaly,“ připustila v rozhovoru pro hokej. cz Anna Jiřina Pavlasová.

„Myslím, že jsme hrály dobře. Párkrát nás sice zavřely ve třetině, ale měly jsme větší tlak než v tom přípravném zápase,“ všimla si Hana Haasová. „Prostě nám to tam nespadlo,“ litovala.

„I trenéři říkali, že to byl nejlepší zápas na turnaji,“ potvrdila bezprostředně po utkání Pavlasová. „Hrály jsme jako tým, akorát nám chyběly góly.“

Duel podle českých hráček zřejmě rozhodl nedůraz před brankovištěm. „Možná to chtělo větší tlak před bránou,“ připustila Pavlasová. „Beci to tam stříleli, ale my se občas bojíme nějakých soubojů, protože to v brankovišti docela bolí. Musíme se tam více cpát,“ doplnila.

To se domácímu výběru povedlo v nedělním duelu proti Ruskám, ve kterém rozhodly povedeným nástupem a dvěma góly v prvních šesti minutách. Po úvodní třetině Češky vedly už 3:0, celkově posledního soupeře porazily 4:0.

Trenér Zuziak mohl být po turnaji spokojený. „Holkám jsme řekli, že bylo vidět, že hrají srdcem. Sebeobětování, byla tam spousta zblokovaných střel. V tomhle určitě velké plus, že tým funguje,“ těšilo trenéra národního týmu žen do 18 let po turnaji v Jihlavě.