Hugo Haš a spol. v litoměřické bublině. Za vraty je zakázaná zóna

Být to ve škole, započítají mu sotva jednu vyučovací hodinu. „Je to už skoro rok, co nehraju dlouhodobou soutěž, ale snad to moji kariéru nepoznamená,“ modlí se obránce, který minulý ročník – kvůli pandemii koronaviru předčasně zastavený – končil v kanadském Guelph Storm v OHL.

V hlavě je nastavený dobře, ani známka splínu. „Psychicky se to na mně nepodepsalo, jsem v pohodě,“ nestresuje se. „Zápasy nám asi chybějí, ale na tréninku hodně hrajeme, tím se to snažíme vynahrazovat. Naposledy jsem hrál v lednu únoru a potom tři zápasy za dvacítku v létě. Pauza byla dlouhá.“



Skoro tři desítky juniorů vesměs širšího kádru se sjely do Kalich Areny na sedm dní. V jediné budově mají všechno, co potřebují: kluziště, tělocvičnu, posilovnu, jídelnu, pokoje. „Hráči nesmějí opustit areál. Můžou před stadion na čerstvý vzduch, ale neměli by přejít bránu,“ ukázal trenér Karel Mlejnek na samozavírací vrata.

Haš líčí: „Kontakt s lidmi je tady minimální, v areálu se můžeme pohybovat volně. Po schodech nahoru je jídelna, vaří nám tady výborně, ještě výš jsou pokoje.“

Snídaně v půl osmé, večerka v půl jedenácté, mezitím dva tréninky na ledě denně, dva videorozbory, k tomu posilování a cvičení.

Podobná bublina bude i na přelomu roku v kanadském Edmontonu, který šampionát dvacítek hostí. „Aspoň víme, do čeho půjdeme,“ říká Haš. „Asi nás tam budou testovat na covid-19 každý den, což pro některé kluky může být blbé. Já to zvládám bez potíží. Paní, co sem chodí na odběry, jsou hodné.“



Řada juniorských reprezentantů teď nastupuje ve svých extraligových klubech. Plno jich ale vytížení nemá, protože 1. liga zatím stojí. A plno jich v téhle soutěži působí. Třeba i v Litoměřicích, které obehrávají reprezentační adepty ve svazovém projektu Dukla.

„Hokejistům, kteří působí v zámoří a teď nemají kde hrát, sháníme někde místo. Ale moc jich naštěstí není,“ oddechl si trenér Karel Mlejnek, který věří v restart 1. ligy. I obránce Haš už hledá uplatnění: „Něco se řeší, ale snadné to není, týmy mají plné soupisky.“

Jestli by Mlejnek nominoval i hráče, kteří by byli bez zápasové praxe, to zatím netuší. Haš si hodlá místo najít stůj co stůj. Už loni šampionát dvacítek zažil a chybět nechce ani tentokrát. Odchovanec Letňan a Sparty, který působil tři sezony ve Finsku, však potřebuje vyladit formu. „Je velká motivace se na mistrovství světa dostat, protože zápasů moc není a tam budou na nejvyšší úrovni.“

Bude-li hrát dobře jako legendární herec Hugo Haas ve filmech, po němž už jako kluk dostal přezdívku, letenka do Kanady u něj přistane.