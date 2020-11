Trenér hokejové dvacítky: Když se první liga nerozjede, máme plán B

Co jste říkal vystoupení vašich juniorů za české áčko na Karjala Cupu

Hodnotili jsme turnaj s hlavním trenérem Filipem Pešánem, jak jednotlivce, tak to, co to může klukům přinést. Neměli to po pauze jednoduché. Každý měl určitou nervozitu, byly to jejich první starty za národní tým a každý chtěl ukázat, že si to opravdu zaslouží. Neříkám nominaci, protože kdyby se předtím hrálo, stoprocentně jich nejede devět. Ale chtěli toho maximálně využít. Nebudu říkat ani, že to byla otázka aktuální formy, bohužel ne, protože ji neměli kde nabrat.

Karjalu ovládlo Rusko, které nasadilo dvacítku. A na šampionátu v Edmontonu ho potkáte. Co jste říkal jeho výkonům?

Jednoduchá odpověď: Rusové ukázali vysokou kvalitu.

Co je cílem druhého kempu v Litoměřicích?

Důvodem, proč tu jsme, je, že se 1. liga nerozběhla. Mám kusé informace, že má být dneska odpoledne (ve čtvrtek) telekonference prvoligových klubů, aby se domluvily na restartu soutěže. Jsou na stole dvě varianty a ani jedna nebrání tomu, abychom kemp do 17. listopadu dotáhli.

Řada mladých hokejistů nehraje, jak vypadají na tréninku?

Mnohem líp. Je vidět, že v Helsinkách pracovali. I tady s námi v Litoměřicích. Navazujeme a velmi přidáváme v hlavní části. A také pilujeme herní prvky, herní principy, které po hráčích budeme vyžadovat.

Co říkáte na hráče, kteří působí v extralize?

Jsem v kontaktu s extraligovými kluby, kde hráče máme. Jsme mimo reprezentační pauzu, kluby na ně mají nárok. Na druhou stranu jsou oddíly, které hráče na hraně sestavy radši pustí k nám do Litoměřic. A po pravidelném testování, abychom zajistili všechny hygienická opatření, jsou připraveni se okamžitě vrátit do svého extraligového týmu. Kdyby došlo v rychlém sledu zápasů ke zranění, aby zastoupili marody.

Co ještě do šampionátu chcete stihnout?

Reagujeme na úvod 1. ligy, chceme mít hráče v herním vytížení. Kdyby soutěž začala 21. listopadu, okamžitě po ukončení kempu se hráči zařadí do svých klubů, aby je mohli zabudovat do sestavy a oni pravidelně hráli. Pokud se 1. liga nerozjede, máme záložní plán B. A ten zní, že bychom se po dvou dnech volna sešli v pátek 20. listopadu k dalšímu sedmidennímu kempu.

Někteří hráči ze zámoří nemají kde hrát, třeba Jaroslav Pytlík. Zajistíte mu místo v prvoligových Litoměřicích, které spolupracují se svazem

Děláme takové kroky, že Jarda Pytlík, když se 1. liga rozběhne, hrát bude. Ale nechci předbíhat. Ty scénáře jsou takové „kdyby“. Nedokážu ani odpovědět na otázku, jestli bude jeden z nominačních faktorů ten, kdo hraje a kdo ne. Naštěstí těch hráčů, co nikde nenastupují, moc není. Řešíme to.

Jaký je režim v litoměřické bublině?

Jednoduchý. Snídaně, pak tělocvična s posilovnou, videomítink, led. Pak je oběd, odpočinek, svačina, druhý videomítink a znovu na led. V půl osmé večeře, v půl desáté druhá, v půl jedenácté večerka. A takhle pořád dokola. Hráči tu mají všechno, co potřebují, na stadionu jsou i pokoje. Areál nesmí opustit, jít můžou jen před halu na čerstvý vzduch. Za bránu už ale ne.