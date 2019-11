Jihočeské mladíky Lytvynova a Beránka čeká premiéra ve dvacítce

Devatenáctiletý obránce Lytvynov přišel do Motoru v létě na zkoušku. Chytil se, vybojoval si stabilní místo mezi šesti obránci a naplno ukázal, že má velký potenciál.

„Začátek sezony se mi povedl a potěšilo mě, že si toho všimli i reprezentační trenéři a dali mi šanci,“ uvedl ukrajinský rodák, který v 18 letech získal české občanství.

Ofenzivní bek si nominace váží. Cennější je pro něj o to víc, že se jedná o jeho první reprezentační pozvánku v kariéře. „Hodně to pro mě znamená. Beru to i jako mentální povzbuzení, že se léta tvrdé práce vyplatila,“ podotkl.

Druhým jihočeským zástupcem v reprezentačním výběru je útočník Martin Beránek. Teprve osmnáctiletý talent patří k nejmladším členům týmu, zkušenosti s mládežnickou reprezentací má ale bohaté. „Za osmnáctku jsem odehrál dohromady dvacet zápasů, několik startů jsem nasbíral i v šestnáctce. Ve dvacítce to bude premiéra,“ vypočítal nadějný útočník.

Po uplynulé sezoně, kdy se nastálo prosadil do A týmu Motoru, se očekávalo, že by neměl chybět na mistrovství světa osmnáctiletých ve Švédsku. Nevynechal ani jeden turnaj, pravidelně dostával šanci v prvních třech formacích. Trenér Alois Hadamczik však nevyužil Beránkovy formy a upřednostnil jiné hráče.

Chuť si spravil v srpnu. „V létě jsem odehrál Summer Hockey Challenge pro reprezentační devatenáctky, což se považuje za neoficiální mistrovství světa,“ doplnil.

Boj o místa pro šampionát

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z posledních testů před světovým šampionátem, výkony na turnaji v Helsinkách mohou být pro konečnou nominaci klíčové. „Všichni si moc dobře uvědomujeme, že to bude boj o co nejlepší pozici v týmu. Bylo by skvělé se ukázat v dobrém světle a prosadit se,“ tvrdí Beránek.

Je ovšem pravděpodobné, že z aktuálního výběru trenéra Václava Varadi zůstane v kádru pro mistrovství světa jen několik hráčů. „Asi patnáct kluků ze zámoří se k týmu připojí až na kempu před šampionátem. Pro hráče z Evropy tak nezbyde moc prostoru,“ dodal.

Turnaj ve Finsku rozehrají čeští mladíci v pátek od 16.30 proti stejně starému výběru Švédska. „Očekávám, že nás čekají zápasy na vysoké úrovni. Ve všech týmech se bude bojovat o místa. Prověří nás technicky velice dobře vybavené týmy,“ předesílal Lytvynov.

V sobotu se mladíci střetnou s domácím výběrem a tři zápasy ve třech dnech zakončí v neděli s Ruskem. „Moc se na turnaj těšíme. Budu si to užívat a bavit se,“ dodal devatenáctiletý obránce Motoru.