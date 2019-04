Hadamczik zařadil do širší nominace na MS osmnáctek 34 hráčů

Ve výběru jsou čtyři brankáři, 11 obránců a 19 útočníků, takže před konečnou nominací vypadnou podle plánů Hadamczika a jeho asistentů Radka Bělohlava a Marka Židlického jeden gólman, čtyři beci a šest útočníků.

K dispozici nebudou mít v Kravařích ještě zástupce finalistů juniorské extraligy, tedy Třince a úspěšnějšího z dvojice Plzeň - Sparta. „Je možné, že nominaci zúžíme ještě dříve. Z finalistů chceme vzít jen ty hráče, u kterých jsme přesvědčeni, že patří do základního kádru. Není čas pak něco zkoušet,“ uvedl Hadamczik.

„Můžeme tam na začátek vzít i dva hráče navíc, které pak pošleme domů. Jestli ale budou všichni v pořádku, tak bude na zváženou, jestli to má cenu je tam brát,“ prohlásil Hadamczik.

V kádru je šestice hráčů působících v zámoří. Z nich ale ještě hraje play off OHL Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie. „Pokud postoupí, tak asi nepojede a nebudeme do týmu už zasahovat. Svaz ještě bude posílat na klub žádost o uvolnění, ale myslím, že ho nepustí,“ řekl Hadamczik.

„To není nic proti Pytlíkovi. Klobouk dolů, jak se tam uchytil. Když si necháš na mistrovství světa flek, že ti přijede Jágr, Židlický nebo Eliáš, tak ti mají nějakou genezi za sebou. Ale hráč, který jde poprvé do zámoří a pak se musí těsně před turnajem vyrovnávat se změnou času a hřiště...,“ prohlásil bývalý kouč reprezentačního A-týmu. Chybí i Filip Koffer z Pardubic, který má angínu a bere antibiotika.

Na konci přípravy v Kravařích sehrají Hadamczikovi svěřenci 8. a 9. dubna dva duely se Slovenskem. Od 12. dubna ještě bude tým trénovat v Příbrami a v pondělí 15. dubna zamíří do dějiště turnaje, který se uskuteční od 18. do 28. dubna. Ve skupině A v Umee budou hrát Češi s Běloruskem, Švýcarskem, Finskem a Kanadou.

„Cíle má člověk vždycky nejvyšší. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli ve čtvrtfinále, a co bude dál, to uvidíme. Jet tam jen s tím, že postoupíme ze skupiny, s tím bychom asi spokojení nebyli. Chceme větší úspěch a to je medaile,“ řekl Hadamczik.

„Měli jsme také s hráči důrazné pohovory, že se zápasy musí hrát s extrémním nasazením. My se teď nemůžeme vymlouvat na to, že máme soutěž, kde je čtyřiadvacet týmů a není v ní takové tempo. Musíme se naučit hrát ve vysokém tempu, pak máme šanci uspět,“ dodal Hadamczik.