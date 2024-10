Odešel do Ruska, za Česko hrát nesměl. Národní tým medailistu ale znovu chce

„Je to reálně ve hře, patří do širší nominace na Karjalu a chystají se, jak to vysvětlit veřejnosti,“ shodly se dva na sobě nezávislé zdroje, které si přály zůstat v anonymitě.

Redakce iDNES.cz v neděli kontaktovala nového generálního manažera reprezentace Jiřího Šlégra.

„Já bych se k tomu teď nechtěl vyjadřovat, zeptejte se mě na to ve středu na nominační tiskové konferenci. Jediné, co bych obecně řekl, že to pravidlo dál platí, ale je dané hlavně na hráče, kteří v KHL aktuálně jsou,“ odpověděl Šlégr.

Pokud by to tak bylo, na Skleničku by se pravidlo skutečně nevztahovalo, neboť od podzimu hraje ve Švýcarsku za Lausanne.

Nicméně rozhodnutí výkonného výboru, jehož byl Šlégr i tehdy členem, ze srpna 2022 hovoří jasně:

„Výkonný výbor rozhodl, že nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíší smlouvu s některým klubem KHL.“

Měl by být David Sklenička povolán do hokejové reprezentace? Ano Ne

Klub Barys Astana z Kazachstánu oznámil podpis smlouvy se Skleničkou během léta 2023, tedy už dlouho po začátku zuřící války. To znamená, že by zákaz měl pro obránce platit dál.

Osmadvacetiletý obránce v reprezentaci chyběl už měsíce před oficiálním oznámením (tedy i na mistrovství světa v Rize), neboť tehdejší realizační tým v čele s Karim Jalonenem o jeho záměru odejít do Ruska věděl.

Pro koho zákaz neplatil? Zákaz se netýkal těch, kteří podepsali v KHL smlouvu před začátkem invaze a v soutěži kvůli platnému kontraktu museli ještě několik měsíců zůstávat. Většina z Čechů se ale rozhodla při první příležitosti soutěž opustit i přes vysoké odstupné.

A před rokem bylo nemyslitelné, aby hokejista jakkoli spojovaný s KHL reprezentoval Česko.

Logicky se nabízí otázka, jak dlouho držet mimo národní tým hráče, kteří jako Sklenička z KHL už odešli. V Lausanne předešlé působení jako překážku neviděli.

Navíc Sklenička patří mezi ty lepší české obránce, ve Švýcarsku má po 16 zápasech 9 bodů, v KHL posbíral 33 bodů v 62 zápasech, předtím prokazoval produktivitu ve Finsku i Švédsku, šanci mu dali v zámořské AHL.

Národní tým reprezentoval už na jedné olympiádě a čtyřech šampionátech, před dvěma lety slavil zisk bronzu.

Například na Slovensku se rozhodli ještě pro ráznější změnu a do reprezentace zvou i ty, kteří v KHL aktuálně působí.

Rozhodnutí vyvolalo rozruch i mezi samotnými hráči. Někteří hráči přemýšleli, že by národní tým kvůli tomu bojkotovali, šéf svazu Miroslav Šatan zase odráží kritiku útoky na novináře.

Česko nebudou reprezentovat hráči aktuálně působící v KHL, zákaz dál platí pro trio Libor Šulák, Dmitrij Jaškin a Lukáš Klok.

Jistá změna ale zřejmě nastane.