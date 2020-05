Ještě rok pro Fasela? Šéfem světového hokeje by měl zůstat kvůli viru

Fasel chtěl po 26 letech skončit v čele IIHF na zářijovém pololetním kongresu v Petrohradu, kde měl být zvolen jeho nástupce. Sedmdesátiletý rodák z Fribourgu, civilním povoláním zubař, plánoval odchod delší dobu s tím, že na další období i kvůli věku už kandidovat nebude. Symbolickou rozlučkou pro něho měl být domácí šampionát, který měl tento týden ve Švýcarsku vrcholit.

Shromáždění v Petrohradu se však ve své obvyklé podobě neuskuteční, neboť je nepravděpodobné, že by do Ruska mohli přicestovat zástupci IIHF i všichni představitelé členských svazů. Rada proto navrhla prodloužení stávajícího mandátu o rok s tím, že nové volby by se konaly až v roce 2021 v termínu, který bude teprve upřesněn.

Prodloužení mandátu týká i členů rady IIHF, mezi něž patří Petr Bříza, disciplinární komise či různých dalších výborů a pracovních skupin.

Petr Bříza

Bývalý brankář Bříza má být jedním z uchazečů o předsednické křeslo po Faselovi. Jeho soupeři měli podle dřívějších zpráv být Dán Henrik Bach-Nielsen, Bělorus Sergej Gončarov, Němec Franz Reindl a Kanaďan Bob Nicholson.

Stejně jako v případě výročního kongresu, který se měl konat během MS a je nově naplánován na 24. června, by se i ten zářijový mohl uskutečnit ve virtuální podobě. Návrh na prodloužení mandátu by měl být ale podle webu IIHF schvalován již na červnovém kongresu.