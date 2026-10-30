Jsme nepříjemně překvapeni, reagují Češi na návrat Rusů. Co na to Němci či Finové?

„Český svaz ledního hokeje (ČSLH) je velice nepříjemně překvapen rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) týkající se možnosti Ruské hokejové federace se účastnit šampionátů IIHF v roce 2027,“ stojí v tiskové zprávě ČSLH.
Rozhodnutí podrobně analyzuje, bude řešit i praktické a právní důsledky. Zároveň však svaz připomněl, že ani nová zpráva od arbitráže nemění jeho dosavadní přístup k problematice účasti Rusů na MS.
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„Dosavadní postoj Českého hokeje se rozhodnutím CAS nemění. Nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině,“ uvádí jasně Jan Černý, generální sekretář Českého hokeje.
Na území Česka by se zástupci ruské reprezentace měli poprvé ukázat už v lednu, kdy Ostrava-Poruba hostí mistrovství světa žen do 18 let.
Takřka totožné vyjádření jako Češi vydali také Němci.
„Náš postoj se nemění: odmítáme návrat ruských národních týmů na mezinárodní hokejové turnaje. Jako člen IIHF jsme to jasně a jednoznačně vyjádřili jak před Radou IIHF, tak při slyšení před CAS,“ praví předseda představenstva Německého hokejového svazu Frank H. Lutz.
Právě pro Německo je rozhodnutí CAS zřejmě vůbec nejzásadnější. Jako hostitel světového šampionátu řeší spoustu organizačních povinností, mnohé z nich už má rozpracované, či už dokončené.
Teď musí promýšlet, jak bude postupovat dál.
„Tento rozsudek zásadně mění výchozí situaci pro mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2027 v Německu. Účast Ruska má pro nás jako hostitele značné bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky. Nyní tento rozsudek vyhodnocujeme společně s IIHF a budeme informovat o dalších krocích,“ doplňuje Lutz.
Velmi brzy komentovali výrok CAS i Finové, kteří patří od začátku války na Ukrajině k hlasitým odpůrcům návratu Rusů do mezinárodního hokeje.
„Respektujeme systém právního rozhodování v mezinárodním sportu, i když obsah rozhodnutí CAS je zcela opačný tomu, v co svaz doufal,“ stojí na stránkách tamního svazu.
„Finský hokejový svaz ostře odsuzuje ruskou útočnou válku proti Ukrajině a podle našeho názoru neexistují v současné situaci podmínky pro účast Ruska nebo Běloruska na mezinárodních hokejových akcích,“ hlásí předseda svazu Heikki Hietanen.
Finský olympijský výbor dovoluje jeho sportovcům startovat na akcích, na kterých soutěží i Rusové a Bělorusové. S tímto postojem je tamní hokej v souladu, avšak pochopí i takové jedince, kteří reprezentovat Finsko odmítnou.
„Úkolem hokejového svazu je umožnit národním týmům účast na mezinárodních soutěžích. Žádný hráč ani člen realizačního týmu však není povinen účastnit se turnaje, kterého se účastní Rusko nebo Bělorusko. Chápeme a podporujeme ty, kteří se takových soutěží nechtějí účastnit,“ dodává Hietanen.
Jiná je situace v Lotyšsku, kde speciální zákon o sportu přímo zakazuje tamním reprezentacím nastupovat proti výběrům Ruska a Běloruska. Zúčastnit se stejného turnaje jako dva zmíněné týmy ale můžou.
„V tuto chvíli nemám žádný komentář. Počkejme si na rozhodnutí IIHF,“ poskytl stručné vyjádření lotyšskému webu Sportacentrs.com prezident Lotyšské hokejové federace Aigars Kalvītis.