Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs

„Jako bychom byli jediní idioti, kteří dál bojují za spravedlnost, za Ukrajinu a za to, aby se tyto země nevrátily do mezinárodního sportu,“ hodnotil ostře v pořadu Preses Klubs na televizi TV24.
Právě v Lotyšsku jsou pravidla vůči Rusům a Bělorusům velmi striktní.
Od 1. února 2024 platí v zemi zákon, který tamním reprezentacím zakazuje nastupovat proti národním celkům obou zmíněných zemí. A to bez ohledu na to, zda tyto státy vystupují pod vlastní vlajkou, nebo pod neutrální.
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I proto musel v pobaltské zemi zarazit verdikt Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, jehož sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací na hry pod pěti kruhy v roce 2028.
„Mnoho lotyšských sportovních organizací a svazů proti návratu Rusů bojuje. Když se ale podíváme na Evropu a svět, nálada je tam už úplně jiná,“ přibližoval zkušený obránce.
Podle něj je na mezinárodní scéně patrný vliv Ruska, které pomocí finančních slibů vytváří tlak na sportovní federace ve snaze o návrat do soutěží.
„Vidím, že někteří sponzoři odcházejí. A když teď IIHF někdo slíbí deset milionů… Slyšel jsem, že s penězi může přijít i Bělorusko,“ nastínil rodák z Rigy.
„Neznám přesné částky, ale pokud jde o miliony za návrat Ruska, je pro mnoho federací velmi těžké říct ‚ne‘,“ dodal bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2023.
Reprezentační kariéru po 10 světových šampionátech a třech olympijských hrách ukončil, i přes případný návrat se tak s Rusy a Bělorusy nepotká.
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Situace na mezinárodním poli mu však ani tak není lhostejná. Například v březnu se na profilu na sociální síti X vyjádřil k případné účasti Rusů na Světovém poháru v roce 2028.
„Moji přátelé ze Severní Ameriky a hokejové komunity: Ačkoliv jste daleko od Evropy a možná nevidíte ani necítíte realitu ruských činů – zabíjení stovek lidí na Ukrajině denně – my to zde vidíme jasně. Není možné je nechat přijmout zpět do mezinárodních soutěží, dokud neodejdou z Ukrajiny,“ reagoval tehdy.
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Další vyjádření přišlo nyní s ohledem na ruský nátlak přes finanční prostředky.
„Je dobře, že existují země, jako je Lotyšsko, Česká republika a některé další státy, které v hokeji tomuto tlaku nadále odolávají,“ ocenil i zemi, kde se chystá na pátou sezonu v řadě.
Po roce ve Vítkovicích ho čeká angažmá v Olomouci. Předtím hrál také za Hradec Králové, Litvínov, Třinec, Kometu Brno a Zlín.