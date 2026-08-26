Nerovné zacházení i šikana. Hokejistky v Rakousku tepou svaz, zvažují i bojkot MS

Loni v dubnu pro zemi vybojovaly historický úspěch. Díky vítězství na šampionátu nižší divize IA se poprvé probojovaly mezi elitu, mezi deset nejlepších zemí světa.
Rakušanky by se teď na listopadovém šampionátu měly představit v akci i proti Češkám, proti nimž turnaj v dánském Esbjergu načínají. Otázkou ale je, zda nepřijedou s výrazně oslabenou sestavou.
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„Pakliže nic jiného nepomůže a je to jediný způsob, jak odpovědné osoby přimět k rozumu, jsem připravená se mistrovství vzdát. Aby se příští generace měly líp,“ zdůraznila kapitánka Anna Meixnerová, která poslední dvě sezony strávila v zámořské PWHL.
Společně s dalšími klíčovými kolegyněmi Theresou Schafzahlovou, Antoniou Matzkaovou a Magdalenou Lugginovou se nezúčastnily ani srpnového soustředění a přípravného turnaje na Slovensku. Sama kapitánka coby jedna z hlavních postav odporu po boku dalších ani neobdržela pozvánku.
Nutno dodat, že na reprezentování si hokejistky zpravidla vybírají dovolenou a obětují volný čas, protože k tomu ještě pracují nebo studují.
„Vzdávají se části příjmů a náklady spojené se sportem si samy hradí. A přitom jsou všichni funkcionáři, trenéři a další zaměstnanci u národního týmu velmi dobře placení,“ stojí ve vyjádření odborové organizace Younion-Sportgewerkschaft, skrze níž se ozvala i Meixnerová.
Hlavní důvod sporu? Neexistence denních náhrad za absolvované tréninky a odehrané turnaje, které muži naopak už několik let dostávají.
Podporu hokejistkám vyjádřil dokonce i útočník Marco Rossi, aktuálně nejlepší rakouský hráč, jeden ze tří zástupců země působících v NHL: „Kdo reprezentuje naši zemi a obětuje tomuto sportu vše, si zaslouží respekt, uznání i nejlepší možnou podporu.“
Ta ale Rakušankám chybí. Hráčky si dále stěžují, že musí mimo jiné spát na palandách, převlékat se v zimě v nevytápěných šatnách nebo že fasují zbylé nevhodné oblečení po mužských kolezích. „A to nám samozřejmě nesedí,“ říká Matzkaová. „Navrch se i o nominacích dovídáme na poslední chvíli, vzhledem k našim soukromým povinnostem, zaměstnáním a škole.“
Krizi ještě prohloubily personální změny. Mužstvo opustili tři důležití členové realizačního týmu, kterým hokejistky důvěřovaly.
Současně ale zůstala kontroverzní mentální trenérka, která se dle odborů pokusila s hráčkami manipulovat, když v chatu na komunikační platformě WhatsApp zničehonic napsala, že bude „každou hráčku doprovázet na její cestě“. Současně ale připojila výhrůžku, že kdo nepřijede na přípravný kemp, nepodívá se ani na mistrovství světa.
„Takové neuctivé chování vůči nejlepším hráčkám mě zanechává beze slov, moc mě to mrzí,“ podotýká Sascha Tomaneková, která se v odborech angažuje. „Směšnou výhrůžkou se samozřejmě hráčky nedaly zaskočit a o záležitosti hovořily i se skutečnou sportovní psycholožkou. Je nepochopitelné, jak si svaz může myslet, že by mohly takové osobě důvěřovat.“
„Tady nejde jen o peníze, ale o rovné zacházení. Žádná důvěra mezi hráčkami a vedením neexistuje,“ pronesla k „šikanózním“ praktikám Matzkaová.
Společně s odbory hráčky odevzdaly devět návrhů na zlepšení podmínek, k nimž ale nedostaly odpověď. Proto některé hokejistky poté vystoupily i v médiích.
„Požadavky vnímáme se vší vážností a už několik měsíců intenzivně pracujeme na dlouhodobém řešení,“ ozvala se přece jen rakouská federace tamní tiskové agentuře APA. Od roku 2027 se prý chystají změny, v platnost má vstoupit nový režim udílení odměn a kompenzací. Dál se svaz skrze média vyjadřovat nechce.
Zda to bude stačit, aby zabránil ostudě, se ukáže s blížícím se listopadovým turnajem. Hokejistky samy si ale uvědomují, že moc času nezbývá a chtěly hlavně zvýšit tlak. Pomůžou nejvýraznější tváře outsiderovi při historické akci?