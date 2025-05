Pořád jste letos sledoval v noci všechny synovy zápasy v NHL?

Jasně, pořád. Už mu ale nepíšu postřehy do esemesek mezi třetinami jako dřív. Teď už si občas nepíšeme ani po zápase, protože mé rady už nepotřebuje. V NHL odehrál přes osm set zápasů…

Už je lepší hokejista, než jste býval vy?

Je hodně dobrej. Těžko říct, jestli je lepší. Hokej je někde úplně jinde… Ale jo, ve spoustě věcí lepší je. Hraje daleko čistěji než já, za mě se ještě mohlo faulovat hokejkou. Má lepší střelu. V defenzivě hraje fakt výborně. Ještě by potřeboval zlepšit ofenzivu, ale v podstatě mu nemám co vytknout. Loni pomohl nároďáku ke zlatu v Praze, v Anaheimu si ho před touto sezonou zvolili za kapitána, to se českým hráčům v NHL povede jen výjimečně. Má kolem sebe vesměs mladé kluky, takže se od něj očekává, že je povede. A daří se mu to.